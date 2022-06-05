ContributorsPublishersAdvertisers
Journal Star

Class of 2022: Here are all the Tremont High School graduates

By Journal Star
Journal Star
Journal Star
 3 days ago

Commencement: 2:30 p.m. Sunday, May 15, at the school's North Gymnasium

Baccalaureate: 7:30 p.m. Wednesday, May 11, at Northfield Christian Church in Tremont

Size of class: 89

CANDIDATES FOR GRADUATION

Ashlyn Allen, Marley Aluyi, Riley Battles, Sophia Boisen, Kyleigh Brandt, Adam Burgess, Hannah Burkley, Breanna Cassidy, Chloe Cockrell, Evan Connell, Leah Dennis, Kori DeWitt, Parker Dill, Isaiah Eatock, Madison Edwards, Jace Fangmeier, Brody Fleeharty, Keegan Fleeharty, Breanna Fortner, Jenna Getz, Chase Gibson, Bailey Gingerich, Connor Gordon, Josiah Grant, Andrew Gullette, Rylee Gunn, Lauren Haas, Elijah Hengst, Dawson Hillman, Matthew Isbell, Brandon Jacobs, Madison Jones, Zachary Jones, Dorothy Kilty-Paver, Samuel Knapp, Logan Knobloch, Rachel Koch, Tonya Koch, Noel Larimore, Levi Leitner, Sophia Leitner, Emma Lennington, Jack Litwiller, Samuel Litwiller, Emilie Love, Dillon Lucas, Andrew Malavolti, Tate Martin, Cooper McLean, Marijane McMillan, Emma Miller, Gracie Miller, Zachary Miller, Noah Moser, Chloe Nichols, KaitLynne Nickles, Jeremy Olson, Mia Pflederer, Korie Pitts, Aleia Porritt, Anna Porritt, John Rathbun, Chandler Reliford, Andrew Replogle, Isaac Roller, Benjamin Rowell, Zachary Saal, Luke Sauder, Trevor Sauder, Katie Schaefer, Sara Scheuermann, Tierra Schoedel, Brianna Schwenk, Jena Sellers, Aidan Seward, Grace Smalley, David Smith, Megan Snider, Isabella Snow, Caleb Steiner, Sophia Sümer, Travis Van Antwerp, James Wagenbach, Cooper Wendling, Lucas Wendling, Shemar Williams, Dylan Willmore, Tyler Wirtjes and Sydney Zillion.

Comments / 0

Related
WCIA

St. John’s College of Nursing honors Legacy Donor of $1.125 Million gift

SPRINGFIELD, Ill. (WCIA) — St. John’s College of Nursing honored and remembered the late Patricia Ann Sur Hart who endowed $1.125 million to the college to establish a scholarship fund. Officials said the first scholarship recipient of the newly established endowment will be Raven Smith of Springfield, a senior at St. John’s College working toward […]
SPRINGFIELD, IL
foxillinois.com

District 186 school board member wants to eliminate backpacks

SPRINGFIELD, Ill. (WICS/WRSP) — It's been nearly two weeks since 19 students and 2 teachers were killed in a mass shooting at a Texas elementary school. Monday night, recent events were at the forefront at the Springfield District 186 School Board meeting. The topic of school security and tightening...
SPRINGFIELD, IL
aroundptown.com

Tampico Native Named Princeton Chief

Submitted by Beth Etheridge, photo courtesy Princeton Fire Dept. Tampico native, Scott J Etheridge was recently sworn in as Chief of the Princeton Fire Department before the Princeton city council, family and friends. Scott is a third generation firefighter, preceded by his grandfather, Gail Etheridge and his father, Randy, both...
TAMPICO, IL
IN THIS ARTICLE
#Tremont High School#Highschool#Education
hoiabc.com

Providing Summer Jobs For Peoria Teens

PEORIA (Heart of Illinois ABC) - Many students spend their summer playing games and hanging out with friends. The City of Peoria is providing a way for teens to earn some money too. Brett Brooks joins us live in the studio with more on how this program is making a...
PEORIA, IL
newschannel20.com

Brother James Court closing after 47 years

SPRINGFIELD, Ill. (WICS/WRSP) — Brother James Court is closing its doors for good after 47 years of serving the community. The president of the Brother James Court Board says the closure is due to the difficulty in finding qualified staff to care for residents, the COVID-19 pandemic, finances, and the remote location of the building.
SPRINGFIELD, IL
starvedrock.media

Time capsule found while demolishing old Wenona High School

Time capsules preserve history...and one was found Friday while demolishing part of the old Wenona High School. According to Fieldcrest Community Unit School District's Facebook page, the capsule contained three newspapers from 1926 and three coins. Midwest Construction Professionals was complimented for preserving the brick and original entrance that will...
WENONA, IL
chambanamoms.com

8 Great Summer Festivals in Central Illinois

Central Illinois loves its fairs and festivals; here’s 8 to visit downstate. From Springfield to Mattoon, from Bloomington-Normal to Decatur, we’ve put together our list of the top eight summer festivals in Central Illinois, most of them out of our immediate coverage area. We consider summer to be between Memorial Day and Labor Day.
ILLINOIS STATE
hoiabc.com

Six local nursing homes fined for improper care

PEORIA (25 News Now) - Six local nursing homes are facing fines for various forms of improper care and conduct. Those six facilities were apart of a greater number of homes statewide facing violations. None of the Peoria-area homes face violations that directly resulted in the death of a resident, but their violations are considered to have likely caused death or great bodily injury and harm.
PEORIA, IL
Central Illinois Proud

Local nursing homes owe Illinois $200K for safety violations

SPRINGFIELD, Ill. (WMBD) — Six Central Illinois nursing homes will now have to pay up for violating the Illinois Department of Public Health (IDPH) standards. Tuesday, IDPH posted its quarterly report on nursing home violations. The six local facilities in the report were cited for an “A” violation of...
ILLINOIS STATE
starvedrock.media

Young Earlville Girl Dies After Being Involved In Crash

A second person from Earlville has died from injuries sustained in a wreck southwest of Bloomington. The Peoria County Coroner's Office says 8-year-old Mia Ross was pronounced dead Tuesday at OSF St. Francis Medical Center in Peoria. She was unresponsive and not breathing after being thrown from a vehicle involved in a crash Friday on Interstate 55.
EARLVILLE, IL
washingtonlatest.com

Worker melted in half after falling into vat of molten iron

An Ilinois man died instantly after tripping and partially falling into a vat of molten iron. Steven Dierkes, 39, from Peoria, who was working alongside a crucible at iron-melting factory Caterpillar Mapleton Foundry died due to an “occupational accident” last Thursday, Peoria County Sheriff’s Office Captain Chris Watkins said.
PEORIA COUNTY, IL
WCIA

Central Illinois care facilities fined for violations

SPRINGFIELD, Ill. (WCIA) — The Illinois Department of Public Health (IDPH) announced it has posted the 2022 Quarterly Report of Nursing Home Violators on the IDPH website. According to officials, several facilities in central Illinois were among the nursing homes that were cited with type “A” violations of the Nursing Home Care Act and processed between January […]
ILLINOIS STATE
Local 4 WHBF

State announces nursing home violators

The Illinois Department of Public Health (IDPH) announced it has posted the 2022 Quarterly Report of Nursing Home Violators on its website. The report, which can be seen here, contains additional information about each of the violations. The facilities listed in the report were cited with type “AA,” “A” or “B” violations of the Nursing […]
ILLINOIS STATE
WCIA

National truck convention coming to Springfield

SPRINGFIELD, Ill. (WCIA) — A national truck show and convention will be making its way to Springfield this weekend, bringing thousands of people and trucks to town. The American Truck Historical Society’s National Convention and Truck Show begins on Thursday at the Illinois State Fairgrounds. 10,000 people are expected to attend the convention with 1,000 […]
SPRINGFIELD, IL
WAND TV

Family: Amber Johnson no longer in coma

DECATUR, Ill. (WAND) - The family of Decatur crash victim Amber Johnson shared a promising update Friday, telling the public she is no longer in a coma. Johnson was on a ventilator in hospital care following the April 29 crash. In an early May update, they said her reliance on the ventilator was decreasing.
Mendota Reporter

Former Mendota man dies in traffic crash in Tonica

TONICA – A former Mendota man was one of two people killed in a single-vehicle traffic accident on June 3 in Tonica. According to LaSalle County Coroner Rich Ploch, Thomas J.M. Christmann, 24, of LaSalle, formerly of Mendota, was the driver of a vehicle that crashed at approximately 10:41 p.m. Friday, June 3 at 306 S. First St., Tonica. The LaSalle County Sheriff’s Department responded to the scene after receiving the call.
TONICA, IL
Journal Star

Journal Star

2K+
Followers
953
Post
566K+
Views
ABOUT

Get the latest breaking news, sports, entertainment and obituaries in Peoria, IL from Peoria Journal Star.

 http://pjstar.com

Comments / 0

Community Policy