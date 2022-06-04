ContributorsPublishersAdvertisers
Greenburgh, NY

BILL ON TAXING NEW YORK STATE NEW CONDOS AT FULL ASSESSED VALUE BUILT AFTER JAN 1,2023 AWAITS GOVERNOR HOCHUL’S SIGNATURE. WILL AFFECT ALL TOWNS, CITIES IN STATE AND INCREASE HOPEFULLY PROPERTY TAX REVENUES IN WESTCHESTER & ACROSS THE STATE.

By John Bailey
whiteplainscnr.com
 3 days ago

WPCNR REALTY REALITY. Special to WPCNR from Paul Feiner, Greenburgh Town Supervisor. June 4, 2022:. Late this week the New York State Senate and New York State Assembly approved legislation sponsored by Senator Andrea Stewart Cousins and Assemblyman Tom Abinanti that will generate additional revenue for Greenburgh, towns, cities and villages...

whiteplainscnr.com

Comments / 0

Related
WHEC TV-10

NY homeowner tax rebate checks arriving early

ALBANY, N.Y. (WHEC) - New York has started mailing out homeowner tax rebate checks several months earlier than originally planned. The homeowner tax rebate credit is a one-year program providing direct property tax relief to nearly three million eligible homeowners in 2022. New York is set to spend $2.2 billion...
NEW YORK CITY, NY
calmatters.network

New York Lawmakers Reject Parents’ Rights Bills

The New York state Legislature has failed to pass three proposed laws that would have expanded the due process rights of parents in the child welfare system. Lawmakers worked throughout the weekend, past a June 2 deadline to send final bills to the governor’s desk. But they did not agree on laws that would have barred anonymous calls to the child maltreatment hotline, allowed parents to refuse postpartum drug tests, and strengthened parental rights to legal information.
NEW YORK CITY, NY
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Westchester County, NY
Westchester County, NY
Business
Greenburgh, NY
Government
City
Hartsdale, NY
Westchester County, NY
Government
Greenburgh, NY
Business
City
Greenburgh, NY
multihousingnews.com

New York Says “No” to Good Cause Eviction Bill

The state legislature declined to pass a controversial bill that would have prohibited most evictions and made it harder to raise rents. The New York State Legislature has ended its legislative session without taking action on the proposed Good Cause eviction bill, a decision that was cheered by multifamily industry representatives who say it amounts to another form of rent control and will hinder rather than help create affordable housing and decried by housing advocates who say it will lead to higher rent hikes and homelessness.
HOUSE RENT
spectrumlocalnews.com

New York lawmakers approved more than 1,000 bills

State lawmakers in New York concluded the six-month legislative session last week after passing more than 1,000 bills in both chambers of the Legislature — a rate of production that easily surpasses the last 25 years in Albany. The New York Public Interest Research Group recorded the tally, finding...
ALBANY, NY
RELATED PEOPLE
Person
Kathy Hochul
92.7 & 96.9 WRRV

Now that It’s Legal in New York, 5 Tips for New Pot Users

I never thought I’d see it in my lifetime, but cannabis is now legal in New York State. In many states, as a matter of fact. I grew up in the 1970s, and I must admit I’ve had a long time relationship with cannabis. Most of the many years that I’ve smoked pot I could smoke just about anything and be fine. But 7 or 8 years ago I noticed that I was sometimes getting anxiety when I got high, and sometimes my head felt buzzy. I almost quit altogether.
POUGHKEEPSIE, NY
New Jersey 101.5

NJ facing a big problem as electric cars become more popular

Right now there are close to 100,000 electric vehicles on the road in New Jersey, and that number is expected to more than triple over the next three years. As prices at the pump keep climbing a growing number of Garden State residents are considering buying an EV, but a major problem is looming on the not-too-distant horizon.
POLITICS
Romesentinel.com

Hochul announces 22 large-scale solar projects across state

ALBANY — Gov. Kathy Hochul has announced awards for 22 large-scale solar and energy storage projects that will deliver enough clean, affordable energy to power over 620,000 New York homes for at least 20 years, according to an announcement from her office. Among the projects announced were the Newport...
ENERGY INDUSTRY
IN THIS ARTICLE
#Property Values#Condos#New York State Assembly#Land Use#Politics State#Politics Legislative#Politics Governor#Wpcnr#The New York State Senate#Nys#The Greenburgh Town Board#The Assessors Association#The Town Board
96.1 The Eagle

It’s the Law! Did You Know These Ten Bizarre New York State Laws?

We all know the most common laws in the land: buckle up, don't text while driving, don't shoot your neighbors. You know, the more well-known laws in the books. The laws that don't get nearly as much attention, but according to a MoneyInc. article on bizarre laws in New York, are still technically enforceable in the Empire State. Laws prohibiting stray laundry, the sale of certain type of animal hair, and even the location of your child's puppet show.
POLITICS
The Center Square

Contentious Republican primary awaits in New York

(The Center Square) – A newly opened Upstate New York congressional seat may lead to a contentious Republican primary in a couple of months. On Friday, U.S. Rep. Chris Jacobs, R-N.Y., announced he would withdraw from running for the new 23rd congressional district in the state’s southwestern corner. Not long after that news broke, U.S. Rep. Elise Stefanik, another New York GOP’er and chairwoman of the House Republican Conference, threw her support behind Buffalo businessman Carl Paladino for the district that encompasses part of Buffalo’s suburbs and New York’s Southern Tier.
BUFFALO, NY
NY1

Environmentalists push for more single-use plastic reform

Local environmentalists are pushing for more bans and restrictions on plastic use across New York state. Despite the recent failure of a pair of bills that didn’t make it out of committee, they say New York is leading the way when it comes to single-use plastic reform, but contend more needs to be done.
NEW YORK CITY, NY
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Economy
News Break
Politics
NewsBreak
Housing
chautauquatoday.com

Hochul Administration, CSEA Reach Five-Year Agreement

Governor Kathy Hochul announced Friday that her administration has reached a contract agreement with the Civil Service Employee Association (CSEA) for a five-year term, running until April 1, 2026. The agreement is subject to ratification by union membership, which includes over 52,000 New York State employees in a wide variety of roles.
POLITICS
norwoodnews.org

AOC Holds Virtual Town Hall for NY-14 Constituents, Discusses Redistricting

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14) held a town hall on Friday, May 27, to discuss how the latest redistricting maps approved by a court-appointed special master on May 20, 2022, have impacted her constituents in The Bronx and Queens. As reported, the approval of the latest redistricting maps concludes a long...
BRONX, NY

Comments / 0

Community Policy