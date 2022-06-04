BILL ON TAXING NEW YORK STATE NEW CONDOS AT FULL ASSESSED VALUE BUILT AFTER JAN 1,2023 AWAITS GOVERNOR HOCHUL’S SIGNATURE. WILL AFFECT ALL TOWNS, CITIES IN STATE AND INCREASE HOPEFULLY PROPERTY TAX REVENUES IN WESTCHESTER & ACROSS THE STATE.
WPCNR REALTY REALITY. Special to WPCNR from Paul Feiner, Greenburgh Town Supervisor. June 4, 2022:. Late this week the New York State Senate and New York State Assembly approved legislation sponsored by Senator Andrea Stewart Cousins and Assemblyman Tom Abinanti that will generate additional revenue for Greenburgh, towns, cities and villages...whiteplainscnr.com
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