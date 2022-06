Minnesota Twins (31-23, first in the AL Central) vs. Toronto Blue Jays (30-21, third in the AL East) PITCHING PROBABLES: Twins: Dylan Bundy (3-2, 4.76 ERA, 1.31 WHIP, 34 strikeouts); Blue Jays: Jose Berrios (3-2, 5.62 ERA, 1.51 WHIP, 36 strikeouts) FANDUEL SPORTSBOOK LINE: Blue Jays -168, Twins +144;...