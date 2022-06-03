East Catholic High School Class of 2022
MANCHESTER — These students graduated from East Catholic High School on Thursday:
Benedicta Agbonor, Olivia Agnelli, Lucas Audette, Riza Baah, Kael Bailey, Lindsey Barfield, Mallory Bartlett, Owen Bergquist, Killian Boyle, Liam Burby, Andrew Bushnell Jr., Kevin Canny, James Capodanno, Israel Care IV, Allison Carra, Madison Carroll, Benjamin Carso, Jonathan Ciottone Jr., Colin Cooke, Mason Cormier, Jake Crowley, Tahlia Crowley, Meghan Croyle.
Mia Decker, Gianna DeSimone, Sarah Dinh, Rachel Donnelly, Emma Dutil, Isis Edwards, Madelyn Ellis, Samuel Famiglietti, Sophia Ferruolo, Padraigh Fitzgerald, John Flores, Thomas Flynn, Cooper Gentile, Olivia Gerber, Beatrice Glaviano, Jonathan Green, Katherine Green, Nathan Grzybowski.
Alex Irizarry, Alexis Jablonecki, Ashley Jeong, Victoria Jones, Margo Kamis, Jack Kidney, Marielle Kirsche, Kevin Kolodziejczyk, Mallory Krasusky, Kevin Leger, Xinran Li, Nicholas Lombardi, Alexandra Long, Olivia Lonski, Ashley Maningas, Catharine Marek, Emma Maselii, Thomas Melia, Arisina Miller, Jake Muldoon, Eleanor Mund, Tavonezui Mutsengi.
Anthony Nicolo, Katazryna Nolan, Julius Nunez, Jack O’Connor, Lindsay O’Neill, Elizabeth Orchen-Baker, Adriana Ordaya, Benito Pagani III, Allyson Parent, Anna Pasterick, Grace Pfalzgraf, Taylah Pickering, Nathan Posniak, Quinton Potter, Xamadhi Quinonez, Brianna Raffles, Michael Reilly Jr., Maren Riley, Juan Rivera, Danielle Rodriguez, Matiwos Rumley, Anna Ryan.
Kayliana Salazar, Mariela Sanchez Nunez, Trent Sargent, Jaden Saunders, Logan Schierholz, Paige Sciarra, Kathryn Shattuck, Rachel Shaw, Constantinos Soteriou, Emma St. Jean, Annabelle Stabach, Farah Suede, Bella Swan, Emma Terlizzi, Cole Terra, James Teseny, Ciara Troy, Ryan Turco, Luke Ursini, Cole Usseglio, Janet Valenti, Lindsey Weame, Luke Weame, Julianna Weir, Jason Wellings Jr., Jorryn Wilson, Emma Wojnarowski, Mathieu Zazzaro.
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