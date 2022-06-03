ContributorsPublishersAdvertisers
Manchester, CT

East Catholic High School Class of 2022

By Journal Inquirer Staff
Journal Inquirer
Journal Inquirer
 3 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=2Lol3Y_0fzRjoI700
Buy Now Photos from the East Catholic High School graduation, Thursday, June 2, 2022, at the Cathedral of St. Joseph in Hartford. (Jim Michaud / Journal Inquirer)

MANCHESTER — These students graduated from East Catholic High School on Thursday:

Benedicta Agbonor, Olivia Agnelli, Lucas Audette, Riza Baah, Kael Bailey, Lindsey Barfield, Mallory Bartlett, Owen Bergquist, Killian Boyle, Liam Burby, Andrew Bushnell Jr., Kevin Canny, James Capodanno, Israel Care IV, Allison Carra, Madison Carroll, Benjamin Carso, Jonathan Ciottone Jr., Colin Cooke, Mason Cormier, Jake Crowley, Tahlia Crowley, Meghan Croyle.

Mia Decker, Gianna DeSimone, Sarah Dinh, Rachel Donnelly, Emma Dutil, Isis Edwards, Madelyn Ellis, Samuel Famiglietti, Sophia Ferruolo, Padraigh Fitzgerald, John Flores, Thomas Flynn, Cooper Gentile, Olivia Gerber, Beatrice Glaviano, Jonathan Green, Katherine Green, Nathan Grzybowski.

Alex Irizarry, Alexis Jablonecki, Ashley Jeong, Victoria Jones, Margo Kamis, Jack Kidney, Marielle Kirsche, Kevin Kolodziejczyk, Mallory Krasusky, Kevin Leger, Xinran Li, Nicholas Lombardi, Alexandra Long, Olivia Lonski, Ashley Maningas, Catharine Marek, Emma Maselii, Thomas Melia, Arisina Miller, Jake Muldoon, Eleanor Mund, Tavonezui Mutsengi.

Anthony Nicolo, Katazryna Nolan, Julius Nunez, Jack O’Connor, Lindsay O’Neill, Elizabeth Orchen-Baker, Adriana Ordaya, Benito Pagani III, Allyson Parent, Anna Pasterick, Grace Pfalzgraf, Taylah Pickering, Nathan Posniak, Quinton Potter, Xamadhi Quinonez, Brianna Raffles, Michael Reilly Jr., Maren Riley, Juan Rivera, Danielle Rodriguez, Matiwos Rumley, Anna Ryan.

Kayliana Salazar, Mariela Sanchez Nunez, Trent Sargent, Jaden Saunders, Logan Schierholz, Paige Sciarra, Kathryn Shattuck, Rachel Shaw, Constantinos Soteriou, Emma St. Jean, Annabelle Stabach, Farah Suede, Bella Swan, Emma Terlizzi, Cole Terra, James Teseny, Ciara Troy, Ryan Turco, Luke Ursini, Cole Usseglio, Janet Valenti, Lindsey Weame, Luke Weame, Julianna Weir, Jason Wellings Jr., Jorryn Wilson, Emma Wojnarowski, Mathieu Zazzaro.

Comments / 0

Related
Journal Inquirer

Enfield works to cut disparity at its schools

ENFIELD — Schools are working on a district-wide plan to reduce disparities and improve educational experiences for all students. WHO: Altressa Cox Blackwell, Enfield’s director of education equity. GOALS: Coordinate individual school efforts with a district plan for closing students’ opportunity gap. Altressa Cox Blackwell, the district’s...
ENFIELD, CT
Journal Inquirer

Glastonbury High School Class of 2022

GLASTONBURY — These students graduated Glastonbury High School on Friday:. Russell Abankwah, Joseph Accurso, Aidan Adams, Gabrielle Agcaoili, Sedra Al Abas, Lena Alibrio, Yusuf Allam, Alana Anderson, Matthew Anderson, Nicholas Anderson, Christopher Andriola, Anastasiya Andriyashko, Paige Annecchino, Zachary Arnold, Maria Aspris, Natalie Assante, Melisa Atanovic, Macy Athorne, Rebecca Ayers, Nathan Azimov.
GLASTONBURY, CT
Journal Inquirer

Wood, Somers dominate Old Lyme in Class S quarters

SOMERS — Kaede Wood knows his time at Somers High School is rapidly coming to an end. And with senior activities seemingly every day as of late, Woods admitted that it’s been a bit of a challenge to focus on his obligations as a tri-captain on the Spartans baseball team at times.
SOMERS, CT
RELATED LOCAL CHANNELS
Manchester, CT
Education
City
Manchester, CT
City
Madison, CT
Local
Connecticut Education
Journal Inquirer

Coventry reaches Class S softball semis behind Mitchell

COVENTRY — Elizabeth Mitchell is the Coventry High softball team’s ace pitcher, one of its best hitters, and gives her all at being its No. 1 cheerleader. “I’ve always played with enthusiasm,” Mitchell said. “I love this team. I want to help them to the championship. The more energy I bring, the better off we are.”
COVENTRY, CT
Journal Inquirer

Museum mural to celebrate trolley history

EAST WINDSOR — A blank wall at the Connecticut Trolley Museum will soon come alive with color, in a celebration of the town’s history with trolley transportation. WHAT: A large mural will be painted on the outside of the Connecticut Trolley Museum in East Windsor. WHEN: Preparatory work...
EAST WINDSOR, CT
Journal Inquirer

Eastern Connecticut rolls in D-III Series opener

CEDAR RAPIDS, Iowa — Sophomore Jason Claiborn, the No. 9 hitter in the lineup, drove in four runs with an infield single and bases-clearing triple and junior righty Billy Oldham pitched at least six innings for the 11th time in 14 starts this year as the No. 1-ranked and second-seeded Eastern Connecticut baseball team opened the NCAA Division III national tournament with a 10-3 win over seventh-seeded Baldwin Wallace Friday.
WILLIMANTIC, CT
RELATED PEOPLE
Person
Ashley Madison
Person
James Madison
Journal Inquirer

PERSONALITIES: Singing Oscar Hammerstein pays off

GLASTONBURY — A local University of Connecticut student, Elizabeth Stassen, is a finalist for the second annual Hammerstein International Youth Solo Contest. The 20-year-old who has just finished her sophomore year of college said she discovered the competition through Facebook theater groups. “It was pure luck,” she said. “During...
GLASTONBURY, CT
Journal Inquirer

East Hartford will get $45.5M in COVID aid

EAST HARTFORD — The town will receive $45.5 million in federal funds through the American Rescue Plan Act. HOW: Municipalities must submit plans for the allocation of American Rescue Plan Act funds to the federal Department of the Treasury for approval before funds can be dispersed, and projects must meet a number of criteria to be eligible for funding.
EAST HARTFORD, CT
IN THIS ARTICLE
#Catholic School#Highschool
Journal Inquirer

2nd budget on tap at Stafford town meeting

STAFFORD — Residents will get to weigh in on the proposed $44,732,619 budget for next fiscal year that starts July 1, at a town meeting in the Community Center Wednesday. WHAT: Stafford will hold a special town meeting Wednesday, 6 p.m., in the Community Center. WHY: To discuss and...
STAFFORD, CT
Journal Inquirer

South Windsor council to discuss open carry in municipal buildings

SOUTH WINDSOR — Town Council will discuss Monday night a proposed ordinance that would ban open carry in municipal buildings. The ordinance reads that pistols, revolvers, and “electronic defense weapons” such as stun guns could only be carried with a valid permit and be carried “concealed from view so as to promote peace, good government, and welfare of the town.”
SOUTH WINDSOR, CT
Journal Inquirer

Windsor moves forward with plans for retail pot sales

WINDSOR — Town officials want to hear from residents before making a decision on zoning regulations that could limit or prohibit the sale of recreational or medicinal marijuana in town. As such, they’re circulating a survey for residents to weigh their concerns. When residents access the online survey,...
WINDSOR, CT
Journal Inquirer

Bolton to hold second budget referendum Tuesday

The town will hold its second budget referendum Tuesday on a proposed $23.56 million budget for fiscal year 2022-23. The referendum will take place from 6 a.m. to 8 p.m. in Ryba Hall at St. Maurice Church, 32 Hebron Road. The newest proposed budget is about $23.56 million, a 3.2%...
BOLTON, CT
Journal Inquirer

Journal Inquirer

Manchester, CT
6K+
Followers
390
Post
1M+
Views
ABOUT

Media Account for Journal Inquirer

Comments / 0

Community Policy