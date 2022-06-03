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Cherokee County, KS

Flood Warning issued for Cherokee, Labette by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-04 08:08:00 CDT Expires: 2022-06-05 08:12:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive into flooded areas or go around barricades. Nearly two feet of water will carry most vehicles away. Turn around, don`t drown. Flooding is occurring or is imminent. Most flood related...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Douglas, Jefferson, Osage, Shawnee by NWS

Effective: 2022-06-08 00:51:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Douglas; Jefferson; Osage; Shawnee THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN JEFFERSON SOUTHEASTERN SHAWNEE...DOUGLAS AND NORTHERN OSAGE COUNTIES WILL EXPIRE AT 100 AM CDT The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and have exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds and heavy rain are still possible with these thunderstorms. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for northeastern and east central Kansas.
DOUGLAS COUNTY, KS
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Severe Weather Statement issued for Osage by NWS

Effective: 2022-06-08 00:51:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Osage THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN JEFFERSON SOUTHEASTERN SHAWNEE...DOUGLAS AND NORTHERN OSAGE COUNTIES WILL EXPIRE AT 100 AM CDT The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and have exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds and heavy rain are still possible with these thunderstorms. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for northeastern and east central Kansas.
OSAGE COUNTY, KS
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Severe Weather Statement issued for Douglas, Jefferson, Osage, Shawnee, Wabaunsee by NWS

Effective: 2022-06-07 23:53:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Douglas; Jefferson; Osage; Shawnee; Wabaunsee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR SOUTHERN JEFFERSON...SOUTHEASTERN SHAWNEE...DOUGLAS SOUTHEASTERN WABAUNSEE AND NORTHERN OSAGE COUNTIES At 1234 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Perry to 3 miles south of Berryton to 6 miles south of Harveyville, moving southeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Topeka, Lawrence, Baldwin City, Carbondale, Tecumseh, Richland, Auburn, Overbrook, Burlingame, Perry, Scranton, Lecompton, Clinton, Lone Star, Harveyville, Pleasant Grove, Pauline, Williamstown, Grantville and Clinton Lake. This includes Kansas Turnpike between mile markers 156 and 205. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DOUGLAS COUNTY, KS
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Special Weather Statement issued for Butler, Chase, Greenwood, Marion by NWS

Effective: 2022-06-08 01:08:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for central and east central Kansas. Target Area: Butler; Chase; Greenwood; Marion Strong thunderstorms will impact portions of Chase, northern Butler, Marion and northern Greenwood Counties through 145 AM CDT At 110 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Hillsboro to 7 miles east of Cottonwood Falls. Movement was southeast at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph, pea size hail, torrential downpours. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Hillsboro, Marion, Peabody, Cottonwood Falls, Whitewater, Madison, Strong City, Florence, Goessel, Potwin, Hamilton, Elbing, Burns, Lincolnville, Ramona, Lehigh, Durham, Tampa, Cassoday and Bazaar. This includes Interstate 35 between Mile Markers 81 and 115. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BUTLER COUNTY, KS
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Labette County, KS
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Cherokee, KS
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Cherokee County, KS
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Kansas Cars
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Special Weather Statement issued for Johnson, Leavenworth, Miami by NWS

Effective: 2022-06-08 00:51:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for northeastern and east central Kansas. Target Area: Johnson; Leavenworth; Miami Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Miami, southwestern Leavenworth and Johnson Counties through 130 AM CDT At 1257 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Linwood to near Lyndon. Movement was southeast at 50 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Overland Park, Olathe, Lenexa, Leawood, Gardner, De Soto, Spring Hill, Edgerton, Linwood, Clare, Lackmans and Clearview City. This includes the following highways Interstate 35 in Kansas between mile markers 200 and 222. Interstate 435 between mile markers 0 and 1, and between mile markers 82 and 83. Kansas Turnpike between mile markers 206 and 209. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
JOHNSON COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Coffey, Dickinson, Douglas, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-06-08 00:50:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Coffey; Dickinson; Douglas; Franklin; Jefferson; Lyon; Morris; Osage; Shawnee; Wabaunsee SEVERE THUNDERSTORM WATCH 327 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN CENTRAL KANSAS DICKINSON IN EAST CENTRAL KANSAS ANDERSON COFFEY DOUGLAS FRANKLIN LYON MORRIS OSAGE SHAWNEE WABAUNSEE IN NORTHEAST KANSAS JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ABILENE, ALMA, ALTA VISTA, BURLINGAME, BURLINGTON, CARBONDALE, COUNCIL GROVE, EMPORIA, ESKRIDGE, GARNETT, GRANTVILLE, HARVEYVILLE, HERINGTON, LAWRENCE, LEBO, LYNDON, MAPLE HILL, MCFARLAND, MCLOUTH, MERIDEN, NORTONVILLE, OSAGE CITY, OSKALOOSA, OTTAWA, OVERBROOK, PAXICO, PERRY, TOPEKA, AND VALLEY FALLS.
ANDERSON COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Bates, Buchanan, Caldwell, Carroll, Cass, Chariton, Clay by NWS

Effective: 2022-06-08 00:48:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bates; Buchanan; Caldwell; Carroll; Cass; Chariton; Clay; Clinton; Cooper; Henry; Howard; Jackson; Johnson; Lafayette; Linn; Livingston; Macon; Pettis; Platte; Randolph; Ray; Saline SEVERE THUNDERSTORM WATCH 327 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS JOHNSON KS LINN KS MIAMI IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS LEAVENWORTH WYANDOTTE IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL MISSOURI COOPER HOWARD PETTIS SALINE IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL CARROLL CHARITON LINN MO LIVINGSTON MACON RANDOLPH IN NORTHWEST MISSOURI BUCHANAN CLINTON IN WEST CENTRAL MISSOURI BATES CASS CLAY HENRY JACKSON JOHNSON MO LAFAYETTE PLATTE RAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ATCHISON, BELTON, BOONVILLE, BRAYMER, BRECKENRIDGE, BROOKFIELD, BRUNSWICK, BUTLER, CAMERON, CARROLLTON, CHILLICOTHE, CLINTON, CONCORDIA, EXCELSIOR SPRINGS, FAYETTE, FORT LEAVENWORTH, GLADSTONE, GLASGOW, HAMILTON, HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE, INDEPENDENCE, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, KEYTESVILLE, LA CYGNE, LA PLATA, LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LEXINGTON, LIBERTY, LOUISBURG, MACON, MARCELINE, MARSHALL, MOBERLY, MOUND CITY, NEW FRANKLIN, ODESSA, OLATHE, OSAWATOMIE, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, PLEASANT HILL, PLEASANTON, POLO, RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND, RIVERSIDE, SALISBURY, SEDALIA, SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANLEY, WARRENSBURG, WEATHERBY LAKE, WESTON, AND WINDSOR.
BATES COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Watch issued for Atchison, Johnson, Leavenworth, Linn, Miami, Wyandotte by NWS

Effective: 2022-06-08 00:48:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Atchison; Johnson; Leavenworth; Linn; Miami; Wyandotte SEVERE THUNDERSTORM WATCH 327 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS JOHNSON KS LINN KS MIAMI IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS LEAVENWORTH WYANDOTTE IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL MISSOURI COOPER HOWARD PETTIS SALINE IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL CARROLL CHARITON LINN MO LIVINGSTON MACON RANDOLPH IN NORTHWEST MISSOURI BUCHANAN CLINTON IN WEST CENTRAL MISSOURI BATES CASS CLAY HENRY JACKSON JOHNSON MO LAFAYETTE PLATTE RAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ATCHISON, BELTON, BOONVILLE, BRAYMER, BRECKENRIDGE, BROOKFIELD, BRUNSWICK, BUTLER, CAMERON, CARROLLTON, CHILLICOTHE, CLINTON, CONCORDIA, EXCELSIOR SPRINGS, FAYETTE, FORT LEAVENWORTH, GLADSTONE, GLASGOW, HAMILTON, HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE, INDEPENDENCE, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, KEYTESVILLE, LA CYGNE, LA PLATA, LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LEXINGTON, LIBERTY, LOUISBURG, MACON, MARCELINE, MARSHALL, MOBERLY, MOUND CITY, NEW FRANKLIN, ODESSA, OLATHE, OSAWATOMIE, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, PLEASANT HILL, PLEASANTON, POLO, RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND, RIVERSIDE, SALISBURY, SEDALIA, SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANLEY, WARRENSBURG, WEATHERBY LAKE, WESTON, AND WINDSOR.
ATCHISON COUNTY, KS

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