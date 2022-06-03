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Labette County, KS

Flood Warning issued for Labette, Neosho by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-03 20:06:00 CDT Expires: 2022-06-04 14:53:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive into flooded areas or go around barricades. Nearly two feet of water will carry most vehicles away. Turn around, don`t drown. Flooding is occurring or is imminent. Most flood related deaths occur in...

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weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Douglas, Jefferson, Osage, Shawnee by NWS

Effective: 2022-06-08 00:51:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Douglas; Jefferson; Osage; Shawnee THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN JEFFERSON SOUTHEASTERN SHAWNEE...DOUGLAS AND NORTHERN OSAGE COUNTIES WILL EXPIRE AT 100 AM CDT The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and have exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds and heavy rain are still possible with these thunderstorms. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for northeastern and east central Kansas.
DOUGLAS COUNTY, KS
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Douglas, Jefferson, Osage, Shawnee by NWS

Effective: 2022-06-07 23:53:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Douglas; Jefferson; Osage; Shawnee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR SOUTHEASTERN JEFFERSON...SOUTHEASTERN SHAWNEE...DOUGLAS AND NORTHERN OSAGE COUNTIES At 1244 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 4 miles north of Lawrence to near Overbrook to near Osage City, moving southeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Forbes ASOS recored a 60 mph wind gust. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Southern Topeka, Lawrence, Baldwin City, Carbondale, Richland, Overbrook, Burlingame, Perry, Scranton, Lecompton, Clinton, Lone Star, Pleasant Grove, Williamstown, Clinton Lake, Globe, Berryton and Vinland. This includes Kansas Turnpike between mile markers 184 and 205. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH
DOUGLAS COUNTY, KS
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Osage by NWS

Effective: 2022-06-08 00:51:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Osage THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN JEFFERSON SOUTHEASTERN SHAWNEE...DOUGLAS AND NORTHERN OSAGE COUNTIES WILL EXPIRE AT 100 AM CDT The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and have exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds and heavy rain are still possible with these thunderstorms. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for northeastern and east central Kansas.
OSAGE COUNTY, KS
weather.gov

Special Weather Statement issued for Chase, Marion, McPherson by NWS

Effective: 2022-06-07 22:15:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for central and east central Kansas. Target Area: Chase; Marion; McPherson Strong thunderstorms will impact portions of McPherson, west central Chase and Marion Counties through 115 AM CDT At 1241 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Wilsey to Assaria. Outflow winds from these storms will continue tracking quickly south. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Mcpherson, Lindsborg, Hillsboro, Marion, Moundridge, Inman, Peabody, Galva, Canton, Florence, Marquette, Goessel, Lincolnville, Ramona, Lehigh, Windom, Durham, Tampa, Lost Springs and Cedar Point. This includes Interstate 135 between Mile Markers 44 and 75. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
CHASE COUNTY, KS
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weather.gov

Special Weather Statement issued for Johnson, Leavenworth, Miami by NWS

Effective: 2022-06-08 00:51:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. These storms may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for northeastern and east central Kansas. Target Area: Johnson; Leavenworth; Miami Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Miami, southwestern Leavenworth and Johnson Counties through 130 AM CDT At 1257 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Linwood to near Lyndon. Movement was southeast at 50 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Overland Park, Olathe, Lenexa, Leawood, Gardner, De Soto, Spring Hill, Edgerton, Linwood, Clare, Lackmans and Clearview City. This includes the following highways Interstate 35 in Kansas between mile markers 200 and 222. Interstate 435 between mile markers 0 and 1, and between mile markers 82 and 83. Kansas Turnpike between mile markers 206 and 209. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
JOHNSON COUNTY, KS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Atchison, Doniphan, Johnson, Leavenworth, Wyandotte by NWS

Effective: 2022-06-08 00:51:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Atchison; Doniphan; Johnson; Leavenworth; Wyandotte A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 115 AM CDT FOR NORTHWESTERN WYANDOTTE...SOUTH CENTRAL DONIPHAN...LEAVENWORTH NORTH CENTRAL JOHNSON...EASTERN ATCHISON...SOUTHERN BUCHANAN AND PLATTE COUNTIES At 1251 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Atchison to near Easton to Tonganoxie, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Shawnee, Lenexa, Leavenworth, Lansing, Atchison, Bonner Springs, De Soto, Tonganoxie, Platte City, Basehor, Edwardsville, Weston, Kansas City, Agency, Dearborn, Camden Point, Linwood, Rushville, Easton and Tracy. This includes the following highways Interstate 70 in Kansas between mile markers 410 and 413. Interstate 29 between mile markers 13 and 42. Interstate 435 between mile markers 10 and 34. Kansas Turnpike between mile markers 210 and 226. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ATCHISON COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Coffey, Dickinson, Douglas, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-06-08 00:50:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Coffey; Dickinson; Douglas; Franklin; Jefferson; Lyon; Morris; Osage; Shawnee; Wabaunsee SEVERE THUNDERSTORM WATCH 327 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN CENTRAL KANSAS DICKINSON IN EAST CENTRAL KANSAS ANDERSON COFFEY DOUGLAS FRANKLIN LYON MORRIS OSAGE SHAWNEE WABAUNSEE IN NORTHEAST KANSAS JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ABILENE, ALMA, ALTA VISTA, BURLINGAME, BURLINGTON, CARBONDALE, COUNCIL GROVE, EMPORIA, ESKRIDGE, GARNETT, GRANTVILLE, HARVEYVILLE, HERINGTON, LAWRENCE, LEBO, LYNDON, MAPLE HILL, MCFARLAND, MCLOUTH, MERIDEN, NORTONVILLE, OSAGE CITY, OSKALOOSA, OTTAWA, OVERBROOK, PAXICO, PERRY, TOPEKA, AND VALLEY FALLS.
ANDERSON COUNTY, KS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Cass, Clay, Jackson, Platte by NWS

Effective: 2022-06-08 01:08:00 CDT Expires: 2022-06-08 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Cass; Clay; Jackson; Platte The National Weather Service in Pleasant Hill has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Wyandotte County in northeastern Kansas Northeastern Johnson County in east central Kansas Northwestern Cass County in west central Missouri Clay County in west central Missouri Eastern Platte County in west central Missouri Jackson County in west central Missouri * Until 200 AM CDT. * At 107 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Tracy to near Kansas City to near De Soto, moving east at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Kansas City, Overland Park, Olathe, Independence, Lee`s Summit, Shawnee, Blue Springs, Lenexa, Leawood, Raytown, Liberty, Gladstone, Grandview, Belton, Prairie Village, Raymore, Grain Valley, Lansing, Excelsior Springs and Merriam. This includes the following highways Interstate 70 in Missouri between mile markers 0 and 24. Interstate 70 in Kansas between mile markers 410 and 423. Interstate 35 in Missouri between mile markers 0 and 26. Interstate 35 in Kansas between mile markers 216 and 235. Interstate 29 between mile markers 0 and 26. Interstate 635 between mile markers 0 and 12. Interstate 470 between mile markers 0 and 16. Interstate 435 between mile markers 0 and 83. Kansas Turnpike between mile markers 224 and 226. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CASS COUNTY, MO
IN THIS ARTICLE
#Flood#Neosho River
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Bates, Buchanan, Caldwell, Carroll, Cass, Chariton, Clay by NWS

Effective: 2022-06-08 00:48:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bates; Buchanan; Caldwell; Carroll; Cass; Chariton; Clay; Clinton; Cooper; Henry; Howard; Jackson; Johnson; Lafayette; Linn; Livingston; Macon; Pettis; Platte; Randolph; Ray; Saline SEVERE THUNDERSTORM WATCH 327 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS JOHNSON KS LINN KS MIAMI IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS LEAVENWORTH WYANDOTTE IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL MISSOURI COOPER HOWARD PETTIS SALINE IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL CARROLL CHARITON LINN MO LIVINGSTON MACON RANDOLPH IN NORTHWEST MISSOURI BUCHANAN CLINTON IN WEST CENTRAL MISSOURI BATES CASS CLAY HENRY JACKSON JOHNSON MO LAFAYETTE PLATTE RAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ATCHISON, BELTON, BOONVILLE, BRAYMER, BRECKENRIDGE, BROOKFIELD, BRUNSWICK, BUTLER, CAMERON, CARROLLTON, CHILLICOTHE, CLINTON, CONCORDIA, EXCELSIOR SPRINGS, FAYETTE, FORT LEAVENWORTH, GLADSTONE, GLASGOW, HAMILTON, HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE, INDEPENDENCE, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, KEYTESVILLE, LA CYGNE, LA PLATA, LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LEXINGTON, LIBERTY, LOUISBURG, MACON, MARCELINE, MARSHALL, MOBERLY, MOUND CITY, NEW FRANKLIN, ODESSA, OLATHE, OSAWATOMIE, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, PLEASANT HILL, PLEASANTON, POLO, RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND, RIVERSIDE, SALISBURY, SEDALIA, SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANLEY, WARRENSBURG, WEATHERBY LAKE, WESTON, AND WINDSOR.
BATES COUNTY, MO

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