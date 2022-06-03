Flood Warning issued for Labette, Neosho by NWS

Effective: 2022-06-08 00:48:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bates; Buchanan; Caldwell; Carroll; Cass; Chariton; Clay; Clinton; Cooper; Henry; Howard; Jackson; Johnson; Lafayette; Linn; Livingston; Macon; Pettis; Platte; Randolph; Ray; Saline SEVERE THUNDERSTORM WATCH 327 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN EAST CENTRAL KANSAS JOHNSON KS LINN KS MIAMI IN NORTHEAST KANSAS ATCHISON KS LEAVENWORTH WYANDOTTE IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL MISSOURI COOPER HOWARD PETTIS SALINE IN NORTH CENTRAL MISSOURI CALDWELL CARROLL CHARITON LINN MO LIVINGSTON MACON RANDOLPH IN NORTHWEST MISSOURI BUCHANAN CLINTON IN WEST CENTRAL MISSOURI BATES CASS CLAY HENRY JACKSON JOHNSON MO LAFAYETTE PLATTE RAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ATCHISON, BELTON, BOONVILLE, BRAYMER, BRECKENRIDGE, BROOKFIELD, BRUNSWICK, BUTLER, CAMERON, CARROLLTON, CHILLICOTHE, CLINTON, CONCORDIA, EXCELSIOR SPRINGS, FAYETTE, FORT LEAVENWORTH, GLADSTONE, GLASGOW, HAMILTON, HARRISONVILLE, HIGGINSVILLE, INDEPENDENCE, KANSAS CITY, KANSAS CITY KANSAS, KEARNEY, KEYTESVILLE, LA CYGNE, LA PLATA, LANSING, LATHROP, LAWSON, LEAVENWORTH, LENEXA, LEXINGTON, LIBERTY, LOUISBURG, MACON, MARCELINE, MARSHALL, MOBERLY, MOUND CITY, NEW FRANKLIN, ODESSA, OLATHE, OSAWATOMIE, OVERLAND PARK, PAOLA, PARKVILLE, PLATTE CITY, PLATTSBURG, PLEASANT HILL, PLEASANTON, POLO, RAYMORE, RICH HILL, RICHMOND, RIVERSIDE, SALISBURY, SEDALIA, SHAWNEE, ST. JOSEPH, ST. JOSEPH AIRPORT, STANLEY, WARRENSBURG, WEATHERBY LAKE, WESTON, AND WINDSOR.
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