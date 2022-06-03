Flood Warning issued for Butler, Cowley by NWS

Effective: 2022-06-08 00:50:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Coffey; Dickinson; Douglas; Franklin; Jefferson; Lyon; Morris; Osage; Shawnee; Wabaunsee SEVERE THUNDERSTORM WATCH 327 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN CENTRAL KANSAS DICKINSON IN EAST CENTRAL KANSAS ANDERSON COFFEY DOUGLAS FRANKLIN LYON MORRIS OSAGE SHAWNEE WABAUNSEE IN NORTHEAST KANSAS JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ABILENE, ALMA, ALTA VISTA, BURLINGAME, BURLINGTON, CARBONDALE, COUNCIL GROVE, EMPORIA, ESKRIDGE, GARNETT, GRANTVILLE, HARVEYVILLE, HERINGTON, LAWRENCE, LEBO, LYNDON, MAPLE HILL, MCFARLAND, MCLOUTH, MERIDEN, NORTONVILLE, OSAGE CITY, OSKALOOSA, OTTAWA, OVERBROOK, PAXICO, PERRY, TOPEKA, AND VALLEY FALLS.
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