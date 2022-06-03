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Butler County, KS

Flood Warning issued for Butler, Cowley by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-06-03 13:45:00 CDT Expires: 2022-06-04 05:04:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive into flooded areas or go around barricades. Nearly two feet of water will carry most vehicles away. Turn around, don`t drown. Caution is urged when walking...

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Severe Weather Statement issued for Wabaunsee by NWS

Effective: 2022-06-07 23:53:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Wabaunsee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR SOUTHERN JEFFERSON...SOUTHEASTERN SHAWNEE...DOUGLAS SOUTHEASTERN WABAUNSEE AND NORTHERN OSAGE COUNTIES At 1234 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Perry to 3 miles south of Berryton to 6 miles south of Harveyville, moving southeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Topeka, Lawrence, Baldwin City, Carbondale, Tecumseh, Richland, Auburn, Overbrook, Burlingame, Perry, Scranton, Lecompton, Clinton, Lone Star, Harveyville, Pleasant Grove, Pauline, Williamstown, Grantville and Clinton Lake. This includes Kansas Turnpike between mile markers 156 and 205. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
WABAUNSEE COUNTY, KS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Douglas, Jefferson, Osage, Shawnee by NWS

Effective: 2022-06-08 00:51:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Douglas; Jefferson; Osage; Shawnee THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN JEFFERSON SOUTHEASTERN SHAWNEE...DOUGLAS AND NORTHERN OSAGE COUNTIES WILL EXPIRE AT 100 AM CDT The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and have exited the warned area. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds and heavy rain are still possible with these thunderstorms. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for northeastern and east central Kansas.
DOUGLAS COUNTY, KS
weather.gov

Special Weather Statement issued for McPherson by NWS

Effective: 2022-06-08 01:08:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for central and east central Kansas. Target Area: McPherson Strong thunderstorms will impact portions of McPherson, west central Chase and Marion Counties through 115 AM CDT At 1241 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Wilsey to Assaria. Outflow winds from these storms will continue tracking quickly south. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Mcpherson, Lindsborg, Hillsboro, Marion, Moundridge, Inman, Peabody, Galva, Canton, Florence, Marquette, Goessel, Lincolnville, Ramona, Lehigh, Windom, Durham, Tampa, Lost Springs and Cedar Point. This includes Interstate 135 between Mile Markers 44 and 75. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
MCPHERSON COUNTY, KS
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Special Weather Statement issued for Butler, Chase, Greenwood, Marion by NWS

Effective: 2022-06-08 01:08:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for central and east central Kansas. Target Area: Butler; Chase; Greenwood; Marion Strong thunderstorms will impact portions of Chase, northern Butler, Marion and northern Greenwood Counties through 145 AM CDT At 110 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Hillsboro to 7 miles east of Cottonwood Falls. Movement was southeast at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph, pea size hail, torrential downpours. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Hillsboro, Marion, Peabody, Cottonwood Falls, Whitewater, Madison, Strong City, Florence, Goessel, Potwin, Hamilton, Elbing, Burns, Lincolnville, Ramona, Lehigh, Durham, Tampa, Cassoday and Bazaar. This includes Interstate 35 between Mile Markers 81 and 115. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BUTLER COUNTY, KS
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Severe Weather Statement issued for Douglas, Jefferson, Osage, Shawnee, Wabaunsee by NWS

Effective: 2022-06-07 23:53:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Douglas; Jefferson; Osage; Shawnee; Wabaunsee A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR SOUTHERN JEFFERSON...SOUTHEASTERN SHAWNEE...DOUGLAS SOUTHEASTERN WABAUNSEE AND NORTHERN OSAGE COUNTIES At 1234 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Perry to 3 miles south of Berryton to 6 miles south of Harveyville, moving southeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Topeka, Lawrence, Baldwin City, Carbondale, Tecumseh, Richland, Auburn, Overbrook, Burlingame, Perry, Scranton, Lecompton, Clinton, Lone Star, Harveyville, Pleasant Grove, Pauline, Williamstown, Grantville and Clinton Lake. This includes Kansas Turnpike between mile markers 156 and 205. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
DOUGLAS COUNTY, KS
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Special Weather Statement issued for Anderson, Coffey, Douglas, Franklin, Lyon, Osage by NWS

Effective: 2022-06-08 00:48:00 CDT Expires: 2022-06-08 01:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 500 AM CDT for east central Kansas. Target Area: Anderson; Coffey; Douglas; Franklin; Lyon; Osage Strong thunderstorms will impact portions of Franklin, northwestern Anderson, southern Douglas, Osage, Coffey and Lyon Counties through 115 AM CDT At 1247 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 3 miles northeast of Pleasant Grove to 7 miles southwest of Emporia. Movement was southeast at 50 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Emporia, Ottawa, Baldwin City, Osage City, Burlington, Eudora, Wellsville, Lyndon, Centropolis, Lebo, Pomona, Waverly, Olpe, Richmond, Williamsburg, New Strawn, Quenemo, Melvern, Hartford and Gridley. This includes the following highways Interstate 35 between mile markers 128 and 198. Kansas Turnpike between mile markers 117 and 137. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ANDERSON COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anderson, Coffey, Dickinson, Douglas, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-06-08 00:50:00 CDT Expires: 2022-06-08 05:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anderson; Coffey; Dickinson; Douglas; Franklin; Jefferson; Lyon; Morris; Osage; Shawnee; Wabaunsee SEVERE THUNDERSTORM WATCH 327 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN CENTRAL KANSAS DICKINSON IN EAST CENTRAL KANSAS ANDERSON COFFEY DOUGLAS FRANKLIN LYON MORRIS OSAGE SHAWNEE WABAUNSEE IN NORTHEAST KANSAS JEFFERSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ABILENE, ALMA, ALTA VISTA, BURLINGAME, BURLINGTON, CARBONDALE, COUNCIL GROVE, EMPORIA, ESKRIDGE, GARNETT, GRANTVILLE, HARVEYVILLE, HERINGTON, LAWRENCE, LEBO, LYNDON, MAPLE HILL, MCFARLAND, MCLOUTH, MERIDEN, NORTONVILLE, OSAGE CITY, OSKALOOSA, OTTAWA, OVERBROOK, PAXICO, PERRY, TOPEKA, AND VALLEY FALLS.
ANDERSON COUNTY, KS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Barton, Cheyenne, Decatur, Ellis, Ellsworth, Finney, Gove by NWS

Effective: 2022-06-05 15:50:00 CDT Expires: 2022-06-05 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barton; Cheyenne; Decatur; Ellis; Ellsworth; Finney; Gove; Graham; Greeley; Hamilton; Jewell; Kearny; Lane; Lincoln; Logan; Mitchell; Ness; Norton; Osborne; Phillips; Rawlins; Rooks; Rush; Russell; Saline; Scott; Sheridan; Sherman; Smith; Thomas; Trego; Wallace; Wichita SEVERE THUNDERSTORM WATCH 310 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS KS . KANSAS COUNTIES INCLUDED ARE BARTON CHEYENNE DECATUR ELLIS ELLSWORTH FINNEY GOVE GRAHAM GREELEY HAMILTON JEWELL KEARNY LANE LINCOLN LOGAN MITCHELL NESS NORTON OSBORNE PHILLIPS RAWLINS ROOKS RUSH RUSSELL SALINE SCOTT SHERIDAN SHERMAN SMITH THOMAS TREGO WALLACE WICHITA
BARTON COUNTY, KS

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