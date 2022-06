Bonnaroo 2022: See the full schedule and lineup, stage by stage

After a two-year hiatus, Bonnaroo Music & Arts Festival returns this month — finally.

Campers trek to Great Stage Park (AKA "The Farm") June 16-19 for four nights overflowing with performances from rap giants, rock legends, indie powerhouses and EDM favorites.

The 2022 lineup spans six stages , with slated acts including Stevie Nicks, J. Cole, Machine Gun Kelly, Tool, Billy Strings and The Chicks, to name a few.

Read on for a full look at the 2022 day-to-day schedule and artist lineup.

2022 Bonnaroo lineup and schedule

Thursday, June 16

This Tent

3-3:45 p.m.: Calder Allen

4:30-5:30 p.m.: The Dip

6:15-7:15 p.m.: The Weather Station

8-9 p.m.: Adam Melchor

9:45-10:45 p.m.: The Brook & The Bluff

11:30 p.m.-12:30 a.m.: Goth Babe

1:15-2:15 a.m.: Andy Frasco & The U.N.

The Other

7:45-8:45 p.m.: Weval

9-10 p.m." Wreckno

10:15-11:15 p.m.: Clozee

11:45 p.m.-12:45 a.m.: Gryffin

1:15-2:15 a.m.: Sidepiece

2:30-3:30 a.m.: Vnssa

That Tent

3-3:45 p.m.: Kenny Mason

4:30-5:15 p.m.: Nothing

6-6:45 p.m.: Jessie Murch

7:30-8:30 p.m.: Blu Detiger

9:15-10:15 p.m.: Indigo De Souza

11 p.m.-12 a.m.: Sons of Kemet

12:45-1:45 a.m.: Role Model

Who Stage

2:45-3:30 p.m.: Parrotfish

4-4:45 p.m.: Sawyer

5:15-6 p.m.: Bailey Bryan

6:30-7:15 p.m.: Miloe

7:45-8:30 p.m.: The 502s

9-9:45 p.m.: Bren Joy

10:15-11 p.m.: Garcia Peoples

12 a.m.-3:30 a.m.: Silent Disco

Friday, June 17

What Stage

3:15-4 p.m.: Tai Verdes

4:45-5:45 p.m.: Tove Lo

6:45-7:45 p.m.: Robert Plant & Alison Krauss

8:45-10 p.m.: The Chicks

11 p.m.-12:45 a.m.: J. Cole

Which Stage

2:15-3:15 p.m.: Maggie Rose

4-5 p.m.: Dayglow

5:45-6:45 p.m.: Isaiah Rashad

7:45-9 p.m.: The War On Drugs

10-11:15 p.m.: Lord Huron

12:45 a.m.-2 a.m.: Illenium

This Tent

2-3 p.m.: Claud

3:45-4:45 p.m.: Noga Erez

5:30-6:30 p.m.: The Regrettes

7:30-8:30 p.m.: Arlo Parks

9:30-10:30 p.m.: Still Woozy

1 a.m.-3 a.m.: Goose

The Other

3:45-4:45 p.m.: Westend

5-6 p.m.: Phantoms

6:15-7:15 p.m.: Ship Wrek

7:30-8:30 p.m.: J. Worra

8:45-9:45 p.m.: Chris Lorenzo

10-11 p.m.: John Summit

11:40 p.m.-12:55 a.m.: Disclosure

1:30-2:30 a.m.: LP Giobbi

2:45-5:45 a.m.: Lane 8

That Tent

1:15-2:15 p.m.: Southern Avenue

3-4 p.m.: Briston Maroney

4:45 p.m.-5:45 p.m.: Whiskey Myers

6:30-7:30 p.m.: Japanese Breakfast

8:15-9:30 p.m.: Bleachers

12 a.m.-1 a.m.: King Gizzard & The Lizard Wizard

1:45-2:45 a.m.: Denzel Curry

Who Stage

2:45-3:30 p.m.: Michaela Anne

4-4:45 p.m.: CeCe Coakley

5:15-6 p.m.: Izzy Heltai

6:30-7:15 p.m.: Leon of Athens

7:45-8:30 p.m.: Goldpark

9-9:45 p.m.: Karina Rykman

10:15-11 p.m.: Sparkle City Disco

12 a.m.-3:30 a.m.: Silent Disco

Saturday, June 18

What stage

3-4 p.m.: Teddy Swims

4:45-5:45 p.m.: All Time Low

6:45-7:45 p.m.: 21 Savage

8:45-10 p.m.: Billy Strings

11 p.m.-12:45 a.m.: Tool

Which Stage

2:15-3:15 p.m.: Benee

4-5 p.m.: Femi Kuti & The Positive Force

5:45-6:45 p.m.: Lany

8-9 p.m.: Chvrches

10-11 p.m.: $uicideboy$

12:30 a.m.-1:45 a.m.: Flume

This Tent

1-2 p.m.: Cory Henry

2:45-3:45 p.m.: The Backseat Lovers

4:30-5:30 p.m.: Ashe

6:30-8 p.m.: Superjam: Jack Antonoff's 1984

9-10 p.m.: Judah & The Lion

1 a.m.-2:15 a.m.: Marc Rebillet

The Other

2:30-3:30 p.m.: Com3t

3:45-4:45 p.m.: Lucille Croft

5-6 p.m.: Moore Kismet

6:15-7:15 p.m.: Lucii

7:30-8:30 p.m.: Habstrakt

8:45-9:45 p.m.: Black Tiger Sex Magic

10-11 p.m.: Said The Sky

11:30 p.m.-12:45 a.m.: Porter Robinson

1:15-2:45 a.m.: Nora En Pure

3-6 a.m.: Chris Lake

That Tent

1:30-2:15 p.m. Patrick Droney

3:15-4:15 p.m.: Joy Oladokun

5-6 p.m.: Slowthai

6:45-7:45 p.m.: Mt. Joy

8:30-9:30 p.m.: Tobe Nwigwe

12:30 a.m.-1:15 a.m.: 100 Gecs

2-3:30 a.m.: Pigeons Playing Ping Pong

Who Stage

2:15-3 p.m.: Frances Cone

3:30-4:15: Carter Faith

4:45-5:30 p.m.: Daniel Donato

6-6:45 p.m.: Charlotte Sands

7:15-8 p.m.: Bre Kennedy

8:30-9:15 p.m.: Mac Saturn

9:45-10:30 p.m.: De 'Wayne

11:30 p.m.-3:30 a.m.: Silent Disco

Sunday, June 19

What Stage

1:45-2:45 p.m.: Protoje

3:30-4:30 p.m.: Coin

5:15-6:15 p.m.: Nathaniel Rateliff & The night Sweats

7:15 p.m.-8:30 p.m.: Machine Gun Kelly

9:30-11 p.m.: Stevie Nicks

Which Stage

1:15-2 p.m.: Wild Rivers

2:45-3:45 p.m.: Fletcher

4:30-5:30 p.m.: Tash Sultana

6:30-7:30 p.m.: Puscifer

8:30-9:30 p.m.: Roddy Ricch

This Tent

12:45-1:30 p.m.: Flipturn

2:15-3:15: Bas

4-5 p.m.: Lettuce

5:45-6:45 p.m.: Tierra Whack

7:45-9 p.m.: Herbie Hancock

The Other

2-3 p.m.: A Hundred Drums

3:15-4:15 p.m.: Ravenscoon

4:30-5:30 p.m.: Of The Trees

5:45-6:45 p.m.: Dombresky

7-8 p.m.: G Jones

8:30-9:45 p.m.: Rezz

That Tent

1:30-2:30 p.m.: Sierra Ferrell

3:15-4:15 p.m.: All Them Witches

5-6 p.m.: Tinashe

6:45-7:45 p.m.: Zach Bryan

8:30-9:30 p.m.: Wallows

Who Stage

2 p.m.-2:45 p.m.: Wax Owls

3:15-4 p.m.: Robyn Ottolini

4:30-5:15 p.m.: Stephen Sanchez

5:45-6:30 p.m.: Corook

7-7:45 p.m.: Saleka

8:15-9 p.m.: Hoko

This article originally appeared on Nashville Tennessean: Bonnaroo 2022: See the full schedule and lineup, stage by stage