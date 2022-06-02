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Taunton Daily Gazette

Bristol County Agricultural High School's 2022 graduates

By The Taunton Daily Gazette
Taunton Daily Gazette
Taunton Daily Gazette
 4 days ago
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DIGHTON — The following students graduated from Bristol County Agricultural High School on June 2, 2022:

Agricultural Mechanics: Nevaeh Coons, Dillon Corvelo, Evan Decambra, Haley Dumoulin, Kyle Fogerty, Desirae Henault, Rashaun Johnson, Hope LaPlante, Jarrett Lyne, Eli Macgregor, Evan Masse, Hannah Rapoza, Jacob Smith, El Spear, and Adrian Tiernan.

Animal Science - Large: Beathriz Afonso, Paige Andrews, Elana Dealmeida, Samantha Deppisch, Emma Doyle, Makayla Dupe, Emily Erickson, Ashley Goodrich, Alysha Guthrie, Kayleigh Harwood, Kendra Morrissey, Mia Oliveira, Juliana Price, Geralyn Randall, Carolyn Robbins, Althea Vedro, and Kyler West.

Animal Science - Small: Maisie Cunningham, Emma Gauthier, Alianah Grajales, Kaylyn Gutierrez, Alyssa Jaglowski, Valerie Lamanuzzi, Destiney Latimore, Angela Macdonald, Noel Martins, Parker Megginson, Kai Milroy, Helen O’Toole, Ella Olmez, Kate Riggs, Myles Rumson, Gabrielle Schwenk, and Tyler Tavares.

Arboriculture: Logan Canuel, Julius Cromwell, Makayla Guilmette, Jude Ortega, Thea Puccio, Felicia Soares, Matthew Vendituoli, Makayla White, adKeely Zuber

Floriculture: Gabriella Angel, Brooke Azevedo Ursula Ballou Jallyah Baptista, Grace Burgess, Sage Camara-Raimundo, Eavan Doyon, Madison Genereux, Hope Lownds, Camryn Ortiz, Eliana Piscitelli, Christina Russell, Kaylie Schroth, Kylie Smith, Amanda Sullivan, and Rebekah Thielen.

Landscape Design & Contracting: Gabrielle Boisclair, Casity Brun, Djamel Cicerano, Kaeden Dacruz, Alexandria deMedeiros, Tabatha Ellis, Kristen Nihan, Logan Sanborn, Allison Tousignant, and Julia Workman.

Natural Resource Management: Camille Brown, Sharon Erickson, James Fiore, Anthony Giannini, Noah Hanson, Ocean Isherwood, Grace Jackson, Ethan Kennefick, Faithanne Lackie, Colin Linnehan, Shanna Mccarty, Haven Moran, Birch Moss, Robert Myers, and Jacob Nickerson.

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