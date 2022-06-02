V.... Vaughan opens exhibition at SAAC

Magnolia Middle School has released its honor roll for the fourth nine-week grading period of the 2021-2022 academic year. Jamila Abbaspour, Anari Alexander, Savannah Allhands, Alberto Baes, Rayniya Biddle, Paris Black, Meleah Blanchard, Michael Boyd, Kearthur Brantley, Alijah Broomfield, Iliana Campos, Ta’Niya Carter, Walker Carter, Carter Chambliss, Grace Chandler, Madeline Chandler, Lucas Cheatham, Cartavion Curry, Janyia Davis, Alicia Del Angel, Jairo Diaz, DeJuan Dismuke, Sydney Edwards, Cheyanne Evans, Amira Foster, Charlie-Kate Franks, Tynekia Gilbert, Jaci Hamilton, Jamari Harris, De’Marion Hicks, Cara James, Aiden Jones, Kaci Kirby, Ke’niahya Mallory, Lily Manuel, Kennady Martindale, Avery Matthews, Cassidy McClendon, Isaac McKamie, Tristan Morgan, Reagan Payne, Bryant Peck, Michael Poulsen, Isaac Ray, Judah Ray, Pedro Rodriguez-Hernandez, Jayce Rudder, Madison Schmittou, Tomoko Schneiderwind, James Scruggs, Auzy Simmons, Johnelle Smith, La’zyria Smith, Jackson Stevens, Charlie Stewart, Ja’Niya Turner, Aniya Washington, Kaylee Watson, Keundra Weaver, Grayson West, Christian White, Jayden Williams, Zachary Wison.
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