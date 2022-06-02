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El Dorado, AR

V.... Vaughan opens exhibition at SAAC

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magnoliareporter.com
 4 days ago

The South Arkansas Arts Center in El Dorado announces a new exhibit, “Glances: Fresh Views of Lands and Life,” oil paintings by Texas artist V…. Vaughan, will hang in the Merkle Gallery now through June 28. SAAC will also host an artist’s reception honoring V…. Vaughan...

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