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Arlington Heights, IL

1 N Chestnut Avenue #4H

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Cover picture for the articleBeautiful, updated condo for rent in the heart of downtown Arlington Heights. Close...

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4225 FOREST Avenue #E2S

Welcome inside this renovated top floor 2 bedroom, 1 bath apartment that's conveniently located in North Downers Grove. The eat-in kitchen is partially open to the large living space and features quartz counter tops, stainless steel appliances, subway back splash, and plenty of space for a dining table and chairs. Place stools at the island for extra seating. Durable luxury vinyl runs throughout the kitchen, living-space and bedrooms. Full bath has updated flooring, tile, vanity and lighting. Rent includes water, trash, snow removal, exterior maintenance and parking. Coin laundry conveniently located in the lower level of the building. Walk to everything! Shopping, restaurants, public transit and all 3 highly rated pubic schools are less than a half mile from the doorstep.
DOWNERS GROVE, IL
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6 Sterling Circle #309

Beautiful renovated 3rd floor 1BD/1BA with balcony, vaulted ceiling, walk-in closet, and washer/dryer in unit. Luxurious amenities including 24-hour state-of-the-art athletic club, resort-style outdoor swimming pools, outdoor kitchen, fire pit and more. Cafe lounge with fresh coffee, computer bar with complimentary WiFi. Located in the top-rated Wheaton School District with an address convenient to Butterfield Road, I-88 and the Wheaton Metra Station. Garage space available for $100 per month and $125 per month for private garage space unlimited but based upon availability. Photos are of models. Special discount for 12 month lease amortized if leased within 48 hours. Many other units and models available for upcoming months.*prices subject to change*
WHEATON, IL
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1850 W HIGHLAND Avenue #305F

Bright and cheerful modern 2 bedroom condo available in desirable Sandy Creek! Stainless Steel Appliances, deep clean of apartment. Has a cute breakfast bar and a dishwasher too. HUGE balcony with a wonderful view that can be accessed from both the master bedroom and the main living area. EZ access to 90, Randall Rd and train. Coin Laundry in complex Check out the virtual tour and video!
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51 Kensington Circle #210

Beautiful renovated 2nd floor 1BD/1BA with balcony, hard surface flooring, granite countertops, stainless steel appliances, courtyard view, walk-in closet, and washer/dryer in unit. Luxurious amenities including 24-hour state-of-the-art athletic club, resort-style outdoor swimming pools, outdoor kitchen, fire pit and more. Cafe lounge with fresh coffee, computer bar with complimentary WiFi. Located in the top-rated Wheaton School District with an address convenient to Butterfield Road, I-88 and the Wheaton Metra Station. Garage space available for $100 per month and $125 per month for private garage space unlimited but based upon availability. Photos are of models. Special discount for 12 month lease amortized if leased within 48 hours. Many other units and models available for upcoming months.*prices subject to change*
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2909 N Sheridan Road #1607

Bright updated throughout, Charming one bedroom condo in Lakeview, with views of Lake, Park and city. Spacious laminate wood flooring, kitchen w/ granite countertops and walk in closet. Great building with 24- hour doorman. Garage Parking fee limited availability. Close to beach, transportation, parks & restaurants & shops.
COOK COUNTY, IL
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1740 N MAPLEWOOD Avenue #112

1bed + den brick & timber loft! Custom den - it's elevated w/ concrete border, prof clad metal facade & integrated storage. Corner unit w/tons of exp brick. Huge windows. Large BR w/attached jack-n-jill bath & his/her closets. Fireplace, in unit laundry, upgraded hardwoods, parking incld,common rooftop deck w/panoramic city views. 7min walk to Blue Line, restaurants, shopping & tons more. 1 uncovered parking spot included in rent. Pets negotiable.
CHICAGO, IL
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1459 N MILWAUKEE Avenue #2B

AMAZING SPACE IN WICKER PARK LOCATION!! AVAILABLE AUGUST 1, THIS 1 BED/1 BATH UNIT BOASTS HW FLOORS THRU-OUT, LARGE BEDROOM, UPDATED KITCHEN WITH MAPLE CABINETS AND DISHWASHER, HUGE LIVING ROOM, SEPARATE OFFICE AREA, LARGE WINDOWS CREATE TONS OF LIGHT, LAUNDRY IN UNIT! STEPS TO BLUE LINE, NIGHTLIFE, RESTAURANTS!!SORRY NO DOGS!! $25 PER MONTH SHARED UTILTY FEE!
CHICAGO, IL
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12 Wildwood Court #28-C

WOW! The Perfect Rental is Here For You! REMODELED 2 STORY TOWNHOUSE WITH FINISHED BASEMENT, UPDATED OPEN KITCHEN WITH EXTENDED WHITE CABINETS, GRANITE COUNTERTOP, UNDER-MOUNTED SINK, TILED BACKSPLASH, ENGINEERED WOOD FLOOR THRU-OUT, RECESSED LIGHTING IN LIV/DIN ROOM, FRESHLY PAINTED INTERIOR, NEW VANITY ON BOTH BATHROOMS, SPACIOUS FAMILY ROOM WITH NEW FLOORING, EXTRA STORAGE IN BASEMENT, NEWER WASHER AND DRYER(2020), WALK-IN CLOSETS IN BOTH MASTER BEDROOM & 2ND FLOOR HALLWAY, PRIVATE ENTRANCE, OVER-SIZED GARAGE CONNECTED TO KITCHEN. Top Vernon Hills Schools! Close to Shopping , Melody Farms, Train and More! Hurry and Make This Home Yours Today!
VERNON HILLS, IL
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#Housing List#N Chestnut Avenue
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12747 Hoyne Avenue #GW

Don't miss out on this Garden Apartment in the heart of Blue Island. This spacious unit features 2 bedrooms and 1 bath just steps away from Schrei Fields, the Burr Oak Metra Train station and minuted away from I57 access. Heat is included in rent. Call to schedule your showing today.
BLUE ISLAND, IL
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Five Black developers “Buy Back the Block’ in West Woodlawn

The Cook County Land Bank Authority (CCLBA) announced that a “Buy Back the Block” initiative spearheaded by five community developers has broken ground in West Woodlawn. The developers—Bonita Harrison, Sean Jones, DaJuan Robinson, Keith Lindsey, and Derrick Walker—acquired 11 vacant lots through the Cook County Land Bank Authority. On May 17 they kicked off an initiative to construct 11 three-flat buildings totaling 33 modern, 3-bedroom/2-bath residences that will be known as West Woodlawn Pointe.
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