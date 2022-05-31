Sussex six-year-old crowned pageant winner

Effective: 2022-06-02 19:10:00 EDT Expires: 2022-06-02 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Kent; New Castle; Sussex SEVERE THUNDERSTORM WATCH 303 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN DELAWARE THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN CENTRAL DELAWARE KENT IN NORTHERN DELAWARE NEW CASTLE IN SOUTHERN DELAWARE SUSSEX IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN NORTHEAST MARYLAND CAROLINE KENT QUEEN ANNE`S TALBOT IN NEW JERSEY THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHERN NEW JERSEY ATLANTIC BURLINGTON CAMDEN CAPE MAY CUMBERLAND GLOUCESTER OCEAN SALEM THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTIC CITY, CAMDEN, CENTREVILLE, CHERRY HILL, CHESTERTOWN, DENTON, DEPTFORD, DOVER, EASTON, GEORGETOWN, GLASSBORO, HAMMONTON, MILLVILLE, MOORESTOWN, MOUNT HOLLY, OCEAN CITY, PENNSVILLE, TOMS RIVER, AND WILMINGTON.
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