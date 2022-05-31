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Newark, DE

Sussex six-year-old crowned pageant winner

thesussexsurrydispatch.com
 3 days ago

Cover picture for the articleSussex Central Elementary School can now boast a new scholarship pageant winner - from their kindergarten class. On May 15, six-year-old Cori Lynn Cole-Hudson was crowned Our Little Miss Virginia La Petite and scored an impressive number of awards when she traveled to Newark, Delaware to compete in the Tri-Point Our...

www.thesussexsurrydispatch.com

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