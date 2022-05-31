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Native Arts Exhibition on Display in John A. Day Gallery May 31 – July 22

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 2 days ago

Cover picture for the articleA reception will be held June 10 from noon to 2 p.m. in conjunction with the Oscar Howe Summer Arts Institute (OHSAI). “Of Time and Place” will feature installations, paintings, rock carving, beadwork, storyboard art, ledger drawings, photography, stained and painted glass, mixed media printmaking, poetry and video...

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First Time: Roundhouse Brew Pub in Sioux Falls

Roundhouse Brew Pub opened on 69th Street in Sioux Falls, in 2021, and every time I drove by I thought to myself, "I should try that place." Well, it finally happened. I tried Roundhouse Brew Pub for the first time over the weekend!. We sat out on the patio because...
SIOUX FALLS, SD
dakotanewsnow.com

Sioux Falls 8th-grader received a message from Mars

SIOUX FALLS, S.D. (Dakota News Now) - A Sioux Falls student is being honored with an award that is out of this world. Roman Newson was recognized by NASA Tuesday with one of the space agency’s “You’ve Got Perseverance!” awards. The 8th-grader received a special message from the perseverance rover on Mars, “Keep your curiosity and perseverance, Roman: They make take you to the stars!”
SIOUX FALLS, SD
usd.edu

USD Announces Spring 2022 Dean's List and Academic Honors

Full-time, undergraduate students are named to the Dean’s List if they received a 3.5 GPA for courses they took in the spring 2022 semester, and they had no incomplete or failing grades. For part-time students, those with fewer than 12 credit hours, the recognition is called Academic Honors.
IN THIS ARTICLE
#Art Exhibition#Ohsai#Usd#Dyani White Hawk#Indigenous#Native#University Art Galleries
KELOLAND TV

Cleaning up trees lost to storms

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Tree damage is prevalent across eastern KELOLAND following recent wind storms. Thousands of trees have been lost in this month’s storms, some of which were over a century old. The most commonly impacted trees were spruce and pine, because they are the ones with the biggest canopies right now. There is also damage to elms and maples.
SIOUX FALLS, SD
KELOLAND TV

Fair Market helping more people get cheaper groceries

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) – Swiping your card at the grocery store is getting more expensive every day. That’s why some customers are now shopping at Fair Market in Sioux Falls. “Try different things that you wouldn’t normally try because it’s too expensive so by the time it...
SIOUX FALLS, SD
Mix 97-3

17 Hours Without Electricity After Sioux Falls Tornado

We never think about how a storm could affect us, but it may be time to invest in a generator after this weekend in Sioux Falls when we spent most of a day without power. Waking up to thunder, lightning, gale-force winds, and the tornado siren at 2:00 AM Sunday was not what we had planned for over the Memorial Day weekend. And many Sioux Falls residents experienced the same thing.
kynt1450.com

Alicia Hummel Murder-Seven Years Later

Seven years ago today, 29-year-old Alicia Hummel from Sioux City was murdered at Myron Grove west of Vermillion. The case remains unsolved to this day. The cause of death was drowning, but injuries to Hummel’s head and a cut on her neck led investigators to rule Hummel’s death a homicide.
VERMILLION, SD
KELOLAND TV

PHOTOS: Sunday’s storm sees large hail, strong winds and rain

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — A severe storm rumbled through parts of KELOLAND early Sunday morning waking people up to strong winds, rain and large hail. As the severe weather moves through your area, we want to see what you are seeing. Email photos to uShare@keloland.com; use #KELOwx when posting photos on Social Media; or use the KELOLAND News app to send in photos.
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You CAN Turn Left on Red In South Dakota

Have you ever wondered why you can't turn left on red to a one-way street in South Dakota that goes left, just like a right turn on red? Actually, you can. Numerous times, I have been sitting in the far left lane at a stoplight in downtown Sioux Falls wanting to turn left, but I can't because they have that sign up at every intersection downtown that says "NO TURN ON RED."
SIOUX FALLS, SD
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Avera Medical Minute: Sioux Falls Radio DJ shares story of on-air stroke

SIOUX FALLS, S.D. (Dakota News Now) - Greg Belfrage makes a living using his words. Recently, those words have been more difficult to find. “It takes more work for me to do my show now than it did prior to the stroke. So I would be lying to you if I said I am exactly the same person I was before the stroke. No, it’s changed me. I have a harder time finding words,” said Belfrage.
SIOUX FALLS, SD
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Tornado Watch For Parts of South Dakota Monday

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for parts of South Dakota, Iowa, Minnesota, and Nebraska, Including the Sioux Falls area, in effect until 6:00 PM Monday, May 30, 2022. From the National Weather Service:. "Severe storm development is underway from northeast Nebraska into southeast South Dakota, and...
SIOUX FALLS, SD
weather.gov

Tornado Watch issued for Aurora, Bon Homme, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

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AURORA COUNTY, SD
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Severe Thunderstorms Expected Overnight

SIOUX FALLS, S.D. (Dakota News Now) -- Severe thunderstorms are expected across the area through the nighttime hours tonight. 12:35 AM UPDATE: Those of you in Yankton County will want to think about possibly heading to shelter in the next half hour or so. A TORNADO WARNING is in place just southwest of Yankton for parts of Cedar and Knox counties in Nebraska. The storm is showing radar indicated rotation and could also be capable of producing up to golf ball size hail.
SIOUX FALLS, SD
Mix 97-3

Three Teens Robbed at Gunpoint in Sioux Falls

Sitting in your car waiting for a friend to come out of an apartment complex, you would think there would be no danger to worry about. That was not the case for three teens in Sioux Falls last week. According to Dakota News Now, three 17-year-olds were sitting in a...
SIOUX FALLS, SD
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Sioux Falls cleans up after early morning storm

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — People in Sioux Falls woke up to damage from storms that rumbled-through early Monday morning. The early morning thunderstorms in eastern South Dakota brought damaging winds, causing some significant damage in parts of Sioux Falls. Hidden Paradise Kennels over by the State Penitentiary saw...
SIOUX FALLS, SD
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Tornado Watch issued for Bon Homme, Brookings, Clay, Hanson, Hutchinson, Kingsbury by NWS

Effective: 2022-05-30 10:45:00 MDT Expires: 2022-05-30 17:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bon Homme; Brookings; Clay; Hanson; Hutchinson; Kingsbury; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 292 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS SD . SOUTH DAKOTA COUNTIES INCLUDED ARE BON HOMME BROOKINGS CLAY HANSON HUTCHINSON KINGSBURY LAKE LINCOLN MCCOOK MINER MINNEHAHA MOODY TURNER UNION YANKTON
BON HOMME COUNTY, SD
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UPDATE: No one injured after F-16 went off runway at Sioux Falls airport

SIOUX FALLS, S.D. (Dakota News Now) UPDATE - Authorities say no one was hurt after an F-16 fighter jet experienced a rough landing at the Sioux Falls airfield. Tuesday afternoon’s incident at Joe Foss Field was the second recent accident involving a South Dakota Air National Guard jet experiencing landing issues. The previous incident occurred May 11.
SIOUX FALLS, SD

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