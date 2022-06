UNCP announces Chancellor’s, Honors lists for Spring 2022

PEMBROKE – The University of North Carolina at Pembroke has released the Chancellor’s List and Honors List for Spring 2022.

(Editor’s note: This list has been cut to only include students from Richmond and surrounding counties. The full list can be found at uncp.edu/news.)

Chancellor’s List

To qualify for the Chancellor’s List, a student must maintain a grade point average (GPA) of 3.7 (out of 4.0) while taking at least 12 semester hours; none of the 12 hours may be Pass/Fail.

Anson

Lilesville: Kellie McCormick, Brandy Liles

Peachland: D’anya Chance, Jamie Turner

Wadesboro: David Baucom, Jaylin Gaddy, Adrian Sturdivant, Antwan Sturdivant

Hoke

Raeford: Kordell Bushrod, Jean Choi, Victoria Clowers, Alexander Alex Cortes, Brianna Cross, Jose Cruz-Martinez, Madison Cummings, Haleigh Grace, Ameka Graham, Renita Graham, Johandalis Hernandez, Dylan Hoffman, Jazmyn Jenson, Kadarius Johnson, India Jones, Sayeed Kabir, Karoline Klemish, Mark Landry, Sherry McCoy, Daisy Mcdougald, Felicia McFarland, Aurelio Medina, Ahmeris Morales Agosto, Josy Palmer, Gabriel Pancake, Angel Rivera Santiago, Kaitlyn Rogers, Jessica Stancikas, James Thomas, Roberto Tilley, Xander Vasquez Amores, Sophia VazquezChristina Wilson, Marquize Woodson, Kimberly Young

Red Springs: Hannah Evington, Diane Pfeifer, Jordan Redmon, Amrie Turner

Shannon: Socoria Hunt, Kaitlynn Locklear, Samantha Quintero Segura

Montgomery

Biscoe: Minh Huy Giang

Candor: Randy Chappell, Mykayla Greene

Troy: Mandy Georgepul

Moore

Aberdeen: Christopher Everett, Crystal Flinchum, Justine Froude, Erik Myers, Alexander Purser, Quatiesha Solomon, Kadence Stewart

Cameron: Ayannah Jones, Cara Martin

Carthage: Cooper Bryant, Dakota Cameron, Anthony Guerra, Blanca Guerra, William Martindale, Nicholas McNeill

Eagle Springs: Megan Ramsey

Jackson Springs: Cyra Lowery

Pinebluff: Zachary Peschken

Pinehurst: Lauren Lopez, James Miller, Caitlyn Morris, Rachel Smith

Southern Pines: Aleaha Blue, Reece Hicks, Samuel Kauer, Morgan Wood

Vass: Shelby Brock, Jason Caulder

West End: Ryan Slavik

Whispering Pines: Christian Lindell, Zachary Powell, Matthew Thomas

Richmond

Cordova: Darian Snead

Ellerbe: Katarina Lee, Logan Moore

Hamlet: Rebecca Burgess, Loren Chavis-Waldrop, Kimberly Clark, Tony Gathings, Caela Goins, Mayden Moss, Madison Pankey, Laura Talbert

Marston: Jessica Ludlum

Mount Gilead: Sandra Lopez

Rockingham: Beyonka Berry, Jeremy Butler, Naomi Dixon, Olivia Patrick, Michael Pettitt, Allison Roberts, Nicole Nikki Ruest, Shaun Schrubbe, Angel Shankle, Mary Smith, Evan Tyler

Scotland

Laurel Hill: John Jorgensen, Jasmine Locklear, Christian Molina, Austin Outlaw, Adreanna Sanders

Laurinburg: Stephanie Berntsen, Brittany Campbell, Abigail DeHaven Rojo, Sara Jorgensen, Tam Phan, Zachary Phillips, April Quick, Ethan Tetreault, Molly Tuttle, Taylor Tyndall

Maxton: Thristan Clark, Halona Sanderson

Wagram: Quinton Covington, Melissa Gainey, John Ware

Stanly

Albemarle: Dustin Caviness

Stanfield: Alexandria Berry

Honors List

Students are eligible for the Honors List if they achieve a minimum semester grade point average of 3.2 while passing at least 12 semester hours of course work; none of the 12 hours may be Pass/Fail.

Anson

Lilesville: Brandy Liles

Peachland: D’anya Chance, Jamie Turner

Wadesboro: Jaylin Gaddy, Adrian Sturdivant, Antwan Sturdivant

Hoke

Aberdeen: Joseph Capstaff, William Hall

Lumber Bridge: Meredith Byrne

Raeford: Leticia Argueta Pineda, Larry Ball, Michael Cannon, Denise Cox, Carmelo Crespo, Lynntara Cue, Riley Edwards, Cody Gless, Alyson Horn, Alyssa Jones, Christopher Knight, Brandon Lacey, Dennis Lee, Zondre Lewis-Graham, Xs’ance Littlejohn, Kendra McArn, Christina McCoy, Todd Rogitz, Nevaeh Roverato, Jacob Thomas, Lasha Washington, Isabella Weathers, Christina Wilson, Kimberly Yard, Anastasia Zakharova

Red Springs: Kimbria Dial, Katrina Farrington, Shean Hammonds, Erik Lowery, Santana Oxendine

Shannon: Jeremiah Hunt, Lauren Pittman

Montgomery

Candor: Samantha Cranford, Christopher Diggs

Moore

Aberdeen: Ryan Doren, Evanne Frye, Taylor Salama, Latika Worthon

Cameron: John Boyette, Madeline Everhart, Dayton Lynch, Hannah Yoder

Carthage: Zoe Polley, Holly Riedesel, Bailey Shea

Pinebluff: Jesse Gutierrez

Pinehurst: Ryan Baer, Yumi Chung, Caroline Howery, Kahne Kraft, Jonathan Langford, Denice Torres

Robbins: Maria Najera-Vazquez

Seagrove: Joseph Cockman

Southern Pines: Jessalyn Nguyen, Ziniqua Saunders

Vass: Samantha Allred

West End: Jamar Adams, Kayla Jackson

Richmond

Ellerbe: Ashton Lee, Anna Liles, Jenavieve Wise

Hamlet: Alexander Alvarado, Katelin Brigman, Taylor GravesNicholas Pearson, Jindia Peterkin

Norman: Felix Perez

Rockingham: Teresa Baxley, Patrick Garrett Boyd, Preston Coker, Navatha Hamilton, Kennedy Jarrell, Giselle Ojeda, Dillon Price, A Kailey Thompson, Cruz Titus, Caroline Whitley

Scotland

Gibson: Karrigan Campbell, Leonard Dixon, Ignacio Menendez

Laurel Hill: Chandler Allred, George Butler, John Jorgensen, Jasmine Locklear, Christian Molina, Austin Outlaw, Elda Sagastume

Laurinburg: Haden Allen, Brian Catanzarite, Molly Garrabrant, Tavis Harrington, Madison Haywood, Alexis Hunt, Malia Locklear, Nakiya Locklear, Olivia McCoy, Ethan Phillippi, Linda Sagastume, Randi Strickland, Brianna Vance

Maxton: Justin Locklear

Wagram: Dashia Christian, Haven Guinn

Stanly

Albemarle: Savannah Burleson, Sadye Helms

Mount Pleasant: Destiny Whitley

Stanfield: Alexandria Berry