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USD Announces Spring 2022 Dean's List and Academic Honors

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 2 days ago

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South Dakota AHEC to Host Former NBA Star at Substance Abuse Awareness Conference

The conference features nationally recognized speakers, local professionals and community leaders sharing engaging content and offering networking opportunities for health professionals, community leaders, high school and college students and educators. Individuals may attend either virtually or in-person at the Hilton Garden Inn Downtown in Sioux Falls, South Dakota. Speakers at...
VERMILLION, SD
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UPDATE: Sanford Wellness Center reopened

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — The Wellness Center has reopened as of 9 a.m. Tuesday morning. Due to the weekend storms, the Sanford Wellness Center at 49th and Oxbow in Sioux Falls is closed until further notice. They are not saying why. Additional details will be released on Tuesday.
SIOUX FALLS, SD
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NWS: 4 May 30 tornadoes, 1 near Brandon, 1 in Sioux Falls

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — The National Weather Service said four tornadoes were confirmed as part of the Memorial Day weekend storms. An EF-1 tornado was confirmed at 1:52 a.m. Monday, May 30, in Minnehaha County in Sioux Falls. The estimated wind peak was 90 mph and the path was .34 miles and 50 yards wide. The NWS said, “The tornado very briefly touched down in a residential area of Sioux Falls. This led to snapping of several trees in a confined area, along with damage to some residential structures.”
SIOUX FALLS, SD
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100-acre Plymouth County farm sells for $2.6M at auction

LE MARS, Iowa -- A farm in Plymouth County sold for $25,000 an acre on Friday, a price more than twice as high as the average in the county. Bruce R. Brock, whose Brock Auction Company conducted the sale, said the land -- about 96.33 acres of farmland and a 3.67-acre farm place at 38625 200th St., a gravel road about 5 miles southeast of Le Mars -- sold for a total of more than $2.6 million.
PLYMOUTH COUNTY, IA
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Gracelyn Leiseth becomes top shot put thrower in the nation

SIOUX FALLS, S.D. (Dakota News Now) - ”I watched my older sibling and I always thought it (track) was kind of cool because I had two older sibling that threw and then I had another brother that ran in track. Track was super inspiring to me.” Hamlin Junior Gracelyn Leiseth says.
SIOUX FALLS, SD
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Native Arts Exhibition on Display in John A. Day Gallery May 31 – July 22

A reception will be held June 10 from noon to 2 p.m. in conjunction with the Oscar Howe Summer Arts Institute (OHSAI). “Of Time and Place” will feature installations, paintings, rock carving, beadwork, storyboard art, ledger drawings, photography, stained and painted glass, mixed media printmaking, poetry and video storytelling.
VERMILLION, SD
voiceofalexandria.com

GOP primary in Northwest Iowa's House District 4 is a showdown between two 20-somethings

With the Iowa House District 4 Republican primary on June 7, youth is the name of the game. Three-term incumbent Rep. Skyler Wheeler, a 29-year-old direct care worker from Hull, is running against 22-year-old Larchwood resident Kendal Zylstra, who recently graduated from Dordt University and works as a tax professional and small business owner.
IOWA STATE
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Sioux Falls Broadcaster Shares ‘Painful’ Nose Journey

It has been an interesting week for this Sioux Falls radio broadcaster. From the headaches to the head pressure, I could not figure out why I was not feeling 100%. Finally, after visiting multiple doctors, it was determined that my nose had a severely deviated septum This resulted in needing a turbinate reduction because I experienced difficulty breathing.
SIOUX FALLS, SD
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Avera Medical Minute: Sioux Falls Radio DJ shares story of on-air stroke

SIOUX FALLS, S.D. (Dakota News Now) - Greg Belfrage makes a living using his words. Recently, those words have been more difficult to find. “It takes more work for me to do my show now than it did prior to the stroke. So I would be lying to you if I said I am exactly the same person I was before the stroke. No, it’s changed me. I have a harder time finding words,” said Belfrage.
SIOUX FALLS, SD
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Iowa Gov. Kim Reynolds issues disaster declaration in Lyon County

SIOUX FALLS, S.D. (KELO.com) — Iowa Governor Kim Reynolds has issued a disaster declaration for six Iowan counties, including Lyon County, due to the damage left in the wake of severe weather on May 26. The governor’s proclamation allows state resources to be utilized to respond to, and recover...
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PHOTOS: Beaver Valley Lutheran damaged by severe weather

VALLEY SPRINGS, S.D. (Dakota News Now) - A church east of Brandon sustained damage after a powerful storm passed through the region. Beaver Valley Lutheran sustained damage after severe weather swept through the region early Monday morning. Authorities say the Fellowship Halls is condemned. Copyright 2022 Dakota News Now. All...
BRANDON, SD
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Sioux Falls community begins storm damage clean-up on Memorial Day

SIOUX FALLS, S.D. (Dakota News Now) -While many people were excited to spend time with friends and family this Memorial Day, now they are having to clean up after Sunday night’s storms. Fallen trees, knocked-over signs, and downed power lines could be found throughout Sioux Falls Monday, making for...
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Sioux Falls area in enhanced risk for severe weather through the overnight

SIOUX FALLS, S.D. (KELO.com) — Round two of severe weather is expected later tonight and into the overnight hours. The Sioux Falls National Weather Service says the parts of southeast South Dakota, southwest Minnesota, and northwest Iowa are in an enhanced (level 3 out of 5) risk for severe weather. Large hail, strong winds, and a tornado or two are possible with these severe storms. Storms could approach the Sioux Falls area by eight o’clock tonight. The third round of severe weather could develop as early as midday on Memorial Day in central South Dakota. With plenty of camping and other outdoor activities, the weather service is advising keeping a close eye on the weather. Check often for forecast changes through the holiday weekend. The Sioux Falls National Weather Service addressed the severe weather threat earlier on Facebook. Watch at the following link:
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Tornado Watch issued for Aurora, Bon Homme, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-29 23:03:00 MDT Expires: 2022-05-30 01:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 289 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR, AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, GREGORY, HARRISBURG, HOWARD, HURLEY, IRENE, JEFFERSON, LAKE ANDES, LENNOX, MADISON, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL, MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, SALEM, SCOTLAND, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY, SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, WOONSOCKET, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
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Sioux Falls cleans up after early morning storm

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — People in Sioux Falls woke up to damage from storms that rumbled-through early Monday morning. The early morning thunderstorms in eastern South Dakota brought damaging winds, causing some significant damage in parts of Sioux Falls. Hidden Paradise Kennels over by the State Penitentiary saw...
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