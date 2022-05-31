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Valentine, NE

Area Cowboys and Cowgirls Compete at High School Rodeos in Atkinson and Valentine

By Brent Apperson
Sand Hills Express
 2 days ago

Cover picture for the articleCooper Bass of Brewster. Bass was the boys all around champion Sunday at Valentine Photo by Stephanie Miller. Area cowboys and cowgirls competed in Nebraska high school rodeos at Atkinson and Valentine over the weekend. Cooper Bass of Brewster was the boys all around champion on Sunday at Valentine. It was...

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#High School#Cowboys#Rodeo#The Boys#Barrel Racing#Kcni
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