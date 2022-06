Coaches vote Wichita-area high school girls soccer all-league teams for 2022 season

Following the end of the 2022 Kansas high school girls soccer season, coaches have voted on the all-league teams. Varsity Kansas has compiled the complete teams for all of the area leagues.

City League all-league girls soccer

First team

Forward — Victoria Gutierrez, jr., Kapaun Mt. Carmel; Destiny Hoy, sr., Bishop Carroll; Anahi Ibarra-Arevalo, so., Northwest; Peyton Martin-Peterson, sr., East. Midfielder— Jasmine Guzman, fr., North; Grace Long, jr., Bishop Carroll; Mackenzie Orr, sr., Kapaun Mt. Carmel; Jimena Ramirez, so., Heights. Defender— Lindsey Maul, jr., Bishop Carroll; Aimee Nunez, sr., Northwest; Cecilia Solis, so., North; Kaelyn Sueper, jr., Kapaun Mt. Carmel; Autumn Trail, jr., Bishop Carroll. Goalkeeper— Madison Wingler, sr., Bishop Carroll. Coach of the Year— Greg Rauch, Bishop Carroll.

Second team

Forward— Payton Benoit, jr., Northwest; Hayde Flores, so., East; Darby Howard, fr., Bishop Carroll; Kailyn Jackson, so., Heights; Shirdaria Pottard, fr., Southeast. Midfielder— Brianna Cisneros, sr., East; Brecken Hoy, so., Bishop Carroll; Mia Young, jr., East. Defender— Jasmine Crawford, sr., East; Sophia Fury, so., Kapaun Mt. Carmel; Keilann Heath, so., Northwest; Nadia Larsen-Kuye, sr., Heights; Kayla Methman, so., Southeast; Nayelly Rosales, sr., North. Goalkeeper— Morgan Dunn, sr., Northwest.

Honorable mention

Forward— Reagan Crawford, sr., Northwest; Ella Esfeld, sr., Bishop Carroll; Amiyah Hamilton, fr., East; Leah Henke, fr., Bishop Carroll; Arely Luna, so., North; Iris Nunez, fr., South; Taylor Nye, jr., Kapaun Mt. Carmel; Angie Rodriguez-Guzman, so., Northwest; Maddie Spiers, fr., Kapaun Mt. Carmel. Midfielder— Merari Flores, so., Northwest; Ilex Hagan, jr., North; Katie Moore, so., Southeast; Emily Morales, sr., South; Liz Orme, sr., Kapaun Mt. Carmel; Monica Quinones, sr., North; Lana Shaheen, fr., East; Carson Sloan, so., Kapaun Mt. Carmel; Grace Terhune, jr., Northwest; Meg Tilma, fr., Kapaun Mt. Carmel. Defender— Leslie Bravo, jr., Northwest; Desiray Cuellar, so., East; Claire Ferguson, jr., Bishop Carroll; Landon Forbes, jr., Bishop Carroll; Jordan Johnston, sr., Heights; Hannah Mack, so., Heights; Jessica Methman, sr., Southeast; Brianna Nece, sr., Kapaun Mt. Carmel; Bridget Sherman, so., Kapaun Mt. Carmel; Lillian Shilling, fr., Northwest; Valeria Vizcarra, sr., North. Goalkeeper— Brisa Lopez, so., West; Gianna Redcorn, fr., Kapaun Mt. Carmel; Abigail Zapote, sr., South.

AV-CTL Division I all-league girls soccer

First Team

Forward— Kyndal Ewertz, so., Maize South; Giselle Nash, jr., Salina South; Logan Riley, sr., Derby; Haley Rogers, sr., Maize. Midfielder— Cyerra Boyer, sr., Derby; Payten Hendershot, sr., Maize South; Brekkyn Pierce, sr., Maize; Izzy Sandoval, so., Newton. Defender— Jana Engels, sr., Derby; Julissa Nash, so., Salina South; Rachel Riley, jr., Maize South; Alayna Runck, sr., Maize. Goalkeeper— Karsyn Fraser-Slothower, jr., Maize. Player of the Year— Kyndal Ewertz, so., Maize South. Coach of the Year— Rey Ramirez, Maize South.

Second team

Forward— Anahyssa Nash, so., Salina South; Paige Putter, jr., Maize; Kaylyn Truong, sr., Maize South; Harlie Wilson, sr., Hutchinson. Midfielder— Maggie Bielefeld, sr., Campus; Sadye Patterson, sr., Hutchinson; Elyce Pfeifer, sr., Maize; Natalia Silvestre, fr., Salina South. Defender— Abby Adams, sr., Maize; Lexi Bauer, so., Maize South; Ajae Henderson, sr., Hutchinson; Anessa Leeds, sr., Derby. Goalkeeper— Hadley Ostrander, fr., Maize South.

Honorable mention

Forward— Adriana Alvarez, fr., Newton; Adriana Delgado, sr., Maize South; Aubrey Potts, jr., Derby. Midfielder— Sydney Anderes, jr., Salina South; Margaret Bates, so., Newton; Kirsten Bourguois, sr., Derby; Valeria Lara, sr., Salina South; Aleksah Moreno, fr., Maize; Olivia Oenning, so., Maize South; Aubrey Sommer, sr., Maize South; Ella Strobel, jr., Maize. Defender— Corrigan Bielefeld, so., Campus; Lainey Brown, sr., Salina South; Annette Castillo, jr., Derby; Layla Doyon, jr., Maize South; Josten Fischer, so., Salina South; Natalie Hershberger, fr., Newton; Jenna Manganiello, jr., Campus; Jade Martinez, sr., Maize; Logan Riley, sr., Derby; Lily Rodriguez, fr., Hutchinson; Faith Smith, sr., Maize South. Goalkeeper— Jaden WIlson, so., Derby.

AV-CTL Division II all-league girls soccer

First team

Forward— Brinklee Bell, jr., Andover; Kaitlyn Erwin, sr., Eisenhower; Mary Metz, jr., Andover Central; Carley Smith, jr., Andover. Midfielder— Katelyn Aune, so., Andover; Abby Bachman, sr., Eisenhower; Rose Loyal, jr., Andover; Bella Smith, so., Eisenhower. Defender— Jasmyn Brown, jr., Andover Central; Kendra Brungart, sr., Eisenhower; Ava Law, sr., Andover; Marissa Martinez, sr., Goddard. Goalkeeper— Brooklyn Lynch, so., Andover. Player of the Year— Bella Smith, so., Eisenhower. Coach of the Year— Roger Downing, Eisenhower.

Second team

Forward— Ruby Aguilar, sr., Valley Center; Brianna Henning, sr., Eisenhower; Bailey Hess, fr., Goddard; Ashlynn Kurtz, sr., Valley Center. Midfielder— Ali Coash, jr., Valley Center; Anjaleena Gomez, fr., Goddard; Emmy Hedden, fr., Goddard; Omnia Thompson, sr., Andover Central. Defender— Allison Bell, jr., Andover Central; Lauren Brown, sr., Andover; Kaitlyn Gobel, so., Valley Center; Abbi Welch, sr., Eisenhower. Goalkeeper— Mackenzie Nutter, sr., Salina Central.

Honorable mention

Forward— Arainna Garcia, jr., Arkansas City; MacKenzie Jordan, fr., Eisenhower; Maylin Owen, so., Salina Central. Midfielder— Reese Bieker, so., Valley Center; Maddie Bracy, so., Eisenhower; Ellie Damico, fr., Andover Central; Haven Deckinger, so., Andover Central; Cabri Moore, sr., Eisenhower; Remi Myers, fr., Salina Central; Jessica Peterson, jr., Andover; Alyssa Rising, jr., Goddard; Nancy Stefanek, jr., Andover Central; Karlyn Wilson, fr., Andover Central. Defender— Ava McAnich, fr., Eisenhower; Blair Clark, sr., Goddard; Araceli Davila, sr., Salina Central; Lexi Fischer, sr., Salina Central; Lauryn Gordon, so., Goddard; Mireen Hernandez, fr., Arkansas City; Emily McKay, sr., Andover; Riley Perdue, jr., Arkansas City. Goalkeeper— Avery Mason, so., Andover Central; Emerson Wedel, fr., Goddard.

AV-CTL Division III-IV all-league girls soccer

First team

Forward— Megan Everhart, sr., McPherson; Karlie Kanaga, jr., Mulvane; Aubrey Tanksley, sr., Buhler; Porsha Zweifel, sr., Augusta. Midfielder— Emma Kolbe, sr., Mulvane; Lauren Labertew, sr., McPherson; Maren Lackey, sr., Buhler; Olivia Rodriguez, sr., McPherson. Defender— Sydney Achilles, sr., McPherson; Teagan Garrison, so., Mulvane; Ashlynn Stipp, fr., Circle; Abby Yutzy, sr., Buhler. Goalkeeper— Hannah Stipp, jr., Circle. Player of the Year— Karlie Kanaga, jr., Mulvane. Coach of the Year— Jesse Myers, Mulvane.

Second team

Forward— Ellie Bower, fr., McPherson; Milan Hunter, fr., Circle; Baylee Simmelink, so., McPherson; Londyn Soto, fr., Circle. Midfielder— Ashlynn Adcock, so., Buhler; Avery Cantwell, fr., Circle; Peyton Childers, so., Augusta; Trista Overton, sr., Collegiate. Defender— Kelcie Kynaston, jr., McPherson; Paige McDowell, sr., Buhler; Erin Rolfe, so., Collegiate; Grace Witte, sr., McPherson. Goalkeeper— Rylie Schiffelbein, jr., Mulvane.

Honorable mention

Forward— Camri Coker, so., Buhler; Emma Hoffman, jr., Mulvane; Maddie Kemnitz, sr., Collegiate; Ava Markley, fr., Rose Hill; Teigan Nielsen, so., Buhler; Anna Ross, sr., Winfield; Ella Swearingen, jr., Rose Hill; Chloe Wells, sr., Augusta. Midfielder— Kierra Cain, fr., Mulvane; Skylar Flower, so., Winfield; Lauren Henderson, sr., Rose Hill; Sadie Law, jr., McPherson; Charlize Lichlyter, sr., Augusta; Clara Paulino, fr., Buhler; Hailey Shelton, sr., Winfield; Jade Smallwood, fr., Mulvane; Emily Wells, so., Augusta; Paige Winter, fr., Rose Hill. Defender— Ashlyn Alumbaugh, so., Mulvane; Tatum Bhargava, sr., Collegiate; Emily Brundege, so., Augusta; Grace Dalziel, jr., Augusta; Avery Eloffson, so., Collegiate; Nevaeh Johnson, fr., Rose Hill; Riggs Kuhn, so., McPherson; Paige Loeck, so., Rose Hill; Kamryn Nolan, sr., Mulvane; Alejandra Ramirez, sr., Winfield; Madie Stock, sr., Buhler; Kya Thornton, so., Circle. Goalkeeper— Ella Buschbom, jr., McPherson; Kaylee Parker, sr., Buhler.