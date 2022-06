Severe Weather Statement issued for Pottawatomie by NWS

Effective: 2022-05-30 17:25:00 CDT Expires: 2022-05-31 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Adams; Audubon; Boone; Calhoun; Carroll; Cass; Clarke; Dallas; Decatur; Emmet; Franklin; Fremont; Greene; Guthrie; Hamilton; Hancock; Hardin; Humboldt; Jasper; Kossuth; Lucas; Madison; Marion; Marshall; Montgomery; Page; Palo Alto; Pocahontas; Polk; Ringgold; Sac; Story; Taylor; Union; Warren; Wayne; Webster; Winnebago; Wright TORNADO WATCH 294 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE ADAIR ADAMS AUDUBON BOONE CALHOUN CARROLL CASS CLARKE DALLAS DECATUR EMMET FRANKLIN FREMONT GREENE GUTHRIE HAMILTON HANCOCK HARDIN HUMBOLDT JASPER KOSSUTH LUCAS MADISON MARION MARSHALL MONTGOMERY PAGE PALO ALTO POCAHONTAS POLK RINGGOLD SAC STORY TAYLOR UNION WARREN WAYNE WEBSTER WINNEBAGO WRIGHT

