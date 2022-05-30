San Pat TAMU-K graduates

Juanita Salinas Alvarado, 86 years old, of Beeville, TX, passed away on May 28, 2022, after a long illness. Juanita was born on August 29, 1935, to Lorenzo and Victoria Salinas in Beeville, TX. She worked at Bee Cleaners for 17 years. In 1953, Juanita married Alcario G. Alvarado (deceased April 29, 2002). Juanita and Alcario were married for 49 years. They went on to have 12 children, Alcario S. Alvarado Jr. (Mayo), Margarita Yogi, Robert Alvarado (deceased), Frank Alvarado, Alicia Rincon (Randy), Rey Alvarado (Carmen), Ernesto Alvarado, Jesusita Alvarado (deceased), Gabrielita “Gebby” Alvarado Diaz, Sylvia Herrera (deceased), Ruben Alvarado (Tracy), and Cecilia Alvarado (Marc). Juanita and Alcario have 27 grandchildren, 45 great-grandchildren, 4 great-great-grandchildren for a total of 76 children; extending the family to 5 generations. Juanita was one of eight siblings. Isidro Salinas (deceased), Eva Salazar, Enrique Salinas, Avelicia Longoria, Lorenzo Salinas Jr., Yolanda Garcia, Sally Gonzales, and Lupita Garcia (deceased).

BEEVILLE, TX ・ 1 DAY AGO