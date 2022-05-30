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San Patricio County, TX

San Pat TAMU-K graduates

By Information submitted by Julie Navejar, office of Marketing, Communications, TAMU-K
mysoutex.com
 3 days ago

Students from San Patricio County were among the 812 graduates who walked the stage during spring commencement ceremonies at Texas A&M University-Kingsville Friday, May 13. Sinton residents earning degrees from TAMU-K were Michaela Nicole Miller, Bachelor of Arts;...

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