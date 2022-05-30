Severe Thunderstorm Warning issued for Jackson by NWS

Effective: 2022-05-30 14:30:00 CDT Expires: 2022-05-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Becker; Benton; Big Stone; Brown; Carver; Cass; Chippewa; Crow Wing; Douglas; Grant; Hubbard; Itasca; Kanabec; Kandiyohi; Lac qui Parle; Martin; McLeod; Meeker; Mille Lacs; Morrison; Nicollet; Otter Tail; Pope; Redwood; Renville; Sherburne; Sibley; Stearns; Stevens; Swift; Todd; Traverse; Wadena; Watonwan; Wright; Yellow Medicine TORNADO WATCH 293 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE AITKIN BECKER BENTON BIG STONE BROWN CARVER CASS CHIPPEWA CROW WING DOUGLAS GRANT HUBBARD ITASCA KANABEC KANDIYOHI LAC QUI PARLE MARTIN MCLEOD MEEKER MILLE LACS MORRISON NICOLLET OTTER TAIL POPE REDWOOD RENVILLE SHERBURNE SIBLEY STEARNS STEVENS SWIFT TODD TRAVERSE WADENA WATONWAN WRIGHT YELLOW MEDICINE
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