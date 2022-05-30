ContributorsPublishersAdvertisers
Jackson County, MN

Severe Thunderstorm Warning issued for Jackson by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-30 07:26:00 CDT Expires: 2022-05-30 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Jackson The National...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
KELOLAND TV

NWS: 4 May 30 tornadoes, 1 near Brandon, 1 in Sioux Falls

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — The National Weather Service said four tornadoes were confirmed as part of the Memorial Day weekend storms. An EF-1 tornado was confirmed at 1:52 a.m. Monday, May 30, in Minnehaha County in Sioux Falls. The estimated wind peak was 90 mph and the path was .34 miles and 50 yards wide. The NWS said, “The tornado very briefly touched down in a residential area of Sioux Falls. This led to snapping of several trees in a confined area, along with damage to some residential structures.”
SIOUX FALLS, SD
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Jackson by NWS

Effective: 2022-05-30 04:21:00 CDT Expires: 2022-05-30 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Jackson THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR EASTERN OSCEOLA...DICKINSON AND SOUTHERN JACKSON COUNTIES WILL EXPIRE AT 800 AM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Iowa...and southwestern Minnesota.
JACKSON COUNTY, MN
weather.gov

Tornado Watch issued for Bon Homme, Brookings, Clay, Hanson, Hutchinson, Kingsbury by NWS

Effective: 2022-05-30 10:45:00 MDT Expires: 2022-05-30 17:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bon Homme; Brookings; Clay; Hanson; Hutchinson; Kingsbury; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 292 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS SD . SOUTH DAKOTA COUNTIES INCLUDED ARE BON HOMME BROOKINGS CLAY HANSON HUTCHINSON KINGSBURY LAKE LINCOLN MCCOOK MINER MINNEHAHA MOODY TURNER UNION YANKTON
BON HOMME COUNTY, SD
weather.gov

Tornado Watch issued for Cottonwood, Jackson, Lincoln, Lyon, Murray, Nobles, Pipestone by NWS

Effective: 2022-05-30 16:03:00 CDT Expires: 2022-05-30 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cottonwood; Jackson; Lincoln; Lyon; Murray; Nobles; Pipestone; Rock TORNADO WATCH 292 REMAINS VALID UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHWEST IOWA BUENA VISTA CHEROKEE CLAY DICKINSON LYON O`BRIEN OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX IN WEST CENTRAL IOWA IDA WOODBURY IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST MINNESOTA COTTONWOOD JACKSON LINCOLN LYON MURRAY NOBLES PIPESTONE ROCK IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA BROOKINGS MOODY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, BATTLE CREEK, BROOKINGS, CHEROKEE, FLANDREAU, FULDA, GEORGE, HARTLEY, HAWARDEN, HENDRICKS, HOLSTEIN, HULL, IDA GROVE, INWOOD, IVANHOE, JACKSON, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LARCHWOOD, LE MARS, LUVERNE, MARSHALL, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, ORANGE CITY, PIPESTONE, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SANBORN, SHELDON, SIBLEY, SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SLAYTON, SPENCER, SPIRIT LAKE, STORM LAKE, TYLER, WINDOM, AND WORTHINGTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
COTTONWOOD COUNTY, MN
RELATED LOCAL CHANNELS
State
Iowa State
City
Jackson, MN
County
Jackson County, MN
State
Minnesota State
City
Calumet, MN
weather.gov

Tornado Watch issued for Adair, Adams, Audubon, Boone, Calhoun, Carroll, Cass, Clarke by NWS

Effective: 2022-05-30 17:25:00 CDT Expires: 2022-05-31 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Adams; Audubon; Boone; Calhoun; Carroll; Cass; Clarke; Dallas; Decatur; Emmet; Franklin; Fremont; Greene; Guthrie; Hamilton; Hancock; Hardin; Humboldt; Jasper; Kossuth; Lucas; Madison; Marion; Marshall; Montgomery; Page; Palo Alto; Pocahontas; Polk; Ringgold; Sac; Story; Taylor; Union; Warren; Wayne; Webster; Winnebago; Wright TORNADO WATCH 294 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE ADAIR ADAMS AUDUBON BOONE CALHOUN CARROLL CASS CLARKE DALLAS DECATUR EMMET FRANKLIN FREMONT GREENE GUTHRIE HAMILTON HANCOCK HARDIN HUMBOLDT JASPER KOSSUTH LUCAS MADISON MARION MARSHALL MONTGOMERY PAGE PALO ALTO POCAHONTAS POLK RINGGOLD SAC STORY TAYLOR UNION WARREN WAYNE WEBSTER WINNEBAGO WRIGHT
ADAIR COUNTY, IA
dakotanewsnow.com

PHOTOS: Beaver Valley Lutheran damaged by severe weather

VALLEY SPRINGS, S.D. (Dakota News Now) - A church east of Brandon sustained damage after a powerful storm passed through the region. Beaver Valley Lutheran sustained damage after severe weather swept through the region early Monday morning. Authorities say the Fellowship Halls is condemned. Copyright 2022 Dakota News Now. All...
BRANDON, SD
KELOLAND TV

Tree clean-up; flooded roads; memorial ride

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — It’s Tuesday, May 31. Start your day with KELOLAND On The Go with everything you need to know in news and weather. This month, many people across eastern KELOLAND lost several trees. South Dakota’s Highway Patrol is asking to drivers to be aware...
SIOUX FALLS, SD
weather.gov

Tornado Watch issued for Aitkin, Becker, Benton, Big Stone, Brown, Carver, Cass by NWS

Effective: 2022-05-30 14:30:00 CDT Expires: 2022-05-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Becker; Benton; Big Stone; Brown; Carver; Cass; Chippewa; Crow Wing; Douglas; Grant; Hubbard; Itasca; Kanabec; Kandiyohi; Lac qui Parle; Martin; McLeod; Meeker; Mille Lacs; Morrison; Nicollet; Otter Tail; Pope; Redwood; Renville; Sherburne; Sibley; Stearns; Stevens; Swift; Todd; Traverse; Wadena; Watonwan; Wright; Yellow Medicine TORNADO WATCH 293 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE AITKIN BECKER BENTON BIG STONE BROWN CARVER CASS CHIPPEWA CROW WING DOUGLAS GRANT HUBBARD ITASCA KANABEC KANDIYOHI LAC QUI PARLE MARTIN MCLEOD MEEKER MILLE LACS MORRISON NICOLLET OTTER TAIL POPE REDWOOD RENVILLE SHERBURNE SIBLEY STEARNS STEVENS SWIFT TODD TRAVERSE WADENA WATONWAN WRIGHT YELLOW MEDICINE
AITKIN COUNTY, MN
IN THIS ARTICLE
#Wahpeton
dakotanewsnow.com

Severe weather, tornadoes possible today

SIOUX FALLS, S.D. (Dakota News Now) - Showers and thunderstorms are still moving through the region this morning. After that, we’ll see clouds linger, but a few peeks of sunshine here and there. A cold front will be sliding through the region, so temperatures will be cooler out west with highs in the 60s, but we could still see 80s in southeastern parts of the region. The wind will pick up, as well, especially in the southeast. A Wind Advisory will be in effect from noon until 8 p.m. for wind gusts of 45 to 55 mph, and those won’t be associated with any thunderstorms.
kelo.com

Tornado sirens did go off

SIOUX FALLS, S.D. (KELO.com) –Another storm in the Sioux Falls area has caused more damage, this time the tornado sirens did go off. Emergency Manager for the City of Sioux Falls Regan Smith told Kelo.com News, that there was a tornado warning issued for the extreme eastern side of the city and that triggered the siren system to sound, he wasn’t aware of a tornado in the city.
SIOUX FALLS, SD
weather.gov

Tornado Watch issued for Aurora, Bon Homme, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-29 23:03:00 MDT Expires: 2022-05-30 01:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 289 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR, AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, GREGORY, HARRISBURG, HOWARD, HURLEY, IRENE, JEFFERSON, LAKE ANDES, LENNOX, MADISON, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL, MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, SALEM, SCOTLAND, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY, SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, WOONSOCKET, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
AURORA COUNTY, SD
kelo.com

Hail this morning, more severe weather potential later today and on Memorial Day

SIOUX FALLS, S.D. (KELO.com) — Severe thunderstorms brought up to golf ball sized hail to parts of the area early this morning. The Sioux Falls National Weather Service is advising to be prepared for more severe weather today and Monday. With an enhanced risk of severe weather, storms that form could include large hail, heavy rainfall, damaging winds, and tornadoes. Check the forecast for updates this weekend, have a way to receive warnings, and know where to go if you need to seek shelter.
SIOUX FALLS, SD
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
NWS
Mix 97-3

17 Hours Without Electricity After Sioux Falls Tornado

We never think about how a storm could affect us, but it may be time to invest in a generator after this weekend in Sioux Falls when we spent most of a day without power. Waking up to thunder, lightning, gale-force winds, and the tornado siren at 2:00 AM Sunday was not what we had planned for over the Memorial Day weekend. And many Sioux Falls residents experienced the same thing.
SIOUX FALLS, SD
q957.com

Sioux Falls area in enhanced risk for severe weather through the overnight

SIOUX FALLS, S.D. (KELO.com) — Round two of severe weather is expected later tonight and into the overnight hours. The Sioux Falls National Weather Service says the parts of southeast South Dakota, southwest Minnesota, and northwest Iowa are in an enhanced (level 3 out of 5) risk for severe weather. Large hail, strong winds, and a tornado or two are possible with these severe storms. Storms could approach the Sioux Falls area by eight o’clock tonight. The third round of severe weather could develop as early as midday on Memorial Day in central South Dakota. With plenty of camping and other outdoor activities, the weather service is advising keeping a close eye on the weather. Check often for forecast changes through the holiday weekend. The Sioux Falls National Weather Service addressed the severe weather threat earlier on Facebook. Watch at the following link:
SIOUX FALLS, SD
KELOLAND TV

Sioux Falls cleans up after early morning storm

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — People in Sioux Falls woke up to damage from storms that rumbled-through early Monday morning. The early morning thunderstorms in eastern South Dakota brought damaging winds, causing some significant damage in parts of Sioux Falls. Hidden Paradise Kennels over by the State Penitentiary saw...
SIOUX FALLS, SD
KELOLAND TV

Cleaning up trees lost to storms

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Tree damage is prevalent across eastern KELOLAND following recent wind storms. Thousands of trees have been lost in this month’s storms, some of which were over a century old. The most commonly impacted trees were spruce and pine, because they are the ones with the biggest canopies right now. There is also damage to elms and maples.
SIOUX FALLS, SD
myklgr.com

Wood Lake man injured in Yellow Medicine County cattle collision Monday

A Wood Lake man was injured after his vehicle collided with cattle Monday morning. According to the Minnesota State Patrol, at about 5: 20 a.m. on May 30, Tyson Gordon Schlenner, age 23, ws traveling northwest on Highway 274 in a Chevrolet Silverado. Near the intersection of 190th Ave., Schlenner collided with some cattle out on the road.

Comments / 0

Community Policy