ContributorsPublishersAdvertisers
Sioux Falls, SD

Severe weather moves through area on Memorial Day

By Brian Karstens, Scot Mundt
KELOLAND TV
 3 days ago

Cover picture for the articleSIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Strong to severe thunderstorms have developed this afternoon in eastern and southeast KELOLAND. These storms will continue to move north/northeast through the afternoon. All modes of severe weather are possible. There is a Tornado warning for northeastern Lyon County, Minnesota, until 4:45 p.m....

www.keloland.com

Comments / 0

Related
KELOLAND TV

NWS: 4 May 30 tornadoes, 1 near Brandon, 1 in Sioux Falls

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — The National Weather Service said four tornadoes were confirmed as part of the Memorial Day weekend storms. An EF-1 tornado was confirmed at 1:52 a.m. Monday, May 30, in Minnehaha County in Sioux Falls. The estimated wind peak was 90 mph and the path was .34 miles and 50 yards wide. The NWS said, “The tornado very briefly touched down in a residential area of Sioux Falls. This led to snapping of several trees in a confined area, along with damage to some residential structures.”
SIOUX FALLS, SD
KELOLAND TV

PHOTOS: Tornado touches down on Missouri River

SPRINGFIELD, S.D. (KELO) — We’re getting a better look at the variety of weather everyone experienced on Memorial Day. Wildlife photographer Randy Hoeck of Sioux Falls was in the right place at the right time on Monday. He captured several pictures of a tornado that touched down briefly on the Missouri River around 12:20 p.m. near Springfield.
SPRINGFIELD, SD
KELOLAND TV

Baby owls saved during storm cleanup in Sioux Falls

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Sioux Falls has been dealing with lots of downed trees and other damage since the storms over the holiday weekend. On Tuesday, crews with the Sioux Falls Parks and Public Works Departments were out helping clean up damage. While they were loading up debris,...
SIOUX FALLS, SD
RELATED LOCAL CHANNELS
State
Iowa State
City
Yankton, SD
City
Wilmot, SD
State
Minnesota State
City
Sioux Falls, SD
State
South Dakota State
KELOLAND TV

Sioux Falls extends deadline for storm debris cleanup

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — The City of Sioux Falls is continuing to clean up debris from the holiday weekend storms. Be on the lookout for hazards such as hanging debris and downed power lines. You can also call 211 if you would like to request help from volunteers for debris around your home.
SIOUX FALLS, SD
KELOLAND TV

24th anniversary of Spencer tornado

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — These latest outbreaks of severe weather comes on the 24th anniversary of the most destructive tornado in South Dakota history. On May 30th, 1998 an F-4 tornado tore through the town of Spencer, killing six people. The storm also destroyed homes, a bank, churches...
SPENCER, SD
B102.7

Tornado Watch For Parts of South Dakota Monday

The National Weather Service has issued a Tornado Watch for parts of South Dakota, Iowa, Minnesota, and Nebraska, Including the Sioux Falls area, in effect until 6:00 PM Monday, May 30, 2022. From the National Weather Service:. "Severe storm development is underway from northeast Nebraska into southeast South Dakota, and...
SIOUX FALLS, SD
KELOLAND TV

Sioux Falls cleans up after early morning storm

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — People in Sioux Falls woke up to damage from storms that rumbled-through early Monday morning. The early morning thunderstorms in eastern South Dakota brought damaging winds, causing some significant damage in parts of Sioux Falls. Hidden Paradise Kennels over by the State Penitentiary saw...
SIOUX FALLS, SD
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Tornado Outbreak#Eastern#Lincoln
KELOLAND TV

McKennan Park residents frustrated about power outages

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Over the last few weeks, residents in eastern South Dakota have experienced severe thunderstorms, tornadoes and a derecho. In addition to damage, power outages have become frequent especially for one Sioux Falls neighborhood. The McKennan Park neighborhood is just one of many that has...
SIOUX FALLS, SD
KELOLAND TV

Recapping Monday’s storm

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — The storms hitting KELOLAND on Monday came in waves. Viewers sent in photos of the damage and our digital crews were out and about surveying the aftermath of the storms. This is 26th and Bahnson where downed tree branches littered the area, this house...
SIOUX FALLS, SD
dakotanewsnow.com

PHOTOS: Beaver Valley Lutheran damaged by severe weather

VALLEY SPRINGS, S.D. (Dakota News Now) - A church east of Brandon sustained damage after a powerful storm passed through the region. Beaver Valley Lutheran sustained damage after severe weather swept through the region early Monday morning. Authorities say the Fellowship Halls is condemned. Copyright 2022 Dakota News Now. All...
BRANDON, SD
KXRB 1140 AM/100.1 FM

You CAN Turn Left on Red In South Dakota

Have you ever wondered why you can't turn left on red to a one-way street in South Dakota that goes left, just like a right turn on red? Actually, you can. Numerous times, I have been sitting in the far left lane at a stoplight in downtown Sioux Falls wanting to turn left, but I can't because they have that sign up at every intersection downtown that says "NO TURN ON RED."
SIOUX FALLS, SD
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
dakotanewsnow.com

Sioux Falls community begins storm damage clean-up on Memorial Day

SIOUX FALLS, S.D. (Dakota News Now) -While many people were excited to spend time with friends and family this Memorial Day, now they are having to clean up after Sunday night’s storms. Fallen trees, knocked-over signs, and downed power lines could be found throughout Sioux Falls Monday, making for...
SIOUX FALLS, SD
gowatertown.net

Weekend storms bring heavy rain, strong winds to South Dakota

WATERTOWN, S.D.–It was a stormy Memorial Day across northeast South Dakota. Severe thunderstorms packing strong winds in excess of 60 miles an hour and heavy rain led to some street flooding (pictured) in Watertown Monday afternoon. Rainfall amounts of more than two inches were reported in Watertown. Trained weather...
WATERTOWN, SD
kelo.com

Tornado sirens did go off

SIOUX FALLS, S.D. (KELO.com) –Another storm in the Sioux Falls area has caused more damage, this time the tornado sirens did go off. Emergency Manager for the City of Sioux Falls Regan Smith told Kelo.com News, that there was a tornado warning issued for the extreme eastern side of the city and that triggered the siren system to sound, he wasn’t aware of a tornado in the city.
SIOUX FALLS, SD
KELOLAND TV

How South Dakota cities rank on LGBTQ equality

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — June 1 marks the start of Pride Month across the globe and with it comes the Human Rights Campaign’s (HRC) annual equality index scorecard. While surrounding cities like Sioux City, Minneapolis, and Omaha scored high, only one city in South Dakota had a perfect score.
SIOUX FALLS, SD
KELOLAND TV

Tree clean-up; flooded roads; memorial ride

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — It’s Tuesday, May 31. Start your day with KELOLAND On The Go with everything you need to know in news and weather. This month, many people across eastern KELOLAND lost several trees. South Dakota’s Highway Patrol is asking to drivers to be aware...
SIOUX FALLS, SD
KELOLAND TV

Tree service companies staying busy

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — Severe weather this month has taken a heavy toll on trees across KELOLAND. Local tree service companies have been busy removing downed trees and branches from this weekend’s storms. Arbor Master Tree Service says it will take a long time for the trees to come back from all this damage.
weather.gov

Tornado Watch issued for Cottonwood, Jackson, Lincoln, Lyon, Murray, Nobles, Pipestone by NWS

Effective: 2022-05-30 16:03:00 CDT Expires: 2022-05-30 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cottonwood; Jackson; Lincoln; Lyon; Murray; Nobles; Pipestone; Rock TORNADO WATCH 292 REMAINS VALID UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHWEST IOWA BUENA VISTA CHEROKEE CLAY DICKINSON LYON O`BRIEN OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX IN WEST CENTRAL IOWA IDA WOODBURY IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST MINNESOTA COTTONWOOD JACKSON LINCOLN LYON MURRAY NOBLES PIPESTONE ROCK IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA BROOKINGS MOODY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, BATTLE CREEK, BROOKINGS, CHEROKEE, FLANDREAU, FULDA, GEORGE, HARTLEY, HAWARDEN, HENDRICKS, HOLSTEIN, HULL, IDA GROVE, INWOOD, IVANHOE, JACKSON, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LARCHWOOD, LE MARS, LUVERNE, MARSHALL, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, ORANGE CITY, PIPESTONE, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SANBORN, SHELDON, SIBLEY, SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SLAYTON, SPENCER, SPIRIT LAKE, STORM LAKE, TYLER, WINDOM, AND WORTHINGTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
COTTONWOOD COUNTY, MN
KELOLAND TV

Magazine revs up car lovers in KELOLAND

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — On the way out of the grocery or convenience store you may notice a rack of free magazines. One of them is aimed at car lovers. Motor Market Magazine has gained a following in South Dakota. Tom Olsen’s yellow Chevelle SS is a head-turner.

Comments / 0

Community Policy