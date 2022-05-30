Severe weather moves through area on Memorial Day

Effective: 2022-05-30 16:03:00 CDT Expires: 2022-05-30 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cottonwood; Jackson; Lincoln; Lyon; Murray; Nobles; Pipestone; Rock TORNADO WATCH 292 REMAINS VALID UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN NORTHWEST IOWA BUENA VISTA CHEROKEE CLAY DICKINSON LYON O`BRIEN OSCEOLA PLYMOUTH SIOUX IN WEST CENTRAL IOWA IDA WOODBURY IN MINNESOTA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTHWEST MINNESOTA COTTONWOOD JACKSON LINCOLN LYON MURRAY NOBLES PIPESTONE ROCK IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA BROOKINGS MOODY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARNOLDS PARK, BATTLE CREEK, BROOKINGS, CHEROKEE, FLANDREAU, FULDA, GEORGE, HARTLEY, HAWARDEN, HENDRICKS, HOLSTEIN, HULL, IDA GROVE, INWOOD, IVANHOE, JACKSON, LAKE BENTON, LAKEFIELD, LARCHWOOD, LE MARS, LUVERNE, MARSHALL, MILFORD, MOUNTAIN LAKE, ORANGE CITY, PIPESTONE, ROCK RAPIDS, ROCK VALLEY, SANBORN, SHELDON, SIBLEY, SIOUX CENTER, SIOUX CITY, SLAYTON, SPENCER, SPIRIT LAKE, STORM LAKE, TYLER, WINDOM, AND WORTHINGTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
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