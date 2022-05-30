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Cottonwood County, MN

Severe Thunderstorm Warning issued for Cottonwood, Jackson, Murray, Nobles by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-30 02:57:00 CDT Expires: 2022-05-30 03:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Brown, Martin, Nicollet, Redwood, Renville, Sibley, Watonwan by NWS

Effective: 2022-05-30 17:06:00 CDT Expires: 2022-05-30 17:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central, central and southwestern Minnesota. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Brown; Martin; Nicollet; Redwood; Renville; Sibley; Watonwan The National Weather Service in the Twin Cities has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Sibley County in central Minnesota Southeastern Redwood County in southwestern Minnesota Northwestern Martin County in south central Minnesota Brown County in south central Minnesota Watonwan County in south central Minnesota Southeastern Renville County in central Minnesota Northwestern Nicollet County in south central Minnesota * Until 545 PM CDT. * At 505 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 7 miles northeast of Jeffers to Mountain Lake to near Jackson In Jackson County, moving northeast at 70 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Springfield and Comfrey around 515 PM CDT. Trimont around 520 PM CDT. Sleepy Eye and Morgan around 525 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Butterfield, Franklin, New Ulm, St. James, Fairfax, Lafayette, Winthrop, Hector, Gibbon, Buffalo Lake and Hanska. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BROWN COUNTY, MN
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Flood Warning issued for Davison, Hanson by NWS

Effective: 2022-06-01 11:24:00 MDT Expires: 2022-06-02 13:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Stay tuned to further developments by listening to your local radio, television, or NOAA Weather Radio for further information. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Thursday afternoon at 230 PM CDT. Target Area: Davison; Hanson The Flood Warning continues for the following rivers in South Dakota James River near Mitchell affecting Davison and Hanson Counties. James River near Forestburg affecting Sanborn County. James River at Huron affecting Beadle County. Big Sioux River near Bruce affecting Brookings County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...James River near Mitchell. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 20.0 feet, the higher banks overflow. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:45 AM CDT Wednesday the stage was 17.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:45 AM CDT Wednesday was 17.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 18.6 feet by next Wednesday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 17.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 PM CDT) Location Stg Stg Day/Time Thu Fri Sat James River Mitchell 17.0 17.3 Wed 11 AM 17.8 18.0 18.2
DAVISON COUNTY, SD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Anoka, Benton, Hennepin, Isanti, Mille Lacs, Sherburne, Wright by NWS

Effective: 2022-05-30 18:58:00 CDT Expires: 2022-05-30 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central and east central Minnesota. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure, such as a basement or small interior room. Target Area: Anoka; Benton; Hennepin; Isanti; Mille Lacs; Sherburne; Wright A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHWESTERN HENNEPIN...EAST CENTRAL WRIGHT...SOUTHERN MILLE LACS...ANOKA...ISANTI...EASTERN BENTON AND SHERBURNE COUNTIES At 657 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Foley to near Zimmerman to near Ramsey, moving northeast at 65 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Ham Lake, Cambridge, East Bethel, Isanti, Milaca and Bock. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ANOKA COUNTY, MN
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Tornado Warning issued for Stevens, Swift by NWS

Effective: 2022-05-30 15:56:00 CDT Expires: 2022-05-30 16:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Stevens; Swift THE TORNADO WARNING FOR SOUTHERN STEVENS AND WESTERN SWIFT COUNTIES WILL EXPIRE AT 400 PM CDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for west central Minnesota. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service the Twin Cities.
STEVENS COUNTY, MN
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Tornado Warning issued for Chippewa, Kandiyohi, Pope, Stearns, Swift by NWS

Effective: 2022-05-30 16:44:00 CDT Expires: 2022-05-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection, move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Chippewa; Kandiyohi; Pope; Stearns; Swift The National Weather Service in the Twin Cities has issued a * Tornado Warning for Eastern Pope County in west central Minnesota Northeastern Chippewa County in west central Minnesota Northwestern Stearns County in central Minnesota Eastern Swift County in west central Minnesota Northwestern Kandiyohi County in central Minnesota * Until 530 PM CDT. * At 443 PM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located 7 miles southwest of Murdock, or 17 miles northeast of Montevideo, moving northeast at 85 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Brooten and Sauk Centre. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CHIPPEWA COUNTY, MN
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Jackson by NWS

Effective: 2022-05-30 04:21:00 CDT Expires: 2022-05-30 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Jackson THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR EASTERN OSCEOLA...DICKINSON AND SOUTHERN JACKSON COUNTIES WILL EXPIRE AT 800 AM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Iowa...and southwestern Minnesota.
JACKSON COUNTY, MN
weather.gov

Tornado Watch issued for Aitkin, Becker, Benton, Big Stone, Brown, Carver, Cass by NWS

Effective: 2022-05-30 14:30:00 CDT Expires: 2022-05-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Becker; Benton; Big Stone; Brown; Carver; Cass; Chippewa; Crow Wing; Douglas; Grant; Hubbard; Itasca; Kanabec; Kandiyohi; Lac qui Parle; Martin; McLeod; Meeker; Mille Lacs; Morrison; Nicollet; Otter Tail; Pope; Redwood; Renville; Sherburne; Sibley; Stearns; Stevens; Swift; Todd; Traverse; Wadena; Watonwan; Wright; Yellow Medicine TORNADO WATCH 293 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE AITKIN BECKER BENTON BIG STONE BROWN CARVER CASS CHIPPEWA CROW WING DOUGLAS GRANT HUBBARD ITASCA KANABEC KANDIYOHI LAC QUI PARLE MARTIN MCLEOD MEEKER MILLE LACS MORRISON NICOLLET OTTER TAIL POPE REDWOOD RENVILLE SHERBURNE SIBLEY STEARNS STEVENS SWIFT TODD TRAVERSE WADENA WATONWAN WRIGHT YELLOW MEDICINE
AITKIN COUNTY, MN
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Tornado Watch issued for Aurora, Bon Homme, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-29 23:03:00 MDT Expires: 2022-05-30 01:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 289 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR, AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, GREGORY, HARRISBURG, HOWARD, HURLEY, IRENE, JEFFERSON, LAKE ANDES, LENNOX, MADISON, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL, MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, SALEM, SCOTLAND, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY, SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, WOONSOCKET, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
AURORA COUNTY, SD
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#West Wind#Nws#Severe Thunderstorms#Mobile Homes#Tornado#Weather
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Tornado Watch issued for Adair, Adams, Audubon, Boone, Calhoun, Carroll, Cass, Clarke by NWS

Effective: 2022-05-30 17:25:00 CDT Expires: 2022-05-31 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Adams; Audubon; Boone; Calhoun; Carroll; Cass; Clarke; Dallas; Decatur; Emmet; Franklin; Fremont; Greene; Guthrie; Hamilton; Hancock; Hardin; Humboldt; Jasper; Kossuth; Lucas; Madison; Marion; Marshall; Montgomery; Page; Palo Alto; Pocahontas; Polk; Ringgold; Sac; Story; Taylor; Union; Warren; Wayne; Webster; Winnebago; Wright TORNADO WATCH 294 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE ADAIR ADAMS AUDUBON BOONE CALHOUN CARROLL CASS CLARKE DALLAS DECATUR EMMET FRANKLIN FREMONT GREENE GUTHRIE HAMILTON HANCOCK HARDIN HUMBOLDT JASPER KOSSUTH LUCAS MADISON MARION MARSHALL MONTGOMERY PAGE PALO ALTO POCAHONTAS POLK RINGGOLD SAC STORY TAYLOR UNION WARREN WAYNE WEBSTER WINNEBAGO WRIGHT
ADAIR COUNTY, IA
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Tornado Watch issued for Adams, Antelope, Blaine, Boone, Boyd, Brown, Buffalo, Butler by NWS

Effective: 2022-05-29 19:15:00 CDT Expires: 2022-05-30 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Antelope; Blaine; Boone; Boyd; Brown; Buffalo; Butler; Cedar; Clay; Colfax; Cuming; Custer; Dakota; Dawson; Dixon; Dodge; Fillmore; Franklin; Garfield; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Holt; Howard; Kearney; Keya Paha; Knox; Loup; Madison; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Pierce; Platte; Polk; Rock; Saunders; Seward; Sherman; Stanton; Thayer; Thurston; Valley; Wayne; Webster; Wheeler; York TORNADO WATCH 289 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NE . NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ANTELOPE BLAINE BOONE BOYD BROWN BUFFALO BUTLER CEDAR CLAY COLFAX CUMING CUSTER DAKOTA DAWSON DIXON DODGE FILLMORE FRANKLIN GARFIELD GOSPER GREELEY HALL HAMILTON HARLAN HOLT HOWARD KEARNEY KEYA PAHA KNOX LOUP MADISON MERRICK NANCE NUCKOLLS PHELPS PIERCE PLATTE POLK ROCK SAUNDERS SEWARD SHERMAN STANTON THAYER THURSTON VALLEY WAYNE WEBSTER WHEELER YORK
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