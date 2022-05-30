Tornado Warning issued for Rock by NWS

Effective: 2022-05-29 23:03:00 MDT Expires: 2022-05-30 01:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 289 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR, AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, GREGORY, HARRISBURG, HOWARD, HURLEY, IRENE, JEFFERSON, LAKE ANDES, LENNOX, MADISON, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL, MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, SALEM, SCOTLAND, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY, SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, WOONSOCKET, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
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