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Beeville, TX

Dr. Barber is now in at Hatfield Chiropractic

By Matthew Tamez
mysoutex.com
 2 days ago

Cover picture for the articleFrom Beeville, Austin and then to Dallas, a Beeville native has found her way back home as a chiropractor. Dr. Estella Barber studied for eight years to get to where she is today. Initially studying at the University of Texas at Austin, Barber had planned on going into physical therapy. However,...

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