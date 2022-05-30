ContributorsPublishersAdvertisers
Codington County, SD

Severe Thunderstorm Watch issued for Clark, Codington, Deuel, Grant, Hamlin, Roberts by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-30 00:47:00 MDT Expires: 2022-05-30 07:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clark; Codington;...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Flood Warning issued for Davison, Hanson by NWS

Effective: 2022-06-01 11:24:00 MDT Expires: 2022-06-02 13:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Stay tuned to further developments by listening to your local radio, television, or NOAA Weather Radio for further information. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Thursday afternoon at 230 PM CDT. Target Area: Davison; Hanson The Flood Warning continues for the following rivers in South Dakota James River near Mitchell affecting Davison and Hanson Counties. James River near Forestburg affecting Sanborn County. James River at Huron affecting Beadle County. Big Sioux River near Bruce affecting Brookings County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...James River near Mitchell. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 20.0 feet, the higher banks overflow. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:45 AM CDT Wednesday the stage was 17.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:45 AM CDT Wednesday was 17.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 18.6 feet by next Wednesday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 17.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 PM CDT) Location Stg Stg Day/Time Thu Fri Sat James River Mitchell 17.0 17.3 Wed 11 AM 17.8 18.0 18.2
DAVISON COUNTY, SD
weather.gov

Flood Warning issued for Sanborn by NWS

Effective: 2022-06-01 11:24:00 MDT Expires: 2022-06-02 13:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Stay tuned to further developments by listening to your local radio, television, or NOAA Weather Radio for further information. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Thursday afternoon at 230 PM CDT. Target Area: Sanborn The Flood Warning continues for the following rivers in South Dakota James River near Mitchell affecting Davison and Hanson Counties. James River near Forestburg affecting Sanborn County. James River at Huron affecting Beadle County. Big Sioux River near Bruce affecting Brookings County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...James River near Forestburg. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 14.0 feet, many of the county and township roads along the river are under water. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:46 AM CDT Wednesday the stage was 13.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:46 AM CDT Wednesday was 13.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 13.7 feet early Tuesday afternoon. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 12.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 PM CDT) Location Stg Stg Day/Time Thu Fri Sat James River Forestburg 12.0 13.1 Wed 11 AM 13.2 13.4 13.5
SANBORN COUNTY, SD
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Chippewa, Kandiyohi, Renville, Swift, Yellow Medicine by NWS

Effective: 2022-05-30 16:28:00 CDT Expires: 2022-05-30 17:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central and west central Minnesota. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Chippewa; Kandiyohi; Renville; Swift; Yellow Medicine The National Weather Service in the Twin Cities has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Chippewa County in west central Minnesota Northeastern Yellow Medicine County in west central Minnesota Eastern Swift County in west central Minnesota Western Kandiyohi County in central Minnesota Northwestern Renville County in central Minnesota * Until 515 PM CDT. * At 427 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Watson to 5 miles east of Clarkfield to near Wood Lake, moving northeast at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Maynard around 440 PM CDT. Clara City and Sacred Heart around 445 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Prinsburg, Murdock, Raymond, Kerkhoven and Willmar. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CHIPPEWA COUNTY, MN
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Becker, Hubbard, Otter Tail, Wadena by NWS

Effective: 2022-05-30 17:07:00 CDT Expires: 2022-05-30 18:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central, north central, northwestern and west central Minnesota. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central, north central, northwestern and west central Minnesota. Target Area: Becker; Hubbard; Otter Tail; Wadena The National Weather Service in Grand Forks has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Hubbard County in north central Minnesota Wadena County in central Minnesota Northeastern Otter Tail County in west central Minnesota Eastern Becker County in northwestern Minnesota * Until 600 PM CDT. * At 507 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Frazee to near Clarissa, moving northeast at 75 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Wadena, Park Rapids, Perham, Frazee, Menahga, New York Mills and Sebeka. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BECKER COUNTY, MN
RELATED LOCAL CHANNELS
County
Deuel County, SD
State
Minnesota State
County
Grant County, SD
County
Codington County, SD
State
South Dakota State
County
Roberts County, SD
City
Watertown, SD
City
Clark, SD
City
Clear Lake, SD
City
Sisseton, SD
City
Hayti, SD
City
Milbank, SD
County
Hamlin County, SD
weather.gov

Tornado Warning issued for Stevens, Swift by NWS

Effective: 2022-05-30 15:56:00 CDT Expires: 2022-05-30 16:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Stevens; Swift THE TORNADO WARNING FOR SOUTHERN STEVENS AND WESTERN SWIFT COUNTIES WILL EXPIRE AT 400 PM CDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for west central Minnesota. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service the Twin Cities.
STEVENS COUNTY, MN
weather.gov

Tornado Warning issued for Chippewa, Kandiyohi, Pope, Stearns, Swift by NWS

Effective: 2022-05-30 16:44:00 CDT Expires: 2022-05-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection, move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Chippewa; Kandiyohi; Pope; Stearns; Swift The National Weather Service in the Twin Cities has issued a * Tornado Warning for Eastern Pope County in west central Minnesota Northeastern Chippewa County in west central Minnesota Northwestern Stearns County in central Minnesota Eastern Swift County in west central Minnesota Northwestern Kandiyohi County in central Minnesota * Until 530 PM CDT. * At 443 PM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located 7 miles southwest of Murdock, or 17 miles northeast of Montevideo, moving northeast at 85 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Brooten and Sauk Centre. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CHIPPEWA COUNTY, MN
weather.gov

Flood Advisory issued for St. Lucie by NWS

Effective: 2022-06-01 13:33:00 EDT Expires: 2022-06-01 15:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: St. Lucie FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 3 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east central Florida, including the following county, St. Lucie. * WHEN...Until 300 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 133 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 2 and 3 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Port Saint Lucie, Walton, Saint Lucie Nuclear Power Plant, Jensen Beach, Port Saint Lucie River Park, Nettles Island, Indian River Estates, Hutchinson Island South and Waveland. - http://www.weather.gov/safety/flood
SAINT LUCIE COUNTY, FL
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Ashland, Barron, Bayfield, Buffalo, Burnett, Chippewa, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-30 19:05:00 CDT Expires: 2022-05-31 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Barron; Bayfield; Buffalo; Burnett; Chippewa; Douglas; Dunn; Eau Claire; Pepin; Pierce; Polk; Rusk; Sawyer; St. Croix; Trempealeau; Washburn SEVERE THUNDERSTORM WATCH 295 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WI . WISCONSIN COUNTIES INCLUDED ARE ASHLAND BARRON BAYFIELD BUFFALO BURNETT CHIPPEWA DOUGLAS DUNN EAU CLAIRE PEPIN PIERCE POLK RUSK SAWYER ST. CROIX TREMPEALEAU WASHBURN
ASHLAND COUNTY, WI
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorm Watch#00 47 00#Ortonville
weather.gov

Tornado Watch issued for Aurora, Bon Homme, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-29 23:03:00 MDT Expires: 2022-05-30 01:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 289 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR, AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, GREGORY, HARRISBURG, HOWARD, HURLEY, IRENE, JEFFERSON, LAKE ANDES, LENNOX, MADISON, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL, MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, SALEM, SCOTLAND, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY, SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, WOONSOCKET, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
AURORA COUNTY, SD
weather.gov

Tornado Watch issued for Aitkin, Becker, Benton, Big Stone, Brown, Carver, Cass by NWS

Effective: 2022-05-30 14:30:00 CDT Expires: 2022-05-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Becker; Benton; Big Stone; Brown; Carver; Cass; Chippewa; Crow Wing; Douglas; Grant; Hubbard; Itasca; Kanabec; Kandiyohi; Lac qui Parle; Martin; McLeod; Meeker; Mille Lacs; Morrison; Nicollet; Otter Tail; Pope; Redwood; Renville; Sherburne; Sibley; Stearns; Stevens; Swift; Todd; Traverse; Wadena; Watonwan; Wright; Yellow Medicine TORNADO WATCH 293 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE AITKIN BECKER BENTON BIG STONE BROWN CARVER CASS CHIPPEWA CROW WING DOUGLAS GRANT HUBBARD ITASCA KANABEC KANDIYOHI LAC QUI PARLE MARTIN MCLEOD MEEKER MILLE LACS MORRISON NICOLLET OTTER TAIL POPE REDWOOD RENVILLE SHERBURNE SIBLEY STEARNS STEVENS SWIFT TODD TRAVERSE WADENA WATONWAN WRIGHT YELLOW MEDICINE
AITKIN COUNTY, MN

Comments / 0

Community Policy