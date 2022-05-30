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Dixon County, NE

Severe Thunderstorm Warning issued for Dixon by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-30 01:37:00 CDT Expires: 2022-05-30 02:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 AM CDT for northeastern Nebraska...and southeastern South Dakota. For your protection move to an interior room on...

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Flood Warning issued for Davison, Hanson by NWS

Effective: 2022-06-01 11:24:00 MDT Expires: 2022-06-02 13:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Stay tuned to further developments by listening to your local radio, television, or NOAA Weather Radio for further information. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Thursday afternoon at 230 PM CDT. Target Area: Davison; Hanson The Flood Warning continues for the following rivers in South Dakota James River near Mitchell affecting Davison and Hanson Counties. James River near Forestburg affecting Sanborn County. James River at Huron affecting Beadle County. Big Sioux River near Bruce affecting Brookings County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...James River near Mitchell. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 20.0 feet, the higher banks overflow. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:45 AM CDT Wednesday the stage was 17.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:45 AM CDT Wednesday was 17.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to 18.6 feet by next Wednesday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 17.0 feet. Fld Observed Forecasts (1 PM CDT) Location Stg Stg Day/Time Thu Fri Sat James River Mitchell 17.0 17.3 Wed 11 AM 17.8 18.0 18.2
DAVISON COUNTY, SD
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Tornado Watch issued for Antelope, Boone, Burt, Cedar, Colfax, Cuming, Dakota, Dixon by NWS

Effective: 2022-05-30 11:45:00 CDT Expires: 2022-05-30 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Antelope; Boone; Burt; Cedar; Colfax; Cuming; Dakota; Dixon; Dodge; Knox; Madison; Pierce; Platte; Stanton; Thurston; Wayne TORNADO WATCH 292 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NE . NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE ANTELOPE BOONE BURT CEDAR COLFAX CUMING DAKOTA DIXON DODGE KNOX MADISON PIERCE PLATTE STANTON THURSTON WAYNE
ANTELOPE COUNTY, NE
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Tornado Watch issued for Adams, Antelope, Blaine, Boone, Boyd, Brown, Buffalo, Butler by NWS

Effective: 2022-05-29 19:15:00 CDT Expires: 2022-05-30 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Antelope; Blaine; Boone; Boyd; Brown; Buffalo; Butler; Cedar; Clay; Colfax; Cuming; Custer; Dakota; Dawson; Dixon; Dodge; Fillmore; Franklin; Garfield; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Holt; Howard; Kearney; Keya Paha; Knox; Loup; Madison; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Pierce; Platte; Polk; Rock; Saunders; Seward; Sherman; Stanton; Thayer; Thurston; Valley; Wayne; Webster; Wheeler; York TORNADO WATCH 289 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NE . NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ANTELOPE BLAINE BOONE BOYD BROWN BUFFALO BUTLER CEDAR CLAY COLFAX CUMING CUSTER DAKOTA DAWSON DIXON DODGE FILLMORE FRANKLIN GARFIELD GOSPER GREELEY HALL HAMILTON HARLAN HOLT HOWARD KEARNEY KEYA PAHA KNOX LOUP MADISON MERRICK NANCE NUCKOLLS PHELPS PIERCE PLATTE POLK ROCK SAUNDERS SEWARD SHERMAN STANTON THAYER THURSTON VALLEY WAYNE WEBSTER WHEELER YORK
ADAMS COUNTY, NE
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Tornado Watch issued for Adair, Adams, Audubon, Boone, Calhoun, Carroll, Cass, Clarke by NWS

Effective: 2022-05-30 17:25:00 CDT Expires: 2022-05-31 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Adams; Audubon; Boone; Calhoun; Carroll; Cass; Clarke; Dallas; Decatur; Emmet; Franklin; Fremont; Greene; Guthrie; Hamilton; Hancock; Hardin; Humboldt; Jasper; Kossuth; Lucas; Madison; Marion; Marshall; Montgomery; Page; Palo Alto; Pocahontas; Polk; Ringgold; Sac; Story; Taylor; Union; Warren; Wayne; Webster; Winnebago; Wright TORNADO WATCH 294 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE ADAIR ADAMS AUDUBON BOONE CALHOUN CARROLL CASS CLARKE DALLAS DECATUR EMMET FRANKLIN FREMONT GREENE GUTHRIE HAMILTON HANCOCK HARDIN HUMBOLDT JASPER KOSSUTH LUCAS MADISON MARION MARSHALL MONTGOMERY PAGE PALO ALTO POCAHONTAS POLK RINGGOLD SAC STORY TAYLOR UNION WARREN WAYNE WEBSTER WINNEBAGO WRIGHT
ADAIR COUNTY, IA
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Tornado Watch issued for Aurora, Bon Homme, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-29 23:03:00 MDT Expires: 2022-05-30 01:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 289 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR, AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, GREGORY, HARRISBURG, HOWARD, HURLEY, IRENE, JEFFERSON, LAKE ANDES, LENNOX, MADISON, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL, MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, SALEM, SCOTLAND, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY, SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, WOONSOCKET, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
AURORA COUNTY, SD

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