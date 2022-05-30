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Chippewa County, MN

Special Weather Statement issued for Chippewa, Stevens, Swift by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-29 20:45:00 CDT Expires: 2022-05-30 01:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until...

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Severe Weather Statement issued for Anoka, Mille Lacs, Sherburne, Wright by NWS

Effective: 2022-05-30 18:24:00 CDT Expires: 2022-05-30 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central and east central Minnesota. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure, such as a basement or small interior room. Target Area: Anoka; Mille Lacs; Sherburne; Wright A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHWESTERN HENNEPIN...EAST CENTRAL WRIGHT...SOUTHERN MILLE LACS...ANOKA...ISANTI...EASTERN BENTON AND SHERBURNE COUNTIES At 657 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Foley to near Zimmerman to near Ramsey, moving northeast at 65 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Ham Lake, Cambridge, East Bethel, Isanti, Milaca and Bock. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ANOKA COUNTY, MN
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Tornado Warning issued for Chippewa, Kandiyohi, Pope, Stearns, Swift by NWS

Effective: 2022-05-30 16:44:00 CDT Expires: 2022-05-30 17:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the tornado. For your protection, move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Chippewa; Kandiyohi; Pope; Stearns; Swift The National Weather Service in the Twin Cities has issued a * Tornado Warning for Eastern Pope County in west central Minnesota Northeastern Chippewa County in west central Minnesota Northwestern Stearns County in central Minnesota Eastern Swift County in west central Minnesota Northwestern Kandiyohi County in central Minnesota * Until 530 PM CDT. * At 443 PM CDT, severe thunderstorms capable of producing both tornadoes and extensive straight line wind damage were located 7 miles southwest of Murdock, or 17 miles northeast of Montevideo, moving northeast at 85 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Brooten and Sauk Centre. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CHIPPEWA COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Chippewa, Kandiyohi, Renville, Swift, Yellow Medicine by NWS

Effective: 2022-05-30 16:28:00 CDT Expires: 2022-05-30 17:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central and west central Minnesota. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Chippewa; Kandiyohi; Renville; Swift; Yellow Medicine The National Weather Service in the Twin Cities has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Chippewa County in west central Minnesota Northeastern Yellow Medicine County in west central Minnesota Eastern Swift County in west central Minnesota Western Kandiyohi County in central Minnesota Northwestern Renville County in central Minnesota * Until 515 PM CDT. * At 427 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Watson to 5 miles east of Clarkfield to near Wood Lake, moving northeast at 55 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Maynard around 440 PM CDT. Clara City and Sacred Heart around 445 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Prinsburg, Murdock, Raymond, Kerkhoven and Willmar. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
CHIPPEWA COUNTY, MN
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Tornado Warning issued for Stevens, Swift by NWS

Effective: 2022-05-30 15:56:00 CDT Expires: 2022-05-30 16:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Stevens; Swift THE TORNADO WARNING FOR SOUTHERN STEVENS AND WESTERN SWIFT COUNTIES WILL EXPIRE AT 400 PM CDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for west central Minnesota. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service the Twin Cities.
STEVENS COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Becker, Clay, Grant, Otter Tail, Wadena, Wilkin by NWS

Effective: 2022-05-30 16:26:00 CDT Expires: 2022-05-30 17:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central, north central, northwestern and west central Minnesota. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central, north central, northwestern and west central Minnesota. Target Area: Becker; Clay; Grant; Otter Tail; Wadena; Wilkin The National Weather Service in Grand Forks has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Clay County in northwestern Minnesota Western Wadena County in central Minnesota Otter Tail County in west central Minnesota Northeastern Grant County in west central Minnesota Northeastern Wilkin County in west central Minnesota Southern Becker County in northwestern Minnesota * Until 515 PM CDT. * At 426 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles east of Brushvale to near Melby, moving north at 85 mph. HAZARD...70 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect considerable tree damage. Damage is likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Rothsay around 430 PM CDT. Battle Lake, Lawndale and Clitherall around 435 PM CDT. Ottertail Lake, Amor and Phelps around 440 PM CDT. Richville, Star Lake and Ottertail around 445 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Dent and Big McDonald Lake. This includes Interstate 94 in Minnesota between mile markers 29 and 80. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BECKER COUNTY, MN
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Tornado Watch issued for Aitkin, Becker, Benton, Big Stone, Brown, Carver, Cass by NWS

Effective: 2022-05-30 14:30:00 CDT Expires: 2022-05-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Becker; Benton; Big Stone; Brown; Carver; Cass; Chippewa; Crow Wing; Douglas; Grant; Hubbard; Itasca; Kanabec; Kandiyohi; Lac qui Parle; Martin; McLeod; Meeker; Mille Lacs; Morrison; Nicollet; Otter Tail; Pope; Redwood; Renville; Sherburne; Sibley; Stearns; Stevens; Swift; Todd; Traverse; Wadena; Watonwan; Wright; Yellow Medicine TORNADO WATCH 293 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE AITKIN BECKER BENTON BIG STONE BROWN CARVER CASS CHIPPEWA CROW WING DOUGLAS GRANT HUBBARD ITASCA KANABEC KANDIYOHI LAC QUI PARLE MARTIN MCLEOD MEEKER MILLE LACS MORRISON NICOLLET OTTER TAIL POPE REDWOOD RENVILLE SHERBURNE SIBLEY STEARNS STEVENS SWIFT TODD TRAVERSE WADENA WATONWAN WRIGHT YELLOW MEDICINE
AITKIN COUNTY, MN
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Tornado Watch issued for Aurora, Bon Homme, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-29 23:03:00 MDT Expires: 2022-05-30 01:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 289 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR, AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, GREGORY, HARRISBURG, HOWARD, HURLEY, IRENE, JEFFERSON, LAKE ANDES, LENNOX, MADISON, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL, MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, SALEM, SCOTLAND, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY, SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, WOONSOCKET, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
AURORA COUNTY, SD

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