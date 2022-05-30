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Custer County, NE

Severe Thunderstorm Warning issued for Custer, Loup by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-30 01:06:00 CDT Expires: 2022-05-30 01:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 AM CDT for central and north central Nebraska. For your protection move to an interior room on...

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Tornado Watch issued for Antelope, Boone, Burt, Cedar, Colfax, Cuming, Dakota, Dixon by NWS

Effective: 2022-05-30 11:45:00 CDT Expires: 2022-05-30 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Antelope; Boone; Burt; Cedar; Colfax; Cuming; Dakota; Dixon; Dodge; Knox; Madison; Pierce; Platte; Stanton; Thurston; Wayne TORNADO WATCH 292 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NE . NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE ANTELOPE BOONE BURT CEDAR COLFAX CUMING DAKOTA DIXON DODGE KNOX MADISON PIERCE PLATTE STANTON THURSTON WAYNE
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Tornado Watch issued for Adams, Antelope, Blaine, Boone, Boyd, Brown, Buffalo, Butler by NWS

Effective: 2022-05-29 19:15:00 CDT Expires: 2022-05-30 02:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Antelope; Blaine; Boone; Boyd; Brown; Buffalo; Butler; Cedar; Clay; Colfax; Cuming; Custer; Dakota; Dawson; Dixon; Dodge; Fillmore; Franklin; Garfield; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Holt; Howard; Kearney; Keya Paha; Knox; Loup; Madison; Merrick; Nance; Nuckolls; Phelps; Pierce; Platte; Polk; Rock; Saunders; Seward; Sherman; Stanton; Thayer; Thurston; Valley; Wayne; Webster; Wheeler; York TORNADO WATCH 289 IS IN EFFECT UNTIL 200 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS NE . NEBRASKA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS ANTELOPE BLAINE BOONE BOYD BROWN BUFFALO BUTLER CEDAR CLAY COLFAX CUMING CUSTER DAKOTA DAWSON DIXON DODGE FILLMORE FRANKLIN GARFIELD GOSPER GREELEY HALL HAMILTON HARLAN HOLT HOWARD KEARNEY KEYA PAHA KNOX LOUP MADISON MERRICK NANCE NUCKOLLS PHELPS PIERCE PLATTE POLK ROCK SAUNDERS SEWARD SHERMAN STANTON THAYER THURSTON VALLEY WAYNE WEBSTER WHEELER YORK
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Tornado Watch issued for Aurora, Bon Homme, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-29 23:03:00 MDT Expires: 2022-05-30 01:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 289 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR, AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, GREGORY, HARRISBURG, HOWARD, HURLEY, IRENE, JEFFERSON, LAKE ANDES, LENNOX, MADISON, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL, MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, SALEM, SCOTLAND, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY, SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, WOONSOCKET, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
AURORA COUNTY, SD

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