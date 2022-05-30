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Chippewa County, MN

Severe Thunderstorm Warning issued for Chippewa, Lac qui Parle, Swift by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-30 01:05:00 CDT Expires: 2022-05-30 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Chippewa; Lac qui...

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Severe Weather Statement issued for Anoka, Mille Lacs, Sherburne, Wright by NWS

Effective: 2022-05-30 18:24:00 CDT Expires: 2022-05-30 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central and east central Minnesota. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure, such as a basement or small interior room. Target Area: Anoka; Mille Lacs; Sherburne; Wright A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHWESTERN HENNEPIN...EAST CENTRAL WRIGHT...SOUTHERN MILLE LACS...ANOKA...ISANTI...EASTERN BENTON AND SHERBURNE COUNTIES At 657 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Foley to near Zimmerman to near Ramsey, moving northeast at 65 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Ham Lake, Cambridge, East Bethel, Isanti, Milaca and Bock. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ANOKA COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Anoka, Benton, Hennepin, Isanti, Mille Lacs, Sherburne, Wright by NWS

Effective: 2022-05-30 18:58:00 CDT Expires: 2022-05-30 19:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for central and east central Minnesota. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately likely, if one is spotted act quickly and move to a place of safety inside a sturdy structure, such as a basement or small interior room. Target Area: Anoka; Benton; Hennepin; Isanti; Mille Lacs; Sherburne; Wright A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT FOR NORTHWESTERN HENNEPIN...EAST CENTRAL WRIGHT...SOUTHERN MILLE LACS...ANOKA...ISANTI...EASTERN BENTON AND SHERBURNE COUNTIES At 657 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Foley to near Zimmerman to near Ramsey, moving northeast at 65 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Ham Lake, Cambridge, East Bethel, Isanti, Milaca and Bock. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
ANOKA COUNTY, MN
weather.gov

Tornado Warning issued for Stevens, Swift by NWS

Effective: 2022-05-30 15:56:00 CDT Expires: 2022-05-30 16:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Stevens; Swift THE TORNADO WARNING FOR SOUTHERN STEVENS AND WESTERN SWIFT COUNTIES WILL EXPIRE AT 400 PM CDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for west central Minnesota. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will relay your report to the National Weather Service the Twin Cities.
STEVENS COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brown, Martin, Nicollet, Redwood, Renville, Sibley, Watonwan by NWS

Effective: 2022-05-30 17:06:00 CDT Expires: 2022-05-30 17:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central, central and southwestern Minnesota. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Brown; Martin; Nicollet; Redwood; Renville; Sibley; Watonwan The National Weather Service in the Twin Cities has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Sibley County in central Minnesota Southeastern Redwood County in southwestern Minnesota Northwestern Martin County in south central Minnesota Brown County in south central Minnesota Watonwan County in south central Minnesota Southeastern Renville County in central Minnesota Northwestern Nicollet County in south central Minnesota * Until 545 PM CDT. * At 505 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 7 miles northeast of Jeffers to Mountain Lake to near Jackson In Jackson County, moving northeast at 70 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Springfield and Comfrey around 515 PM CDT. Trimont around 520 PM CDT. Sleepy Eye and Morgan around 525 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Butterfield, Franklin, New Ulm, St. James, Fairfax, Lafayette, Winthrop, Hector, Gibbon, Buffalo Lake and Hanska. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BROWN COUNTY, MN
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Chippewa County, MN
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Swift, MN
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Tornado Watch issued for Aitkin, Becker, Benton, Big Stone, Brown, Carver, Cass by NWS

Effective: 2022-05-30 14:30:00 CDT Expires: 2022-05-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Becker; Benton; Big Stone; Brown; Carver; Cass; Chippewa; Crow Wing; Douglas; Grant; Hubbard; Itasca; Kanabec; Kandiyohi; Lac qui Parle; Martin; McLeod; Meeker; Mille Lacs; Morrison; Nicollet; Otter Tail; Pope; Redwood; Renville; Sherburne; Sibley; Stearns; Stevens; Swift; Todd; Traverse; Wadena; Watonwan; Wright; Yellow Medicine TORNADO WATCH 293 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE AITKIN BECKER BENTON BIG STONE BROWN CARVER CASS CHIPPEWA CROW WING DOUGLAS GRANT HUBBARD ITASCA KANABEC KANDIYOHI LAC QUI PARLE MARTIN MCLEOD MEEKER MILLE LACS MORRISON NICOLLET OTTER TAIL POPE REDWOOD RENVILLE SHERBURNE SIBLEY STEARNS STEVENS SWIFT TODD TRAVERSE WADENA WATONWAN WRIGHT YELLOW MEDICINE
AITKIN COUNTY, MN
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Tornado Watch issued for Aurora, Bon Homme, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-29 23:03:00 MDT Expires: 2022-05-30 01:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 289 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR, AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, GREGORY, HARRISBURG, HOWARD, HURLEY, IRENE, JEFFERSON, LAKE ANDES, LENNOX, MADISON, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL, MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, SALEM, SCOTLAND, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY, SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, WOONSOCKET, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
AURORA COUNTY, SD

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