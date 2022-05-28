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Huron, SD

Huron 13U teeners split twinbill in opener

By May 28, 2022
Plainsman
 3 days ago

Cover picture for the articleHURON – Huron’s 13U Teener baseball team opened its 2022 season on Thursday, hosting Mitchell at Klock Field. The home squad was able to come away with a split, winning the first game 17-7 before dropping the nightcap 8-7. In the opener, Huron scored 12 runs in the first two innings...

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