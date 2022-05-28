Special Weather Statement issued for Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Southern Erie, Wyoming by NWS

Effective: 2022-06-01 14:15:00 EDT Expires: 2022-06-01 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Ashtabula; Belmont; Carroll; Columbiana; Coshocton; Cuyahoga; Geauga; Guernsey; Harrison; Holmes; Jefferson; Knox; Lake; Lorain; Mahoning; Medina; Muskingum; Portage; Richland; Stark; Summit; Trumbull; Tuscarawas; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 301 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ASHLAND ASHTABULA BELMONT CARROLL COLUMBIANA COSHOCTON CUYAHOGA GEAUGA GUERNSEY HARRISON HOLMES JEFFERSON KNOX LAKE LORAIN MAHONING MEDINA MUSKINGUM PORTAGE RICHLAND STARK SUMMIT TRUMBULL TUSCARAWAS WAYNE
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