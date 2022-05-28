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Allegany County, NY

Special Weather Statement issued for Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Southern Erie, Wyoming by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-28 12:23:00 EDT Expires: 2022-05-28 13:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Allegany;...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Ashland, Ashtabula, Belmont, Carroll, Columbiana, Coshocton by NWS

Effective: 2022-06-01 14:15:00 EDT Expires: 2022-06-01 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Ashtabula; Belmont; Carroll; Columbiana; Coshocton; Cuyahoga; Geauga; Guernsey; Harrison; Holmes; Jefferson; Knox; Lake; Lorain; Mahoning; Medina; Muskingum; Portage; Richland; Stark; Summit; Trumbull; Tuscarawas; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 301 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ASHLAND ASHTABULA BELMONT CARROLL COLUMBIANA COSHOCTON CUYAHOGA GEAUGA GUERNSEY HARRISON HOLMES JEFFERSON KNOX LAKE LORAIN MAHONING MEDINA MUSKINGUM PORTAGE RICHLAND STARK SUMMIT TRUMBULL TUSCARAWAS WAYNE
ASHLAND COUNTY, OH

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