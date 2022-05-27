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Town of Twin Brooks Council Proceedings • May 10, 2022

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Town of Twin Brooks Council Proceedings • May 10, 2022. The Town of Twin Brooks conducted its monthly meeting May 10,...

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Organizations Invited to Apply to Combined Appeal

Representatives of organizations wishing to apply for funds from the Grant County Combined Appeal (GCCA) may do so beginning today, June 1. Last year’s fundraising campaign was tremendous, according to Craig Wellnitz, finance director of the Milbank Community Foundation and chairman of the fundraising effort. The 2021-22 campaign raised adequate funds and allocated $178,720 to 19 agencies that had applied for grants. “We are looking forward to another successful campaign for 2022-23,” he noted.
GRANT COUNTY, SD
pipestonestar.com

New Pipestone County Recorder begins May 31

Emaleigh Vreeman will begin her new job as Pipestone County Recorder on Tuesday, May 31. She replaces Mary Ann De Groot, who held the position for 28 years and retired at the end of March. Vreeman is an Edgerton native and graduate of Southwest Christian. She earned an accounting degree...
PIPESTONE COUNTY, MN
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Mother Nature not so motherly to Avenue of Flags in Lake Benton, Minnesota

LAKE BENTON, MN (KELO.com) — The weather in Lake Benton, Minnesota, Monday left the Avenue of Flags at the Memorial Hill Cemetery in ruins. All 170 flags, placed the day before, were found on the ground Monday morning. As the town heard the news, residents responded and quickly helped gather the flags. The principal of the Lake Benton school opened the doors, allowing the flags a safe place to dry. Bob Worth is a member of American Legion Henry Sollie Post #10 in Lake Benton. He told KELO Radio News they will find a company to wash the flags. The flags will be evaluated, and the destroyed ones properly disposed of. They will be working with insurance to see if there is any coverage. With all 170 poles needing to be replaced, as well as many flags, Worth added the cost will be tough on a small post like theirs, but they will get through it.
LAKE BENTON, MN
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Tree clean-up; flooded roads; memorial ride

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — It’s Tuesday, May 31. Start your day with KELOLAND On The Go with everything you need to know in news and weather. This month, many people across eastern KELOLAND lost several trees. South Dakota’s Highway Patrol is asking to drivers to be aware...
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Aberdeen Area Veterans fundraise for new community center

ABERDEEN, S.D. (Dakota News Now) - The Aberdeen Area Veterans have started fundraising to build a brand new veteran memorial building and community center on North Roosevelt Street in Aberdeen. The idea for a community center started on a napkin and eventually developed into a place for veterans of all...
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Video: Emerald ash borer spread across Minnesota continues to accelerate

Emerald Ash Borer. Photo Credit: J. Plunkett/MN Dept. of Agriculture. A growing number of trees in Minnesota are becoming infested with the emerald ash borer, or EAB. The insect has been detected in 35 counties in the state, including just this week in Kandiyohi County, where an emergency quarantine on wood is now underway.
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NWS: Forada Tornado Was EF-2, With Path Half-Mile Wide

FORADA, Minn. (WCCO) — Families across Minnesota are cleaning up from Memorial Day storms they won’t soon forget. At least four tornadoes ripped through parts of Minnesota on Memorial Day, according to the National Weather Service. The most devastating of the four — and EF-2 — struck the town of Forada, located a few miles south of Alexandria. The survey team has confirmed EF-2 damage with max winds of 120 mph in Forada, MN. The team also found evidence of a multiple vortexes and a path width of at least a half mile. #mnwx https://t.co/uexZ39EWns — NWS Twin Cities (@NWSTwinCities) June 1, 2022 NWS...
FORADA, MN
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Severe weather hits west central Minnesota including Forada and other parts of the area

(Forada, MN)--A tornado did damage around the community of Forada on Monday afternoon. The tornado struck at around 4:35 p.m. Also, there were reports of a tornado three miles west of Starbuck. A spotter reported a rain-wrapped tornado on the ground there at around 4:10 p.m. Trees were down in the area and pick-up truck towing a trailer was rolled.
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Multiple tornadoes confirmed in western Minnesota

ALEXANDRIA, Minn. — It was a wild night of weather across Minnesota and western Wisconsin, with likely tornado touchdowns, straight line winds and hail across much of the state. KARE 11 crews spread out across greater Minnesota and the metro, and below are the accounts of what they saw and heard.
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State Patrol: Driver ran stop sign in deadly western Minnesota crash

A deadly crash Saturday in western Minnesota was caused by a driver running a stop sign, according to new information posted by the Minnesota State Patrol. According to the crash report, a 57-year-old Minneapolis man was driving a Honda Element northbound on County Road 21 in Big Stone County when he "failed to stop at the stop sign for Highway 12" and struck a Lincoln MKX that was westbound on Highway 12.
MINNEAPOLIS, MN
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Roads under water following Monday’s storms

SIOUX FALLS, S.D. (KELO) — South Dakota authorities are reminding drivers to use caution while driving on flooded roadways after Monday’s severe weather. The South Dakota Highway Patrol says water was covering portions of SD Highway 123 near Wilmot on Monday evening. They’re reminding drivers to be aware of road conditions.
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Weekend storms bring heavy rain, strong winds to South Dakota

WATERTOWN, S.D.–It was a stormy Memorial Day across northeast South Dakota. Severe thunderstorms packing strong winds in excess of 60 miles an hour and heavy rain led to some street flooding (pictured) in Watertown Monday afternoon. Rainfall amounts of more than two inches were reported in Watertown. Trained weather...
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South Dakota man facing charges, left scene of double fatality crash

WAHPETON, N.D. (AP) - A South Dakota man is facing charges of leaving the scene of a double fatality crash after his pickup rear-ended a motorcycle with two people aboard in southeastern North Dakota. The North Dakota Highway Patrol says the crash happened at 11 p.m. Saturday on a highway about 6 miles west of Hankinson and 6 miles east of Lidgerwood. The two people on the motorcycle, a 45-year-old man and a 40-year-old woman, died at the scene. Both of them are residents of Wyndmere, North Dakota. The patrol says the pickup driver, a 41-year-old man from Veblen, South Dakota, fled on foot and was apprehended a few hours later. He has not been formally charged with fleeing. The patrol says other charges are possible.
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Tornado Watch issued for Aurora, Bon Homme, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-29 23:03:00 MDT Expires: 2022-05-30 01:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 289 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR, AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, GREGORY, HARRISBURG, HOWARD, HURLEY, IRENE, JEFFERSON, LAKE ANDES, LENNOX, MADISON, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL, MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, SALEM, SCOTLAND, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY, SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, WOONSOCKET, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
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Crews respond to semi-truck on fire

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Memorial Day Storms Leave Massive Damage, Thousands Without Power

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