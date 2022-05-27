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Buena Vista County, IA

Special Weather Statement issued for Buena Vista, Cherokee, Clay, Dickinson, Ida, O'Brien, Osceola by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-27 05:25:00 CDT Expires: 2022-05-27 08:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Buena Vista; Cherokee; Clay; Dickinson;...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Brown, Martin, Nicollet, Redwood, Renville, Sibley, Watonwan by NWS

Effective: 2022-05-30 17:06:00 CDT Expires: 2022-05-30 17:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central, central and southwestern Minnesota. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread significant wind damage. Although a tornado is not immediately likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of a building. These storms may cause serious injury and significant property damage. Target Area: Brown; Martin; Nicollet; Redwood; Renville; Sibley; Watonwan The National Weather Service in the Twin Cities has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Sibley County in central Minnesota Southeastern Redwood County in southwestern Minnesota Northwestern Martin County in south central Minnesota Brown County in south central Minnesota Watonwan County in south central Minnesota Southeastern Renville County in central Minnesota Northwestern Nicollet County in south central Minnesota * Until 545 PM CDT. * At 505 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 7 miles northeast of Jeffers to Mountain Lake to near Jackson In Jackson County, moving northeast at 70 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Severe thunderstorms will be near Springfield and Comfrey around 515 PM CDT. Trimont around 520 PM CDT. Sleepy Eye and Morgan around 525 PM CDT. Other locations in the path of these severe thunderstorms include Butterfield, Franklin, New Ulm, St. James, Fairfax, Lafayette, Winthrop, Hector, Gibbon, Buffalo Lake and Hanska. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BROWN COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Plymouth, Sioux by NWS

Effective: 2022-05-30 08:15:00 CDT Expires: 2022-05-30 08:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Plymouth; Sioux The National Weather Service in Sioux Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Sioux County in northwestern Iowa Western Plymouth County in northwestern Iowa Southeastern Lincoln County in southeastern South Dakota Eastern Union County in southeastern South Dakota * Until 845 AM CDT. * At 815 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Jefferson, or 12 miles northwest of Sioux City, moving north at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * This severe thunderstorm will be near Akron around 825 AM CDT. Craig around 835 AM CDT. Hawarden, Ireton and Maurice around 840 AM CDT. Sioux Center and Hudson around 845 AM CDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Brunsville, Westfield and Chatsworth. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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Tornado Watch issued for Bon Homme, Brookings, Clay, Hanson, Hutchinson, Kingsbury by NWS

Effective: 2022-05-30 10:45:00 MDT Expires: 2022-05-30 17:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bon Homme; Brookings; Clay; Hanson; Hutchinson; Kingsbury; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 292 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS SD . SOUTH DAKOTA COUNTIES INCLUDED ARE BON HOMME BROOKINGS CLAY HANSON HUTCHINSON KINGSBURY LAKE LINCOLN MCCOOK MINER MINNEHAHA MOODY TURNER UNION YANKTON
BON HOMME COUNTY, SD
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Tornado Watch issued for Adair, Adams, Audubon, Boone, Calhoun, Carroll, Cass, Clarke by NWS

Effective: 2022-05-30 17:25:00 CDT Expires: 2022-05-31 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adair; Adams; Audubon; Boone; Calhoun; Carroll; Cass; Clarke; Dallas; Decatur; Emmet; Franklin; Fremont; Greene; Guthrie; Hamilton; Hancock; Hardin; Humboldt; Jasper; Kossuth; Lucas; Madison; Marion; Marshall; Montgomery; Page; Palo Alto; Pocahontas; Polk; Ringgold; Sac; Story; Taylor; Union; Warren; Wayne; Webster; Winnebago; Wright TORNADO WATCH 294 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS IA . IOWA COUNTIES INCLUDED ARE ADAIR ADAMS AUDUBON BOONE CALHOUN CARROLL CASS CLARKE DALLAS DECATUR EMMET FRANKLIN FREMONT GREENE GUTHRIE HAMILTON HANCOCK HARDIN HUMBOLDT JASPER KOSSUTH LUCAS MADISON MARION MARSHALL MONTGOMERY PAGE PALO ALTO POCAHONTAS POLK RINGGOLD SAC STORY TAYLOR UNION WARREN WAYNE WEBSTER WINNEBAGO WRIGHT
ADAIR COUNTY, IA
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Severe Weather Statement issued for Jackson by NWS

Effective: 2022-05-30 04:21:00 CDT Expires: 2022-05-30 08:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Jackson THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR EASTERN OSCEOLA...DICKINSON AND SOUTHERN JACKSON COUNTIES WILL EXPIRE AT 800 AM CDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 AM CDT for northwestern Iowa...and southwestern Minnesota.
JACKSON COUNTY, MN
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Tornado Watch issued for Aurora, Bon Homme, Charles Mix, Clay, Davison, Douglas by NWS

Effective: 2022-05-29 23:03:00 MDT Expires: 2022-05-30 01:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aurora; Bon Homme; Charles Mix; Clay; Davison; Douglas; Gregory; Hanson; Hutchinson; Lake; Lincoln; McCook; Miner; Minnehaha; Moody; Sanborn; Turner; Union; Yankton TORNADO WATCH 289 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST NEBRASKA DAKOTA DIXON IN SOUTH DAKOTA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES IN EAST CENTRAL SOUTH DAKOTA LAKE MINER MOODY SANBORN IN SOUTH CENTRAL SOUTH DAKOTA AURORA CHARLES MIX DOUGLAS GREGORY IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA BON HOMME CLAY DAVISON HANSON HUTCHINSON LINCOLN MCCOOK MINNEHAHA TURNER UNION YANKTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCESTER, ALEXANDRIA, ALLEN, ARMOUR, AVON, BERESFORD, BRIDGEWATER, BURKE, CANISTOTA, CANTON, CENTERVILLE, CHANCELLOR, CLAYTON, CORSICA, DELMONT, ELK POINT, EMERY, FLANDREAU, FREEMAN, GREGORY, HARRISBURG, HOWARD, HURLEY, IRENE, JEFFERSON, LAKE ANDES, LENNOX, MADISON, MARION, MARTY, MENNO, MITCHELL, MONTROSE, NORTH SIOUX CITY, ORLAND, PARKER, PARKSTON, PLANKINTON, PLATTE, PONCA, SALEM, SCOTLAND, SIOUX FALLS, SOUTH SIOUX CITY, SPRINGFIELD, STICKNEY, TABOR, TEA, TRIPP, TYNDALL, VERMILLION, VIBORG, WAGNER, WAKEFIELD, WHITE LAKE, WOONSOCKET, AND YANKTON. THIS ALSO INCLUDES THE TRIBAL LANDS OF THE YANKTON SIOUX TRIBAL NATION AND THE FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBAL NATION.
AURORA COUNTY, SD
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Tornado Watch issued for Aitkin, Becker, Benton, Big Stone, Brown, Carver, Cass by NWS

Effective: 2022-05-30 14:30:00 CDT Expires: 2022-05-30 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Aitkin; Becker; Benton; Big Stone; Brown; Carver; Cass; Chippewa; Crow Wing; Douglas; Grant; Hubbard; Itasca; Kanabec; Kandiyohi; Lac qui Parle; Martin; McLeod; Meeker; Mille Lacs; Morrison; Nicollet; Otter Tail; Pope; Redwood; Renville; Sherburne; Sibley; Stearns; Stevens; Swift; Todd; Traverse; Wadena; Watonwan; Wright; Yellow Medicine TORNADO WATCH 293 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE AITKIN BECKER BENTON BIG STONE BROWN CARVER CASS CHIPPEWA CROW WING DOUGLAS GRANT HUBBARD ITASCA KANABEC KANDIYOHI LAC QUI PARLE MARTIN MCLEOD MEEKER MILLE LACS MORRISON NICOLLET OTTER TAIL POPE REDWOOD RENVILLE SHERBURNE SIBLEY STEARNS STEVENS SWIFT TODD TRAVERSE WADENA WATONWAN WRIGHT YELLOW MEDICINE
AITKIN COUNTY, MN

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