Special Weather Statement issued for Iowa, Johnson, Linn, Washington by NWS

Effective: 2022-05-31 03:55:00 CDT Expires: 2022-05-31 04:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Decatur; Jasper; Lucas; Mahaska; Marion; Poweshiek; Tama; Warren; Wayne THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 296 TO EXPIRE AT 4 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN IOWA THIS ALLOWS TO EXPIRE 10 COUNTIES IN CENTRAL IOWA JASPER POWESHIEK TAMA IN SOUTH CENTRAL IOWA CLARKE DECATUR LUCAS MAHASKA MARION WARREN WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLERTON, CARLISLE, CHARITON, CORYDON, DYSART, GLADBROOK, GRINNELL, HUMESTON, INDIANOLA, KNOXVILLE, LAMONI, LEON, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, PELLA, SEYMOUR, TAMA, TOLEDO, AND TRAER.
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