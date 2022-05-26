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North Clay Cruises To Sectional Finals Will Get NTC Rival St Anthony OR Windsor/Stew Stras….Baseball Roundup

By WJBD Staff
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 3 days ago

Cover picture for the articleThe North Clay Cardinals improved to 29-6 by winning their Effingham Sectional semifinal yesterday beating Okaw Valley 13-3 in 6 innings. The Cards got on the board early with 5 runs in their first two innings. Holden Clifton tripled, doubled as he went 3-4 with 5 RBI. The Cards got 2...

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#Stew#Cruise#Sectionals#Windsor Stew Stras#The North Clay Cardinals#Effingham Sectional#Okaw Valley#Greenville University#Columbia 5 1#Eagles#Flora
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