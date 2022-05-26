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Salem, IL

Salem Softball & Soccer Hand Out End Of Year Awards

By WJBD Staff
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 3 days ago

Cover picture for the articleThe Salem softball team handed out their end of the season awards last night. Very Bass was named...

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