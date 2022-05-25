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Dupage County, IL

Tornado Warning issued for DuPage by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-05-25 15:33:00 CDT Expires: 2022-05-25 16:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home,...

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CHICAGO, IL
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#Mobile Homes#Elk Grove#College Of Dupage#Wheaton College
WGN TV

Strong thunderstorms moving rapidly north through east-central Illinois and west-central Indiana

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