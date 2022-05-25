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Tornado warning issued for northeastern Kane County, valid until 4:00 pm

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 3 days ago

Cover picture for the articleBULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 316 PM CDT WED MAY 25 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHEASTERN KANE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 400 PM...

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