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Severe warnings expire for Chicago area

By Mike Janssen, Demetrius Ivory, Bill Snyder
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 4 days ago

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Several tornado warnings were issued Wednesday as a round of severe weather blew through the Chicago area.

As of 4:20 p.m. all warnings had expired.

Interactive Radar: Track Showers & Storms here

Several warnings were issued across Kane and DuPage counties Wednesday afternoon.

Full forecast details and more at the WGN Weather Center blog

Showers and storms are forecasted again for Thursday and Friday.

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#Tornado Warnings#Chicago Area#Severe Weather#Wgn Weather Center#Wgn Tv
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