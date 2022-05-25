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Indiana State

NWI Seeing Highest Average Gas Price Per Gallon in Indiana

By Lakeshore Public Radio
lakeshorepublicradio.org
 3 days ago

Cover picture for the articleGas prices across Indiana are averaging $4.58 per gallon, according to Gas Buddy. Northwest Indiana is seeing the...

www.lakeshorepublicradio.org

Comments / 14

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3d ago

thansk to biden and his voters. thanks to republicans not doing their jobs because this is what democrats want. they enjoy Americans suffering.

Reply(2)
5
jeff serynek
3d ago

how is it that we have BP refinery in East Chicago and we have the highest gas prices

Reply(2)
7
Catherine Poteet
3d ago

Not true it's $4.97 per gallon in Northwest Indiana.

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