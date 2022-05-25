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Chicago, IL

Wednesday Forecast: Temps in low 70s with storms expected later

By Paul Konrad, Morgan Kolkmeyer
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 3 days ago

Cover picture for the articleCHICAGO — Cloudy Wednesday with rain and thunderstorms by mid morning and this...

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Storms possible Thursday night; Hot for holiday weekend

There is a risk for severe storm Thursday evening. It appears thundery weather may impact 50% to 70% of the area early Thursday night and the atmosphere is in a fairly explosive state. That’s because skies have been far less cloud-covered Thursday afternoon south of Chicago which has allowed temps to surge well into the 70s amid tropically moist air with more than 1.2″ of evaporated moisture in it.
CHICAGO, IL
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Strong thunderstorms with gusty winds and small hail continue across east-central Illinois and west-central Indiana

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 518 PM CDT WED MAY 25 2022 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF NORTHEASTERN IROQUOIS AND SOUTHERN NEWTON COUNTIES THROUGH 600 PM CDT... AT 518 PM CDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR KENTLAND TO NEAR SHELDON TO NEAR MILFORD. MOVEMENT WAS NORTH AT 40 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH AND PEA SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS POSSIBLE. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... WATSEKA, KENTLAND, CLIFTON, MOROCCO, SHELDON, CHEBANSE, GOODLAND, BROOK, ASHKUM, MARTINTON, CRESCENT CITY, BEAVERVILLE, DONOVAN, PAPINEAU, IROQUOIS, MOUNT AYR AND FORESMAN. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 292 AND 301. THIS INCLUDES... US 41 DRAGWAY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. THESE STORMS MAY INTENSIFY, SO BE CERTAIN TO MONITOR LOCAL RADIO STATIONS AND AVAILABLE TELEVISION STATIONS FOR ADDITIONAL INFORMATION AND POSSIBLE WARNINGS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE.
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Rock County Tornado Confirmed, Waiting For Details

(WHBL) – We know it was a tornado, but we don’t know how strong it was just yet. The National Weather Service says it will have teams out in Rock County to survey the damage from Wednesday’s storm. Forecasters say the tornado briefly touched down about 7...
ROCK COUNTY, WI
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New tornado warning just issued for northeast DuPage County, valid until 4:15 pm CDT

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 333 PM CDT WED MAY 25 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHEASTERN DUPAGE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 415 PM CDT. * AT 333 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER LISLE, OR NEAR WHEATON, MOVING NORTHEAST AT 25 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... CAROL STREAM AND GLEN ELLYN AROUND 345 PM CDT. LOMBARD, GLENDALE HEIGHTS AND BLOOMINGDALE AROUND 350 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE ADDISON, VILLA PARK, ELMHURST, ROSELLE, ELK GROVE VILLAGE, BENSENVILLE, WOOD DALE AND ITASCA. THIS INCLUDES... COLLEGE OF DUPAGE, DUPAGE COUNTY FAIRGROUNDS, MORTON ARBORETUM, AND WHEATON COLLEGE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-88 BETWEEN MILE MARKERS 128 AND 130. I-290 BETWEEN MILE MARKERS 5 AND 14. I-355 BETWEEN MILE MARKERS 23 AND 30. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
DUPAGE COUNTY, IL
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Strong thunderstorms moving rapidly north through east-central Illinois and west-central Indiana

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 448 PM CDT WED MAY 25 2022 ILZ033-039-INZ019-252230- IROQUOIS IL-FORD IL-BENTON IN- 448 PM CDT WED MAY 25 2022 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN FORD, SOUTHERN IROQUOIS AND BENTON COUNTIES THROUGH 530 PM CDT/630 PM EDT/... AT 448 PM CDT/548 PM EDT/, DOPPLER RADAR WAS TRACKING GUSTY SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM 8 MILES SOUTHWEST OF BOSWELL TO NEAR ROSSVILLE TO NEAR GIFFORD. MOVEMENT WAS NORTH AT 40 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... PAXTON, FOWLER, MILFORD, OTTERBEIN, ONARGA, OXFORD, CISSNA PARK, BOSWELL, BUCKLEY, EARL PARK, STOCKLAND, LODA, ROBERTS, WOODLAND, WELLINGTON, THAWVILLE, AMBIA, CLARENCE, DUNNINGTON AND WADENA. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 259 AND 282. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH.
CHICAGO, IL
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#Thunderstorms
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Severe thunderstorm warning issued for portions of Will, Cook, and Lake (IN), valid until 6:45 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 600 PM CDT WED MAY 25 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... EAST CENTRAL WILL COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... SOUTHEASTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 645 PM CDT. * AT 559 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR LOWELL, MOVING NORTH AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... HAMMOND, GARY, TINLEY PARK, OAK LAWN, CALUMET CITY, MERRILLVILLE, CHICAGO HEIGHTS, ROSELAND, EAST CHICAGO, SCHERERVILLE, HOBART, LANSING, OAK FOREST, CROWN POINT, HARVEY, HIGHLAND, BLUE ISLAND, MUNSTER, DOLTON AND PARK FOREST. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 336 AND 356. I-80 BETWEEN MILE MARKERS 150 AND 155. I-94 BETWEEN MILE MARKERS 66 AND 74. I-294 BETWEEN MILE MARKERS 66 AND 74. INDIANA I-80 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 12. INDIANA I-90 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 18. INDIANA I-65 BETWEEN MILE MARKERS 247 AND 261. THIS INCLUDES... INDIANA UNIVERSITY NORTHWEST, PURDUE UNIVERSITY NORTHWEST HAMMOND, WINDY CITY THUNDERBOLTS BASEBALL, HOLLYWOOD CASINO AMPHITHEATRE, GOVERNORS STATE UNIVERSITY, ILLIANA MOTOR SPEEDWAY, LAKE COUNTY FAIRGROUNDS, PRAIRIE STATE COLLEGE, SOUTH SHORE RAIL CATS BASEBALL, AND SOUTH SUBURBAN COLLEGE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
CHICAGO, IL
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A severe thunderstorm just issued for portions of Kankakee, Iroquois, Newton, and Lake County (IN), valid until 6:15 pm CDT

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 533 PM CDT WED MAY 25 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... EASTERN KANKAKEE COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... NORTHEASTERN IROQUOIS COUNTY IN EAST CENTRAL ILLINOIS... NORTHWESTERN NEWTON COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... SOUTHWESTERN LAKE COUNTY IN NORTHWESTERN INDIANA... * UNTIL 615 PM CDT. * AT 532 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR MOROCCO, MOVING NORTH AT 45 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... LOWELL, MANTENO, MOMENCE, MOROCCO, LAKE VILLAGE, GRANT PARK, ST. ANNE, HOPKINS PARK, SUN RIVER TERRACE, BEAVERVILLE, DONOVAN, SCHNEIDER AND SUMAVA RESORTS. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 323 AND 324. THIS INCLUDES... US 41 DRAGWAY. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH.
KANKAKEE COUNTY, IL
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Chicago Likely to Reach ‘High' Alert Level As Early As Friday, Top Doc Says

As COVID cases continue to climb across much of the U.S. and Illinois, Chicago's top doctor said the city could reach a "high" alert level by the end of the week. "I do anticipate that Cook County, which includes Chicago, will move to high with the update [from the Centers for Disease Control and Prevention] later this week," Chicago Department of Public Health Commissioner Dr. Allison Arwady said in a Facebook Live Tuesday. "And so I would expect by Friday will probably be there."
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Take a look at Pixar Putt in Navy Pier

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Police: 3 wounded, taken to hospital after Chicago shooting

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Enjoy a bacon cheeseburger this National Burger day

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