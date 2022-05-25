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Five-Run Fourth Leads Macomb Over Williamsville to Sectional Title Game

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 4 days ago

Cover picture for the articleWilliamsville held a 3-1 lead after the first inning in Tuesday’s 2A Sectional matchup with Macomb....

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Maroa-Forsyth Wins Sectional Championship With Strong Showing Against QND

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Pleasant Plains Takes Third at 1A Boys State

The Pleasant Plains Cardinals took third at 1A State on Saturday as they collected 37 points as a team. Zach Powell led the way with 10 points as he won the 400 meter race, but it was a team effort on the day. Full results can be found here.
PLEASANT PLAINS, IL
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Nice Weather Leads to Big Results at Boys State Track

The weather was a bit nicer for the boys State track meet on Saturday and they took advantage of it. Mason Kooi of Lutheran became a champion in the high jump and the triple jump, Garrett Slack of Lincoln became a champion in the 800 meter run, and Jackson Kern of Auburn became a state champion in the 300 meter hurdles while other area athletes made the podium as well. Full results from the meet can be found here.
AUBURN, IL
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Impson Shuts Out Cyclones For Regional Championship Win

Springfield High’s Seth Impson threw a complete game shutout for the victory to lead the Senators to a 2-0 win over Sacred Heart Griffin in the 3A Mt Zion regional title game. Enrico Veach had the game’s only RBI hit in the second inning. Springfield High will play Mahomet Seymour on Thursday in Champaign.
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Prairie Stars Are Cary Bound! UIS Wins Super Regional Over Quincy In Game Three

After Quincy took game one of the DII Midwest Super Regional against UIS on Friday, the Prairie Stars were looking for a sweep on Saturday to send them to Cary, North Carolina for the championship. UIS forced a game three with a 10-4 victory in game two and we have the highlights from game three as the Prairie Stars held on for a 10-8 victory.
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The Maroa-Forsyth Trojans got their 30th win of the season on Thursday night when they defeated Gillespie in the Sectional semifinal with an 8-1 final. Jaxson Grubbs pitched until the seventh and only allowed a run on a home run to Kamryn Link and Kaiden Maurer finished the game on the mound. The Trojans will be back in action on Saturday in Plains at 11 against QND.
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Champaign Punches Sectional Ticket In Extras Against U-High

Champaign Central beat U-High 2-1 in extra innings on Saturday to claim a spot in their own sectional next week. The Pioneers scored in the seventh to force extras but the Maroons answered to claim the 3A Normal West regional title. Champaign Central will play Glenwood on Wednesday in one sectional semifinal, Springfield and Mahomet will play in the Thursday semifinal. Thanks to our friends at WMBD for the video footage.
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Quincy Crushes Prairie Stars In Super Regional Game One

The Quincy Hawks got six RBIs and two home runs in the first three innings from Lance Logsdon on their way to a huge win over UIS in game one of the NCAA Division Two Midwest Super Regional on Friday afternoon. The Hawks put up 16 runs in the first four innings and if they win the second game which starts on Saturday at 11 am at UIS, they advance to the World Series. If UIS can win game two, the two teams will play a rubber match game on Saturday afternoon.
QUINCY, IL
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#Bombers#Bullets#Sectional Title Game#2a Sectional
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Illinois Basketball: Projected Illini lineup with Matthew Mayer

Illinois basketball had a big-time player join the program from the transfer portal on Friday night. From various media sources, it was announced that Baylor transfer Matthew Mayer had picked the Illini as his landing spot. This was a huge commitment for Illinois and one that shifts things in a big way when it comes to the roster.
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Strong thunderstorms moving rapidly north through east-central Illinois and west-central Indiana

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Enjoy Illinois 300 may bring more prizes

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