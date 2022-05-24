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Chicago celebrates completion of $500 million Willis Tower renovation

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Complaints mount against Chicago's last Black bank: 'It's like the Flintstones'

CHICAGO (CBS/ProPublica) – It's a small bank situated on a tree-lined street on Chicago's South Side. GN Bank stands alone in Illinois as the last Black-owned bank in the state. It stands out for other reasons too. Customers are complaining about problems they're having with the bank. Some even fear losing their homes because of the bank's Stone-Age record-keeping system. Further, the bank is under a federal consent order that noted several deficiencies that need fixing fast.HOW GN BANK CAME TO BEGN Bank used to be called Illinois Service Federal Savings and Loan (ISF). It opened in 1934, offering mortgages, homeownership...
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Man reportedly shot inside Loop hotel overnight

An 18-year-old man told police someone shot him inside a Loop hotel room overnight. Chicago cops also responded to at least two other “shots fired” incidents early Sunday on the Near North Side that did not result in injuries. The injured man walked into Mt. Sinai Hospital for...
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Hundreds Line Up In Rain Across Chicago For Willie Wilson’s Grocery Giveaway: ‘It’s A Lot Of Help, Believe Me’

CHICAGO — People lined up in pouring rain Wednesday morning, hoping to nab a $25 grocery coupon during the latest round of Willie Wilson giveaways. Wilson, the millionaire mayoral candidate, is giving away $200,000 worth of grocery coupons at 29 stores in the city Wednesday. Hundreds of people lined up early at some of the grocery stores.
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Iconic Chicago Deli Named One of the ‘Absolute Best' in US by Food Website

One of Chicago's most esteemed restaurants, a place that's served generations of families, local dignitaries and even former presidents, is getting some nationwide recognition. Manny's Deli, the South Loop joint dubbed a "Chicago institution," where heaps of corn beef are dished out on a regular basis, has been recognized as...
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Body found in Lake Michigan identified as missing UIC student

CHICAGO — A body found in Lake Michigan near Wilmette last week has been identified as missing UIC student Daniel Sotelo, who was connected to Natally Brookson, a UIC student who was found dead earlier this month, according to police. Daniel Sotelo had last been seen near the 1700 block of S. Racine on April 29, […]
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Missing UIC Student Daniel Sotelo Found Dead

CHICAGO (CBS) -- After nearly a month, the search for Daniel Sotelo has ended. The missing University of Illinois Chicago graduate student has been found dead, according to a post by a family member on Facebook. Family did not reveal a cause of death, but the Cook County Medical Examiner's Office confirmed Sotelo's body was found one mile offshore of Wilmette in Lake Michigan on May 22. The 26-year-old was days away from graduating from UIC with a master's degree. He disappeared on April 30 after being dropped off at a CTA station in the South Loop. His girlfriend, 22-year-old Natally Brookson, went missing that same day. Her body was found floating in Lake Michigan near Bryn Mawr on May 2. Investigators have still not determined her cause of death. 
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Man injured in stabbing at Loop hotel

CHICAGO — An adult man was stabbed during an altercation at a Loop hotel early Sunday morning, according to police. Police said two men were involved in a fight at 1 a.m. on the fifth floor of a hotel hallway in the 100 block of West Randolph Street when one of the men was stabbed […]
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Dr. Willie Wilson This Week Will Giveaway $1M in Food and Gas to Chicago Seniors. Here's Where and When

The locations and dates have been announced for Chicago businessman Dr. Willie Wilson's latest gas and cash giveaway for residents. "Today, the cost of gasoline and food is at a 40-year high," Wilson said in a news release earlier this week. "Lower income families spend approximately 77 percent of their income on necessities. The costs of milk and eggs are up 11 percent, meat is up 13 percent and fruits and vegetables 8 percent."
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Chicago’s Beloved Manny’s Deli Recognized As One Of The Best Delis In The US

Manny’s Cafeteria and Delicatessen is practically engrained in Chicago history by now. The deli has been serving families, locals, and tourists for decades. While we’ve already known about its standout status, including its incredible traditional food, charming set-up, and friendly staff, Mashed.com , recently named it one of the best delis in the US, hereby cementing its iconic standing.
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Willie Wilson is doing another Gas Giveaway AND giving Grocery gift cards this Thursday

Mayoral candidate Willie Wilson is giving away more free gas this Thursday. But, this time he will also be offering help with buying your groceries…. We know the gas giveaway drill by now: Willie Wilson who is running for mayor is giving away another million dollars in gas to residents and prospective voters. This time he is making it so gas stations will charge only $2 per gallon to customers while the additional cost is on Willie. ABC 7 Chicago posted a full list of gas stations which include several in Chicago and even in suburban towns including Evanston, Schiller Park, and Cicero.
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Tornado warnings expire for Chicago area

BULLETIN - EAS ACTIVATION REQUESTED TORNADO WARNING NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 348 PM CDT WED MAY 25 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A * TORNADO WARNING FOR... NORTHWESTERN COOK COUNTY IN NORTHEASTERN ILLINOIS... * UNTIL 430 PM CDT. * AT 348 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM CAPABLE OF PRODUCING A TORNADO WAS LOCATED OVER ADDISON, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...TORNADO. SOURCE...RADAR INDICATED ROTATION. IMPACT...FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE DAMAGED OR DESTROYED. DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS, AND VEHICLES WILL OCCUR. TREE DAMAGE IS LIKELY. * THIS DANGEROUS STORM WILL BE NEAR... OHARE AIRPORT, ELK GROVE VILLAGE AND FRANKLIN PARK AROUND 355 PM CDT. SCHILLER PARK AND ROSEMONT AROUND 400 PM CDT. ARLINGTON HEIGHTS, DES PLAINES, PARK RIDGE AND ROLLING MEADOWS AROUND 405 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS TORNADIC THUNDERSTORM INCLUDE PALATINE, MOUNT PROSPECT, GLENVIEW, NILES, MORTON GROVE, PROSPECT HEIGHTS, BUFFALO GROVE, WHEELING, NORTHBROOK, WINNETKA, NORTHFIELD, DEERFIELD AND GLENCOE. THIS INCLUDES... OAKTON COMMUNITY COLLEGE. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATES... I-90 BETWEEN MILE MARKERS 67 AND 78. I-94 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 35. I-290 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 4. I-294 BETWEEN MILE MARKERS 26 AND 35. OEMC ZONES...TORNADO WARNING. 1. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE COVER NOW! MOVE TO A BASEMENT OR AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A STURDY BUILDING. AVOID WINDOWS. IF YOU ARE OUTDOORS, IN A MOBILE HOME, OR IN A VEHICLE, MOVE TO THE CLOSEST SUBSTANTIAL SHELTER AND PROTECT YOURSELF FROM FLYING DEBRIS.
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Local's guide to the best egg rolls in Chicago

What many of us know as a "Chinese" egg roll was actually invented in New York City back in the 1930s.The first mention of the egg roll we found in the Chicago Tribune came in a 1943 ad for Monica's great grandfather's restaurant, Hoe Sai Gai, which sold them for 75 cents.In honor of Asian American Pacific Islander heritage month, we're sharing our favorite versions around the city for this week's Food Fight.Monica's pick: I would pick the egg rolls from the old House of Eng in Hyde Park if it were still around.But 35 years after its closing —...
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