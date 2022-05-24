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IHSAA Baseball Sectional #18 at Kankakee Valley

By Admin
glennathletics.com
 5 days ago

TEAMS Culver Academies, Glenn, Hanover Central, Kankakee Valley, Knox, River Forest. John Glenn vs. Knox (Home) Game 2 – Wednesday, May 25th, 2022 Approximately 8:00pm EST (30 minutes after game 1) River Forest vs. Culver Academies (Home) Game 3...

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