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5 Of the Best Spots for Camping in Northern Illinois This Summer

By Lil Zim
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 3 days ago
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Memorial Day weekend is almost here, and if you don't already have your summer fun to-do list completed yet, you need to get on it ASAP!. My kids only have a few days of school left before summer break, and the other night we were talking about all the things they...

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CDC Reports 15 Illinois Counties Now Rated At High Community Level For COVID-19 Including Chicago Metro Area

Public Health Officials Stress Importance of Being Updated on Vaccinations and Boosters; Vulnerable People Should Exercise Caution in Indoor Spaces. The CDC reported late today that 15 Illinois counties are now rated at High Community Level for COVID-19, an area that includes Chicago, Cook County and surrounding counties in northeastern Illinois as well as counties around Peoria. An additional 30 counties in Illinois are now rated at Medium Community Level, according to the CDC.
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#Camping Sites#Northern Illinois#Illinois Beach State Park#Asap
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