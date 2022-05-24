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Chester, IL

Lady Jackets end season with first round loss in regional

By JIM BEERS
carbondaletimes.com
 3 days ago

Cover picture for the articleThe Chester High School Lady Jacket softball team ended its 2022 season with a first-round loss to West Frankfort in the IHSA Class 2A Pinckneyville Regional tournament Monday, May 16. The higher-seeded Redbirds hosted the first round game and held on for a 5-1 win over Chester to advance...

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