ContributorsPublishersAdvertisers
Chester, IL

Eggemeyer finishes 17th at state meet in shot put

By JIM BEERS
carbondaletimes.com
 3 days ago

Cover picture for the articleChester High School junior Emma Eggemeyer's track and field season ended Thursday, May 19, in the preliminary round of the state meet at Eastern Illinois University in Charleston. Competing in shot put, Eggemeyer threw 10.38 meters to finish 17th. Only the top 12 advanced to the state finals...

www.carbondaletimes.com

Comments / 0

Related
carbondaletimes.com

Goreville freshman going on to IHSA state track meet

GOREVILLE -- Goreville is most notably recognized for having outstanding teams in softball, baseball and basketball. But what about track? For a school that doesn't have a track, the small town just south of Marion has started producing some very competitive track athletes in the past few years. Goreville's first...
GOREVILLE, IL
WGN TV

Strong thunderstorms moving rapidly north through east-central Illinois and west-central Indiana

SPECIAL WEATHER STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO/ROMEOVILLE 448 PM CDT WED MAY 25 2022 ILZ033-039-INZ019-252230- IROQUOIS IL-FORD IL-BENTON IN- 448 PM CDT WED MAY 25 2022 ...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF SOUTHEASTERN FORD, SOUTHERN IROQUOIS AND BENTON COUNTIES THROUGH 530 PM CDT/630 PM EDT/... AT 448 PM CDT/548 PM EDT/, DOPPLER RADAR WAS TRACKING GUSTY SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM 8 MILES SOUTHWEST OF BOSWELL TO NEAR ROSSVILLE TO NEAR GIFFORD. MOVEMENT WAS NORTH AT 40 MPH. HAZARD...WIND GUSTS UP TO 50 MPH. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... PAXTON, FOWLER, MILFORD, OTTERBEIN, ONARGA, OXFORD, CISSNA PARK, BOSWELL, BUCKLEY, EARL PARK, STOCKLAND, LODA, ROBERTS, WOODLAND, WELLINGTON, THAWVILLE, AMBIA, CLARENCE, DUNNINGTON AND WADENA. INCLUDING THE FOLLOWING INTERSTATE... I-57 BETWEEN MILE MARKERS 259 AND 282. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH.
CHICAGO, IL
FanSided

Illinois Football: Florida athlete sets Illini official visit

The month of June is quickly approaching, and that means there are numerous official visits on the horizon. As of right now, the Illini have three players committed for 2023 with the most recent pledge coming from TJ McMillen less than a week ago. Illinois also sits with the No. 48 ranked class in the country. This is a great start, but there are quite a few recruits looking for a home.
CHAMPAIGN, IL
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Charleston, IL
Chester, IL
Sports
Local
Illinois Sports
Local
Illinois Education
City
Emma, IL
State
Oregon State
City
Oregon, IL
City
Chester, IL
Chester, IL
Education
City
Sparta, IL
carbondaletimes.com

Frank Derickson, former Chester mayor, dies at 93

Frank E. Derickson, 93, of Chester, Illinois, passed away at 8:06 a.m. on Sunday, May 22, 2022 at Cedarhurst Senior Living in Sparta, Illinois. He was born to the late Cardel "Dirk" and Rose (nee Hauner) Derickson on Aug. 8, 1928 in Murphysboro, Illinois. His family later moved to Chester and has resided there ever since.
CHESTER, IL
Macoupin County Enquirer-Democrat

Edwardsville man wins big at Turner Hall Queen of Hearts

Friday nights have gotten busier and busier in Mt. Olive as the Turner Hall Queen of Hearts jackpot continued to grow. On Friday, May 20, only two cards remained- the Queen of Spades and the elusive Queen of Hearts. At 9 p.m. that evening, Tanner Kearby of Edwardsville had his...
EDWARDSVILLE, IL
carbondaletimes.com

Ronica Henderson, formerly of Du Quoin

Ronica Henderson, age 48, of Wentzville, Missouri and formerly of Du Quoin, passed away at her home in Wentzville on May 10, 2022. Ronica was born on Feb. 24, 1974, the daughter of Birdie (Robison) and Eugene Henderson Sr. A devoted homemaker, she dedicated her life to raising her children and simply being there for her beloved family.
DU QUOIN, IL
Magic 95.1

One hurt in Carbondale pedestrian vs train collision

CARBONDALE, Ill. (WJPF) – One person was taken to hospital after they were hit by a train in Carbondale. It happened at about 11:30 a.m. Tuesday a couple of blocks north of westbound Route 13. Carbondale Police say the victim, who as of Wednesday morning has not been identified,...
CARBONDALE, IL
IN THIS ARTICLE
#Shot Put#Track And Field#Chester High School#Red Bud#Chs
wevv.com

16-year-old Saline County student killed in crash

The community in Eldorado, Illinois, is mourning the loss of a 16-year-old student who died in a crash on Thursday. Officials at Eldorado High School first shared the sad news in a letter that explained student Thomas Long had lost his life in a crash that happened Thursday. "One of...
SALINE COUNTY, IL
WCIA

Royal Donut in Danville will be under new ownership

DANVILLE, Ill. (WCIA) — The opening of local favorite Royal Donut is coming later this summer, and it will be under new ownership. Officials said the new ownership group are siblings from Sidell that grew up enjoying treats from Royal Donut their grandfather would bring them. Ben George, Hannah Landis, Sam George and Holly George […]
DANVILLE, IL
Central Illinois Proud

Samsung picks Indiana over Illinois for battery plant

BLOOMINGTON-NORMAL, Ill. (WMBD) — Disappointment in the twin cities following an electric vehicle battery manufacturer choosing to not locate in the area. Stellantis, the parent company of Jeep and Chrysler as well as its partner Samsung announced the location for their joint operation on a $2.5 billion electric vehicle (EV) battery plant will be in Kokomo, Indiana.
KOKOMO, IN
KFVS12

Eldorado teen dies, 2 other teens injured in head-on crash on Rte. 13

GALLATIN COUNTY, Ill. (KFVS) - One teen died and two others were injured in a head-on crash on Route 13 Thursday night, May 26. It happened around 9:17 p.m. According to Illinois State Police preliminary investigation, a green 1998 Chevrolet S-10 was going westbound on Illinois Route 13, just west of Duncan Lane, near Shawneetown, and a red 2006 Ford F-150 was going eastbound on Rte. 13 in the same area.
ELDORADO, IL
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Softball
NewsBreak
Track & Field
NewsBreak
Sports
NewsBreak
Education
14news.com

Illinois State Police: Two vehicle fatal crash in Gallatin Co.

GALLATIN, Ill. (WFIE) - The Illinois State Police responded to a fatal car accident Thursday night. They say it happened on Illinois Route 13 near Duncan Lane, Shawneetown around 9:15 p.m. According to a press release, a car was headed westbound on Illinois 13 while another was headed eastbound in...
GALLATIN COUNTY, IL
1440 WROK

Did You Know? Illinois Has A Drive-Thru Safari.

You probably won't lose a windshield wiper, but it still looks like a lot of fun. Whenever I hear about a drive-thru safari, I always think of the videos of monkeys absolutely destroying cars. Ripping off antennae, windshield wipers, or mirrors, it's always funny watching these classic drive-thru videos. You...
ILLINOIS STATE
RFT (Riverfront Times)

Illinois Sheriff Raffles Off Guns Morning After Texas School Massacre

The current sheriff of Monroe County, Illinois, is drawing heat from some of his own constituents after announcing yesterday that he is raffling off two firearms to raise money for his election bid. Monroe County Sheriff Neal Rohlfing announced early yesterday morning on his Facebook page that, "We currently have...
MONROE COUNTY, IL
wfcnnews.com

Local farm to open brick and mortar shop in Marion

WILLIAMSON COUNTY - A local farm in rural Williamson County will soon be opening a new brick and mortar location in downtown Marion. Glaciers End, currently located on Pittsburg Road near Johnston City, will soon be located inside the former location of India Delight in Marion, just off the square.
WILLIAMSON COUNTY, IL

Comments / 0

Community Policy