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Coulterville, IL

Coulterville SWIC student wins Head of the Class award

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 3 days ago

Cover picture for the articleHard work and dedication have paid off for a Southwestern Illinois College Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration student. Isaac Sinn of Coulterville was chosen by the college's HVAR program for the Head of Class award....

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