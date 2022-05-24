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Chester, IL

Four CHS boys headed to state in track

By JIM BEERS
randolphcountyheraldtribune.com
 3 days ago

Cover picture for the articleThe Chester High School boys track and field team outdid themselves Wednesday, May 18, at the 2022 IHSA Class 1A Sectional meet held at Chester's Dr. Charles R. Young Memorial Track and Field Complex. The YellowJackets finished third out of 14 teams and qualified four boys to advance to...

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#Chs#Track And Field#Lebanon#Sports#Chester High School#Yellowjackets#Sectional#Breese
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